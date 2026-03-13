Agenda cofradiera del cuarto fin de semana de Cuaresma
La Esperanza de Triana regresa este domingo de Laetare a la capilla de los Marineros
El Valle y la Estrella celebran besamanos de sus titulares marianas
Nos asomamos ya al final de la Cuaresma y compartimos aquí la agenda cofradiera de este cuarto fin de semana perteneciente al tramo final de la espera. Besamanos de la Estrella y el Valle y varios Vía Crucis se dan cita en unos días impresdincibles.
- Bendición y Esperanza. Solemne triduo en honor a Nuestro Padre Jesús de la Bendición en el Santo Encuentro, a partir de las 19:30. Devoto besapiés de 17:30 a 19:30.
- Pasión y Muerte. A las 20:00, solemne quinario al Cristo de Pasión y Muerte. Predica don José Luis García, vicario parroquial de San Clemente.
- Dulce Nombre (Bellavista). A las 20:00, quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud y Remedios. Preside don Manuel Carrasco, párroco de la localidad de Villanueva del Río y Minas.
- San Gonzalo. Vía Crucis con la imagen de Nuestro Padre Jesús del Soberano a las 19:00 con el siguiente itinerario: Salida, Nuestra Señora de la Salud, Residencia de Consolación, Dolores León, José León, Regla Sanz, José León Sanz, Capilla del Rosario, General Martínez, Dolores León, Cristo del Soberano Poder, Bienvenido Puelles Oliver, Plaza de San Gonzalo y entrada sobre las 21:30.
- El Dulce Nombre. El Santo Cristo del Mayor Dolor estará en besapiés. Al término de la misa de las 19:30, Vía Crucis parroquial presidido por el Santo Cristo del Mayor Dolor, con el siguiente itinerario: Salida, Plaza de San Lorenzo, Conde de Barajas, Eslava, Santa Clara, Santa Ana, estación en el convento de Santa Ana, Santa Ana, Jesús del Gran Poder, Conde de Barajas, Plaza de San Lorenzo, estación en la Basílica del Gran Poder, Plaza de San Lorenzo y entrada.
- El Valle. De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, besamanos a Nuestra Señora del Valle.
- La Macarena. A las 19:30, solemne septenario doloroso en honor a María Santísima de la Esperanza Macarena. Predicará don Eusebio López Rubio, sacerdote adscrito a la Basílica y director espiritual de la Hermandad de la Sagrada Mortaja.
- La Esperanza de Triana. A las 20:00, en la parroquia de Santa Ana, septenario doloroso a Nuestra Señora de la Esperanza. Predicará don Marcelino Manzano Vilches, Canónigo de la Catedral y delegado diocesano de hermandades de la Archidiócesis.
- Los Gitanos. A las 20:15, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud.
- La Resurrección. Quinario a la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo a las 20:30. Preside y predica don Pablo Colón.
- Juncal. Solemne quinario en honor de Nuestro Padre Jesús Cautivo en su Soledad, a las 19:00. Predicará don José Miguel Verdugo, párroco del Plantinar.
- Candelaria Madre de Dios. A las 20:00, Vía Crucis con el Stmo. Cristo del Perdón y Caridad. Ira por: Candeleta, Candelera, Candelas, Candelón, Virgen de la Candelaria, Candelario, Candeleta y entrada.
- Sacramental del Sagrario. Triduo cuaresmal al Señor del Perdón predicado por don Francisco de Borja Medina, rector de la Basílica del Gran Poder. A su término, Vía Crucis por el Patio de los Naranjos.
- Sacramental de San Pedro. De 11:30 a 13:00 y de 18:30 a 20:00, veneración del Señor de la Salud.
- Mercantil. De 17:00 a 21:00, taller de palmas rizadas en el patio de la sede del Círculo Mercantil
- Cajasol. Tramos de Cuaresma 2026. Inauguración exposiciónes “Antoine Cas + Semana Santa” y "Historia, arte y devoción: El patrimonio pictórico en la Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana". Hasta el 1 de abril.
Sábado
- Montserrat. A las 18:20 horas Vía Crucis extraordinario del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón por el siguiente itinerario: Salida, Cristo del Calvario, Canalejas, Rafael González Abreu, Gravina, Pedro del Toro (19:00), Bailén, Miguel de Carvajal, Hermandad del Museo (19:30), Plaza del Museo, Hermandad del Silencio (20:00), Alfonso XII, Campana, Tetuán, Rioja Plaza la Magdalena, Murillo (21:00), anden parroquia de la Magdalena, Cristo del Calvario y entrada a 21:45 horas.
- La Hiniesta. A las 21:30, traslado de los titulares a Santa Marina con el siguiente itinerario: Plaza de Santa Isabel, Siete Dolores de Nuestra Señora, San Marcos, San Luis y Plaza del Señor de la Resurrección.
- San Bernardo. A partir de las 18:00, inicio del besapié al Santísimo Cristo de la Salud. Tras la finalización de la misa de las 20:00, Vía Crucis con el Santísimo Cristo de la Salud por las calles de la feligresía.
- La Lanzada. Tras la santa misa de 18:00, Vía Crucis presidido por el Santísimo Cristo de la Sagrada Lanzada con recorrido: Plaza de San Martín, Divina Enfermera, plaza de la Europa, Correduría, Quintana, Marco Sancho, Conde de Torrejón, Alberto Lista, Saavedras, plaza de San Martín.
- San José Obrero. A las 19:00, Vía Crucis con la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Caridad.
- Bendición y Esperanza. Solemne triduo en honor a Nuestro Padre Jesús de la Bendición en el Santo Encuentro, a partir de las 19:30. Devoto besapiés de 17:30 a 19:30.
