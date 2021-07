El Consejo de Cofradías aprueba unas cuentas con beneficios gracias al programa cultural

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad ha celebrado este miércoles los plenos de las secciones de Hermandades Sacramentales, de Gloria y Penitencia, así como la asamblea general de las 125 Hermandades de Sevilla. Una cita que se ha desarrollado de manera extraordinaria y con el cumplimiento de todas las medidas sanitarias contra el Covid-19 en el salón de acto de la Facultad de Teología San Isidoro.

Durante el desarrollo de la asamblea se ha dado lectura a la memoria de las actividades realizadas durante el segundo semestre de 2020, así como al proyecto de acciones a desarrollar durante el segundo semestre del vigente año. Además, los hermanos mayores presentes han aprobado por unanimidad las cuentas correspondientes del 1 de junio al 31 de diciembre de 2020 y el presupuesto del año 2021 al completo.

En el apartado económico, el presidente Francisco Vélez de Luna ha destacado el esfuerzo llevado a cabo por la institución y por las hermandades durante estos dos ejercicios marcados por la pandemia y teniendo en cuenta los dos años en los que la tesorería no ha podido contar con el ingreso anual de la explotación de la Carrera Oficial. Aún así, el Consejo de Hermandades no se ha visto en la necesidad de acudir a un crédito que estaba previamente autorizado por los hermanos mayores (con lo que la institución no tiene deudas a la largo plazo) y ha trabajado de manera directa para la consecución de dos subvenciones extraordinarias (Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía), teniendo en cuenta que con una parte de estos importes la institución ha sufragado gastos de las hermandades.

Por otro lado, el desarrollo de las actividades programadas durante esta pasada cuaresma ha generado un beneficio que supera los 150.000 euros. Además, se ha realizado un arduo trabajo a lo largo del año con instituciones públicas y empresas privadas que han arrojado unos donativos en convenios de colaboración que se han acercado a los 250.000 euros.

Acerca del amplio programa de actos que la institución cofradiera puso en marcha durante la pasada Cuaresma en Sevilla, el presidente Vélez ha querido agradecer el esfuerzo y apoyo de cada una de las hermandades para hacer posible el que posiblemente haya sido el proyecto más ambicioso de los últimos tiempos y que ha registrado más de 120.000 visitas entre exposiciones como In Nomine Dei o Escenas de la Pasión, así como en el ciclo de cine cofradiero o en los conciertos celebrados en multitud de escenarios repartidos por la ciudad.

Actividades para Glorias y Sacramentales

El presidente en su intervención también ha presentado a los hermanos mayores el programa de actividades que se va a poner en marcha durante el próximo otoño y que va a tener a las Hermandades de Gloria y Sacramentales como protagonistas. En primer lugar, desde finales de septiembre y hasta finales de octubre (fecha exacta aún por concretar) se va a celebrar en los Baños de la Reina Mora la exposición titulada Glorias. Una muestra que tendrá como comisario a Eduardo Carrera Sualis y que va a dar a conocer el rico patrimonio de las 65 hermandades que conforman la sección de Gloria.

Un mes más tarde, desde mediados de noviembre hasta la segunda quincena de diciembre está previsto que el Trascoro de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla acoja la exposición PangeLingua. Custodias de Sevilla. Esta muestra, que tendrá como comisario al profesor José Roda Peña, mostrará una selección de las principales custodias procesionales que pertenecen al patrimonio artístico de las hermandades Sacramentales, teniendo como eje central de este interesante itinerario a la Custodia de Juan de Arfe del templo metropolitano.

Y para clausurar el proyecto cultural puesto en marcha por el Consejo de Hermandades durante este 2021, el Teatro de la Maestranza abrirá sus puertas para el concierto que la Orquesta Barroca de Sevilla celebrará el próximo 29 de diciembre.

A todo ello hay que sumarle un Congreso de Formación Jurídico-Contable que tendrá lugar el último fin de semana de noviembre en Fibes. Un encuentro que acogerá ponencias, mesas redondas y talleres para ofrecer formación e información sobre asuntos jurídicos y financiero-económicos relacionados con nuestras cofradías.

Como punto también a destacar está el balance realizado del Proyecto Fraternitas, la acción social del Consejo de Hermandades. Durante este año de pandemia, se han repartido semanalmente 53 lotes de comida de primera necesidad y productos de aseo en el Polígono Sur, además de atender a otras zonas desfavorecidas como Los Pajaritos o el Vacie, sin obviar la atención prestada desde Fraternitas a comedores sociales de nuestras hermandades y a los conventos de Sevilla.

Finalizó su intervención el presidente Francisco Vélez de Luna destacando que en la actualidad se está trabajando desde el Consejo de Hermandades sobre el Reglamento de Sillas y Palcos, así como sobre la adecuación de la Carrera Oficial en el punto de la calle Sierpes, al objeto de mejorar la seguridad en este enclave. También quiso transmitir un mensaje de esperanza, deseando a las hermandades que próximamente puedan recuperar sus cultos públicos. Una muestra de ello son las múltiples reuniones que en la institución cofradiera se vienen celebrando en las últimas fechas con las hermandades de cada jornada para esbozar el proyecto que debe encaminarnos a la recuperación y celebración de la Semana Santa de 2022.