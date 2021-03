El Tiro de Línea procesionó hasta su Cautivo

Un tímido sol entre la calima buscaba el rostro de Nuestro Padre Jesús Cautivo y a la Virgen de las Mercedes por las calles del Tiro de Línea, en el segundo año consecutivo sin procesiones en Semana Santa. La última vez que la cofradía se puso en la calle fue el 15 de abril de 2019. Desde entonces, es su barrio que va a su encuentro en la Iglesia de Santa Genoveva. Los naranjos inundaban de azahar las calles, y el entorno del templo era muy similar al que se vivía antes de la pandemia. Por momentos, lo parecía.

El Lunes Santo es un día festivo en el Tiro de Línea. Se palpa incluso este año, aunque la hermandad no se convierta en cofradía de nazarenos. Las puertas permanecían abiertas de par en par, como si de un momento a otro fuese a salir la cruz de guía. En el interior del templo, la Virgen de las Mercedes ocupaba el presbiterio sobre un pequeño paso en el que procesiona el Santísimo en su procesión del Corpus, mientras el Cristo quedaba situado más próximo a los fieles sobre una pequeña peana. Un pasillo perfectamente señalizado fue recorrido por miles de fieles y devotos que querían llevarse el recuerdo imborrable de la mirada profunda del Cautivo. Humilde y sencillo, con su túnica morada lisa, potencias y cíngulo de oro, el Cristo que tallase José Paz Vélez en 1957 es el vecino más querido del barrio. Para algunos hermanos se hacía complicado no emocionarse al recordar los momentos vividos en años pasados. La entrada a la iglesia se realizó por la Avenida de los Teatinos, y la salida por la calle Romero de Torres.

José Enrique González Eulate, hermano mayor de Santa Genoveva, nos comenta que se trata de un Lunes Santo "muy diferente pero no exento de espiritualidad, vivencias y encuentros con aquellos vecinos que vuelven al barrio, en una jornada tan intensa como la de otros años". En lo persona, José Enrique se emociona al recordar a su padre, que es "el primer Lunes Santo que ya no lo tengo". En sus oraciones estaban también "las personas que no pueden acompañar al Cautivo y la Virgen de las Mercedes, no sólo por el covid, sino por cuestiones de edad", sin olvidarse "de quienes están pasando por momentos de necesidad". Pese a las circunstancias, "las cosas más emocionantes son siempre las mismas; esos diálogos íntimos que se establecen entre las personas, el Señor, y la Virgen".

Este Miércoles Santo se cumplirán 63 años de la primera estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral, el 31 de marzo, Lunes Santo, de 1958. Aquel año, esta zona de la ciudad pasó a llamarse Barrio de Nuestra Señora de las Mercedes, aunque todos la sigan conociendo como el Tiro de Línea, ya que durante muchos años sus terrenos sirvieron a los militares para practicar tiro con cañones. El paisaje ha cambiado mucho en las últimas décadas, y la devoción ha ido in crescendo.

Con su cámara en ristre, el pregonero de la Virgen de las Mercedes del año pasado, Antonio Sánchez Carrasco, visitaba a la que es su hermandad, junto con las del Baratillo y San Isidoro. "No hay más remedio que hacer lo que estamos haciendo, pero lo llevo muy mal". "Hay a quien le gusta el ciclismo, quien le gusta la petanca y hay quien encuentra paz espiritual en la religión, y en la Semana Santa y sus cofradías", comenta Sánchez Carrasco. "No somos protestantes... Aquí la imagen de un Cristo y una Virgen en la calle es algo más, no es un elemento pedagógico", concluye.

Por la mañana, recibieron la visita del arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo, acompañado por el delegado diocesano, Marcelino Manzano, y por el presidente del Consejo, Francisco Vélez de Luna. Don Juan José se ha dirigido a los hermanos presentes, consolándolos y animándolos a vivir estos días con pasión. "La Semana Semana se celebra de todas formas, y hay que celebrarla con mayor profundidad e intensidad", explicó. A lo largo del día, la hermandad celebró la santa misa a las doce del mediodía, con aforo reducido, y por la tarde se rezó el vía crucis, pudiéndose seguir todo ello a través de una retransmisión en directo vía streaming.