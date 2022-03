Montesión: Egudiel, el Ángel Confortador

Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los Olivos; y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio, les dijo: "Orad, para no caer en la tentación". Él se arrancó de ellos, alejándose como a un tiro de piedra y, arrodillado, oraba diciendo: "Padre, si quieres, aparta de mí ese cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya". Y se le apareció un ángel del cielo que lo animaba. En medio de su angustia, oraba con más insistencia. Y le bajaba el sudor a goterones, como de sangre, hasta el suelo. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la pena, y les dijo: "¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en la tentación".

La Hermandad de Monte-Sión representa este momento recogido en el evangelio según San Lucas. El Señor de la Sagrada Oración es obra atribuida a Pedro Roldán en el siglo XVII; el Ángel Confortador está atribuido al círculo de Roldán; los apóstoles fueron tallados por Antonio Castillo Lastrucci en 1942.

Misterios de la Semana Santa de Sevilla

Pablo Borrallo, Doctor en Historia en la Universidad de Sevilla, realizará un recorrido por algunos de los grandes pasos de misterio de la Semana Santa de Sevilla, aportando detalles y curiosidades que hacen comprender mejor el significado de la composición artística de los mismos. En esta ocasión analiza algunos aspectos a tener en cuenta de este grupo escultórico que preside el Señor de la Sagrada Entrada en Jerusalén. Cada lunes y jueves de Cuaresma, una nueva entrega.

Borrallo ha publicado diversos libros sobre temática cofrade, entre los que destacan Iconografía de la Semana Santa de Sevilla, Simbolismo en la Semana Santa de Sevilla y el recientemente presentado Influencias Artísticas en los grupos escultóricos de la Semana Santa de Sevilla.