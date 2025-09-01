La UE prohíbe sustancias presentes en los geles y esmaltes de uñas: cuáles son y por qué desaparecen

El mes de septiembre ha comenzado con una prohibición, esta vez, en el sector de la cosmética. Ha entrado en vigor la eliminación de dos sustancias tóxicas; el óxido de difenilfosfina (TPO) y del dimetil-p-toluidina (DMTA). Hasta ahora se utilizaban en los esmaltes de uñas y geles semipermanentes. Según los estudios considerados para que se proceda a su retirada por la Comisión Europea, se estima que son cancerígenas, mutágenos o tóxicas. Esta supresión se llevará a cabo en todos los países pertenecientes a la Unión Europea.

Esta medida ya fue aprobada el pasado mes de mayo y está recogida en el Reglamento (UE) 2025/877, que regula el uso en los productos cosméticos de las sustancias que son calificadas como cancerígenas, mutágenos o tóxicas. Esta iniciativa ha llegado después de que varios estudios científicos hayan demostrado que afectan a la salud de las personas, sobre todo, si se produce una exposición prolongada. Por ejemplo, los trabajadores que los usan a diario o aquellas personas que los utilizan a menudo para lucir una manicura o pedicura impecable.

A partir del 1 de septiembre, no se puede usar ningún producto que contenga estas dos sustancias dentro de la Unión Europea. De hecho, se recomienda que si alguien los tiene en casa, los deje de usar inmediatamente.

Qué es la trifenilfosfina óxido

Este es un producto químico que se utiliza para acelerar el secado del color y endurecer el esmalte al exponerlo en la luz LED o UV para tener un acabado más resistente propio de la manicura semipermanente o de gel. Entre los riesgos con lo que cuenta esta sustancia, puede producir desde irritación en la piel y en los ojos hasta la aparición de ciertos cánceres, afectando también a la fertilidad o a la capacidad de mutar células. Debido a la creciente demanda de productos para uñas, con estas prohibiciones se garantiza un mayor cuidado de la salud de las personas que los suelen utilizar a diario.

Alternativas al TPO

Esta prohibición ha impulsado a buscar nuevas alternativas más seguras y que no pongan en riesgo la salud de las personas. Varios ejemplos son: el TPO-L que se activa bajo la luz UV y LED y dura mucho más tiempo. El Bis-Trimethylbenzoyl Phenylphosphine Oxide que funciona bajo luz UV y LED, ideal para curados profundos y duraderos. Combina buen brillo y resistencia. El TMO que es un fotoiniciador emergente. Su estructura le permite ofrecer mejor seguridad toxicológica, con buena eficiencia de curado, brillo y estabilidad de color. Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone que es un fotoiniciador UV con buena penetración y curado superficial. Es muy soluble y se usa en geles adhesivos UV. El Methyl Benzoylformate que con excelente cobertura UV, es decir, que es más flexible y eficiente, contribuye a estabilizar el recubrimiento y el acabado. Se usa por su amplia absorción UV y bajo amarilleo. Aporta flexibilidad y un acabado más estable.