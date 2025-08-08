El truco con más de dos millones de visitas que desvela cuál es la mejor postura para dormir: "Nunca metas el brazo debajo de la almohada"

El acto de dormir no solo implica cumplir con las horas de descanso necesarias, también es elegir la mejor postura que favorezca la salud. Esta influye directamente en la calidad del sueño, la salud de la columna vertebral, la respiración, la digestión y la prevención de algunas enfermedades. La Sociedad Española de Neurología indica que entre el 20 y el 48% de la población adulta tiene dificultades para iniciar o mantener el sueño. Una fisioterapeuta confirma cuál es la mejor en un vídeo para redes sociales con más de dos millones de visitas: "Nunca metas el brazo por debajo de la almohada y es necesario tener dos cojines para la correcta postura de la columna vertebral".

Varios estudios demuestran que la mejor postura es de lado, de hecho, sobre el izquierdo. Las razones son varias: desde el mantenimiento de la columna vertebral alineada, favorecimiento de la circulación, facilita la digestión y reduce el reflujo, permite una mejor respiración y disminuye la presión de los órganos vitales. Entre sus beneficios se encuentra una mejor salud del corazón, ya que este bombea con más facilidad debido a la posición de la vena aorta. Una solución para personas con hipertensión. Favorece la digestión porque el estómago y el páncreas se encuentran este lado. Además, queda más abajo del esófago y reduce el reflujo. Al encontrarse también el conducto torácico principal facilitará el drenaje linfático. Finalmente, las personas con apnea del sueño notarán beneficios porque mejora la respiración.

Posturas menos recomendadas

Sin embargo, existen varias posturas que no se recomiendan porque acabarán comprometiendo la salud. Una de ellas es dormir boca abajo porque aumenta la tensión en el cuello y la columna. Además, puede causar entumecimiento de los brazos y las piernas por la presión sobre los nervios y favorece la aparición del dolor lumbar y cervical. Otra de ellas es dormir boca arriba. La respiración se ve afectada y es principalmente perjudicial para las personas con apnea del sueño y aparición de ronquidos. De hecho, si se tiene una hernia de hiatos podría aumentar el reflujo.

Prevención de enfermedades

Gracias a una buena postura mientras se duerme puede prevenir muchas enfermedades. Por ejemplo, el dolor cervical u lumbar porque se mantiene la columna alineada, evitando sobrecargas en los ligamentos y músculos. Los problemas circulatorios disminuyen porque favorece el retorno venoso y reduce la probabilidad de las varices. La apnea del sueño se mejora porque reduce las pausas respiratorias. Además, muchas veces aparecen dolores de cabeza por la tensión de los músculos, y con esta postura se disminuyen las contracturas.

