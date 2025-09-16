Los riesgos para la salud del abandono prematuro de las inyecciones para bajar de peso: "El cuerpo no lo entiende"

Hace unos días se ha presentado en la reunión anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Aarhus en Dinamarca en que se arroja la preocupación por las personas que dejan las inyecciones con semaglutida. Uno de los fármacos más utilizados en los últimos años para perder peso. El médico especialista en nutrición y patologías digestivas Vázquez, ha asegurado en las redes sociales, que supone un gran riesgo para la salud: "Esta subida de peso brusca no se trata solo de kilos, el problema es la tremenda inflamación que se produce en nuestro cuerpo y aumenta la resistencia a la insulina".

En qué consiste el estudio

Se examinaron a 77.310 adultos sin diabetes que empezaron el tratamiento únicamente para perder peso entre diciembre de 2022 hasta octubre de 2023. Más del 50% de los usuarios habían interrumpido el tratamiento en ese año. Así que los autores pudieron observar que "todos los efectos beneficiosos sobre el control del apetito se pierden si se detiene la medicación". Además, también se ha demostrado que al dejarlo se produce una recuperación significativa del peso y un retroceso en los beneficios obtenidos con respecto al metabolismo.

Por ejemplo, se produce un aumento de la glucosa en sangre, sobre todo, en personas diagnosticadas con diabetes, ya que uno de los objetivos de este medicamento es mejorar la secreción de insulina. También, muchos de los perfiles empeoraban del colesterol y los triglicéridos.

Efectos psicológicos

Al obtener más peso y, sobre todo, encontrar nuevos problemas de salud, esto genera frustración, desmotivación, ansiedad y baja autoestima. Puede afectar incluso al estado de ánimo, al depositar tantas expectativas en este fármaco. En ese estudio se reconoce que las personas con historial psiquiátrico fueron más propensas a dejar el tratamiento, indicando efectos colaterales.

Qué se debe hacer para dejar las inyecciones

Si se quiere dejar las inyecciones se debe tomar en cuenta una serie de consideraciones, ya que si no pueden provocar efectos en la salud. En primer lugar, se tienen que tomar durante un largo periodo de tiempo. Además, esto se debe apoyar en la nutrición, el ejercicio físico y unos cambios saludables en el estilo de vida. La transición tiene que ser gradual con dosis menores y, en todo el proceso, es necesario que se haga un acompañamiento psicológico para tener unas estrategias que frenen el hambre y que eviten los pensamientos sobre la comida.

Referencias bibliográficas: