La Hermandad del Valle será protagonista en el Círculo de la Labradores hasta el próximo domingo 7 de marzo, en que se clausure la exposición recién inaugurada. Una muestra gratuita titulada La Santa Faz. Una devoción en la Sevilla del siglo XV, que hace un recorrido visual por la historia de la primitiva corporación que dio lugar a la actual Hermandad del Valle tras su fusión con la Hermandad de la Coronación de Cristo en 1590. La de la Santa Faz, como se enseña estos días en el patio del céntrico club, fue fundada por el cardenal Cervantes en 1450 para "dar culto al Santo Rostro de Nuestro Señor Jesucristo", tal como indica la web del Valle.

La exposición parte de ese momento y llega a nuestros días, entroncándose con el paño de la Verónica, que fue presentado también en el Labradores. La Hermandad del Valle encarga cada año a un artista que lo realice y lo coloca en las manos de la Santa Mujer. En esta ocasión, el jiennense Paco Montañés fue el elegido. "Es un privilegio estar dentro de la Hermandad del Valle", aseguró el artista, que ha reflejado "la mirada de un momento muy especial" en su obra. Montañés aprovechó sus palabras para exponer que "el arte sana el alma y el corazón" y que "hay que acudir al arte en estos momentos", aludiendo a la pandemia que está impidiendo el desarrollo normal de la cuaresma y la Semana Santa.

Marcelino Manzano, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, habló en la misma línea, celebrando esta iniciativa cultural y confirmando que "la cuaresma ya está sucediendo". Incluso advirtió de "la alegría de este pueblo" en referencia a la luminosidad con la que se presentan estos días previos a la Semana. El hermano mayor del Valle, Gonzalo Pérez de Ayala, también intervino para destacar la "gran colección de arte" con la que cuenta la corporación gracias a estos paños. Una tradición que supera las cuatro décadas y que está estrechamente relacionada, como se puede observar en la planta baja del Labradores, como los orígenes de la corporación de la iglesia de la Anunciación.

La exposición, comisariada por el historiador Fernardo Gabardón, no sólo cuenta con palabras y paños la historia de la Santa Faz y el Valle. Atesora y explica la presencia de pinturas, documentos, enseres, tallas o carteles relacionados con la corporación. Y deja el protagonismo central para la iconografía de Jesús con la Cruz al Hombro. Sus figuras secundarias, incluidas Verónica con el paño de 2019 pintado por Reyes de la Lastra, acaparan la atención del visitante, que debe terminar de componer la escena imaginando el paso y la talla anónima del siglo XVII. Gabardón, impulsor de la idea expositiva junto al hermano mayor, plantea que "no es una exposición tradicional" y la define como una evento que "no rompe con las raíces pero nos lleva a la vanguardia".

Destacan, además, varios elementos que conectan aún más la exposición con la actualidad. Uno es el proyecto de insignia dedicada al cardenal Cervantes, la cual ya se realiza y debe estar lista para esta Semana Santa. Otro es el recién restaurado estandarte de la hermandad al que se le ha cambiado el soporte y se le ha agregado un antiguo escudo que figuraba en una vetusta mesa de juntas. También resalta una bella miniatura del nazareno del Valle realizada por la imaginera utrerana Encarnación Hurtado. Y, por último, toda la serie de bocetos que Montañés realizó hasta llegar al resultado final, que sirve como homenaje a la Santa Faz, protagonista durante un par de semanas de la cuaresma más cultural que ha vivido la ciudad de Sevilla.