- Pasión y Muerte. A las 20:00, solemne quinario al Cristo de Pasión y Muerte. Predica don José Luis García, vicario parroquial de San Clemente.
- Dulce Nombre (Bellavista). A las 20:00, quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud y Remedios. Preside don Manuel Carrasco, párroco de la localidad de Villanueva del Río y Minas.
- La Cena. De 18:00 a 20:30, besamanos a Nuestra Señora de la Encarnación.
- La Paz. De 16:00 a 20:30, besapiés a Nuestro Padre Jesús de la Victoria.
- La Estrella. De 10:00 a 20:00, besamanos a María Santísima de la Estrella.
- San Pablo. De 12:00 a 18:30, besamanos a Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado.
- La Sed. A las 19:00, en el Colegio Sagrada Familia, XLI Anuncio de la Semana Santa en Nervión a cargo de Daniel Pastor y Enrique Guevara.
- El Valle. De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, besamanos a Nuestra Señora del Valle.
- La Macarena. A las 19:30, solemne septenario doloroso en honor a María Santísima de la Esperanza Macarena. Predicará don Eusebio López Rubio, sacerdote adscrito a la Basílica y director espiritual de la Hermandad de la Sagrada Mortaja.
- La Esperanza de Triana. A las 20:00, en la parroquia de Santa Ana, septenario doloroso a Nuestra Señora de la Esperanza. Predicará don Marcelino Manzano Vilches, Canónigo de la Catedral y delegado diocesano de hermandades de la Archidiócesis.
- Los Gitanos. A las 20:15, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud.
- La Resurrección. Quinario a la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo a las 20:30. Preside y predica don Pablo Colón.
- Juncal. Solemne quinario en honor de Nuestro Padre Jesús Cautivo en su Soledad, a las 19:00. Predicará don José Miguel Verdugo, párroco del Plantinar.
- Candelaria Madre de Dios. A las 20:00, Vía Crucis con el Stmo. Cristo del Perdón y Caridad. Ira por: Candeleta, Candelera, Candelas, Candelón, Virgen de la Candelaria, Candelario, Candeleta y entrada.
- Sacramental del Sagrario. Triduo cuaresmal al Señor del Perdón predicado por don Francisco de Borja Medina, rector de la Basílica del Gran Poder.
- Cajasol. Tramos de Cuaresma 2026. Exposiciónes “Antoine Cas + Semana Santa” y "Historia, arte y devoción: El patrimonio pictórico en la Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana". Hasta el 1 de abril. Pregón Inclusivo de la Semana Santa a las 12:00.
Domingo
- La Esperanza de Triana. A las 09:30, función principal de instituto. Predicará don José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla. Tras la solemne celebración, a las 12:00, Nuestra Señora de la Esperanza será trasladada a la capilla de los Marineros.
- Bendición y Esperanza. A las 12:00, función principal. Devoto besapiés de 10:00 a 12:00 y de 14:30 hasta cierre de parroquia.
- Pasión y Muerte. A las 13:00, función solemne en honor al Santísimo Cristo de Pasión y Muerte. Preside dib José Luis García de la Mata Calvo, canónigo Archivero de la Catedral y vicario parroquial de San Clemente. Finalizada la eucaristía la sagrada imagen quedará expuesta en devota y solemne veneración
- Dulce Nombre (Bellavista). A las 13:00, función solmene en honor a Nuestro Padre Jesús de la Salud y Remedios. Presidirá don Antonio María Godoy Domínguez. Finalizará con el rezo de la Salve a la Virgen del Dulce Nombre.
- La Cena. De 10:30 a 14:30 y 16:30 a 20:30, besamanos de Ntra. Sra. de la Encarnación. A las 11:30 horas santa misa.
- La Paz. Besapiés a Nuestro Padre Jesús de la Victoria de 09:00 a 21:00, interrumpido por las misas de 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 19:00 y 20:00.
- La Estrella. De 11:30 a 20:30, besamanos a María Santísima de la Estrella.
- San Pablo. Besamanos en honor a Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:30.
- Dulce Nombre. El Santo Cristo del Mayor Dolor estará en besapiés.
- San Bernardo. Durante toda la jornada día, salvo en horario de misas y Santo Rosario, besapiés al Santísimo Cristo de la Salud. A las 11:00 solemne función en su honor.
- Baratillo. Tras la misa de las 11:00, María Santísima de la Caridad en su Soledad será trasladada en andas a su paso de palio.
- El Valle. De 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00, besamanos a Nuestra Señora del Valle. A a las 12:00 misa especial para niños.
- La Macarena. A las 12:30, solemne función a María Santísima de la Esperanza Macarena que será presidida y predicada por don José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla.
- Los Gitanos. A las 11:30, función principal de instituto.
- Resurrección. A las 12:30, solemne función principal de instituto. Preside don Amador Domínguez Manchado, párroco de Santa Marina y San Julián.
- Juncal. A las 12:00, función solemne a Nuestro Padre Jesús Cautivo.
- Mayor Dolor (La Barzola). Veneración del Stmo. Cristo de la Santa Cruz de 10:30 a 14:00, tras su reposición al culto. A las 18:30, Vía Crucis con el siguiente itinerario: Madre San Marcelo, Abuyacub, Fray Luis de Granada, León XIII, Jorge de Montemayor, Manuel Villalobos, Plaza Divina Pastora de Capuchinos, José Maluquer, Llerena, Almensilla, Dr. Jiménez Díaz, Jorge de Montemayor y Madre San Marcelo.
