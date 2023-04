Semana Santa de Sevilla 2023: Un éxito que sólo requiere pequeños retoques

La Semana Santa de 2023 se puede calificar como exitosa. Sobre todo porque todas las cofradías han podido desarrollar su estación de penitencia con esplendor y sin lamentar grandes retrasos. La revolución llevada a cabo por el Consejo ha dado resultado. Al menos, es un buen punto de partida para seguir ajustando los recorridos, puestos en la nómina y tiempos de paso. Aunque hay que tener en cuenta que la perfección no existe y que, como se suele decir, cuando la manta es corta, si te cubres los pies se queda al aire la cabeza. En el Consejo se muestran muy satisfechos con el resultado, constatan que la Semana Santa de este año ha sido mejor que la de 2022 pero huyen de la autocomplaciencia: hay que seguir aplicando pequeños ajustes.

“Estamos muy satisfechos. Ha sido una Semana Santa esplendorosa. Todo ha salido bien, empezando por la climatología. Ha habido un cumplimiento más que correcto de los tiempos de paso. La reorganización ha dado frutos importantes. Hay que hacer algunos retoques particulares, pero creo que son mínimos”. Así de satisfecho se muestra el presidente del Consejo, Francisco Vélez. Esta misma semana, la sección de penitencia se reunirá para analizar cómo ha sido el discurrir de cada una de las cofradías y empezar a perfilar las mejoras que sean posibles.

La sensación en San Gregorio es que todos los días han mejorado de manera notable, tanto en el paso de las hermandades, que han visto aliviados los parones en su mayor parte; y en seguridad para los entornos. También hay gran satisfacción por la reforma de la calle Sierpes. Vélez advierte que son muchos los capataces que se han dado la enhorabuena porque han podido pasar con mucho más desahogo. Otra muestra de lo acertado de la remodelación es que los servicios sanitarios pudieron atender en apenas 4 minutos a una mujer que le dio un ictus. La rápida intervención fue posible gracias a que la calle estaba muy despejada. “Hemos sentado las bases de una Semana Santa adecuada a los tiempos actuales. Pero no podemos caer en la autocomplacencia”, añade Vélez.

Un Domingo de Ramos "mucho mejor"

Entrando a valorar cada jornada, el presidente estima que el Domingo de Ramos fue “mucho mejor” que en años anteriores. Hermandades como el Amor o la Amargura se ahorraron muchos parones. Aún así, señala que hay que hacer “pequeños ajustes”. El día se cerró en la Campana con un retraso de 33 minutos. El Lunes Santo ha sido una de las jornadas en la que las hermandades acordaron no realizar ningún cambio, más allá de ceder un minuto cada una de ellas al Museo y ajustarse lo máximo posible para que la decana no sufriera los habituales retrasos. Finalmente, los minutos acumulados fueron 13 en la Campana y 6 en la Puerta de los Palos.

La configuración del Martes Santo se puede calificar como de éxito. El día estaba clavando los tiempos, pero el lamentable incidente del palio del Dulce Nombre con la cámara de la Plaza de San Francisco hizo que se descompusiera. El retraso en la Campana fue de 27 minutos, 18 de los cuales fueron por este incidente. A la salida de la Catedral fueron 25, con el mismo condicionante. Salvo unanimidad, las cofradías probarán en 2024 otra configuración.

El Miércoles Santo ha sido uno de los días más complejos. “La estructura salió bien, pero la velocidad de las cofradías no fue la prevista. Se aceleraron más de la cuenta. Si todo se hubiera hecho como estaba diseñado no se habrían producido esos parones”. Así se refiere Vélez al tiempo que el Buen Fin tuvo que esperan en el entorno de Molviedro. Otro lunar fue el regreso de las Siete Palabras por una Avenida de la Constitución privada de público. El retraso global en la Campana fue de 15 minutos, y en la Puerta de los Palos, de 8.Es llamativo que el Jueves Santo, un día aparentemente más manejable en cuanto a nazarenos y cortejos, finalizara con 17 minutos de retraso en la Campana y 23 a la salida de la Catedral. Desde el Consejo se justifica el parón que sufrió el Valle en su regreso por la mayor velocidad que le imprimió a su cortejo, lo que hizo que llegara antes a los cruces.

La 'nueva' Madrugada ha "resuelto muchos cruces"

La institución que aglutina a todas las cofradías está muy satisfecha con el resultado de la Madrugada, en la que el Gran Poder y la Esperanza de Triana tuvieron que alargar sus recorridos para separarse. “Estoy muy contento. Hemos resuelto muchos cruces. La Magdalena estaba totalmente despejada. El Silencio no ha tenido que dar el rodeo. El Calvario ha podido ir por Murillo. La Esperanza de Triana no ha dejado de andar...”, explica Vélez. La hermandad que no está del todo satisfecha, y así lo ha dejado ver, es el Gran Poder, que tuvo que estar parada antes poder cruzar desde Santas Patronas a Gravina. “Entiendo que no estén contentos pero debe primar el bien común. Soluciones hay, pero hay que tener voluntad para llevarlas a cabo. Yo quiero contar con la colaboración de todos, porque todo es solucionable”. La Madrugada finalizó con unos insignificantes 12 minutos de retraso en la Puerta de los Palos.

El presidente Vélez, por último, destaca el excelente comportamiento de las hermandades del Sábado Santo y de las invitadas a participar en el Santo Entierro Grande. Gracias a su compromiso, y a una organización milimétrica, este día tan complicado resultó todo un éxito.