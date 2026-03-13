Agenda cofradiera del cuarto fin de semana de Cuaresma

Nos asomamos ya al final de la Cuaresma y compartimos aquí la agenda cofradiera de este cuarto fin de semana perteneciente al tramo final de la espera. Besamanos de la Estrella y el Valle y varios Vía Crucis se dan cita en unos días impresdincibles.

Bendición y Esperanza . Solemne triduo en honor a Nuestro Padre Jesús de la Bendición en el Santo Encuentro, a partir de las 19:30. Devoto besapiés de 17:30 a 19:30.

San Gonzalo. Vía Crucis con la imagen de Nuestro Padre Jesús del Soberano a las 19:00 con el siguiente itinerario: Salida, Nuestra Señora de la Salud, Residencia de Consolación, Dolores León, José León, Regla Sanz, José León Sanz, Capilla del Rosario, General Martínez, Dolores León, Cristo del Soberano Poder, Bienvenido Puelles Oliver, Plaza de San Gonzalo y entrada sobre las 21:30.

De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, besamanos a Nuestra Señora del Valle. La Macarena . A las 19:30, solemne septenario doloroso en honor a María Santísima de la Esperanza Macarena. Predicará don Eusebio López Rubio, sacerdote adscrito a la Basílica y director espiritual de la Hermandad de la Sagrada Mortaja.

Candelaria Madre de Dios. A las 20:00, Vía Crucis con el Stmo. Cristo del Perdón y Caridad. Ira por: Candeleta, Candelera, Candelas, Candelón, Virgen de la Candelaria, Candelario, Candeleta y entrada.

Sacramental del Sagrario. Triduo cuaresmal al Señor del Perdón predicado por don Francisco de Borja Medina, rector de la Basílica del Gran Poder. A su término, Vía Crucis por el Patio de los Naranjos.

Sacramental de San Pedro. De 11:30 a 13:00 y de 18:30 a 20:00, veneración del Señor de la Salud.

De 11:30 a 13:00 y de 18:30 a 20:00, veneración del Señor de la Salud. Mercantil . De 17:00 a 21:00, taller de palmas rizadas en el patio de la sede del Círculo Mercantil

Mercantil . De 17:00 a 21:00, taller de palmas rizadas en el patio de la sede del Círculo Mercantil Cajasol. Tramos de Cuaresma 2026. Inauguración exposiciónes "Antoine Cas + Semana Santa" y "Historia, arte y devoción: El patrimonio pictórico en la Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana". Hasta el 1 de abril.

Sábado

Montserrat . A las 18:20 horas Vía Crucis extraordinario del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón por el siguiente itinerario: Salida, Cristo del Calvario, Canalejas, Rafael González Abreu, Gravina, Pedro del Toro (19:00), Bailén, Miguel de Carvajal, Hermandad del Museo (19:30), Plaza del Museo, Hermandad del Silencio (20:00), Alfonso XII, Campana, Tetuán, Rioja Plaza la Magdalena, Murillo (21:00), anden parroquia de la Magdalena, Cristo del Calvario y entrada a 21:45 horas.

La Hiniesta . A las 21:30, traslado de los titulares a Santa Marina con el siguiente itinerario: Plaza de Santa Isabel, Siete Dolores de Nuestra Señora, San Marcos, San Luis y Plaza del Señor de la Resurrección.

. A las 21:30, traslado de los titulares a Santa Marina con el siguiente itinerario: Plaza de Santa Isabel, Siete Dolores de Nuestra Señora, San Marcos, San Luis y Plaza del Señor de la Resurrección. San Bernardo. A partir de las 18:00, inicio del besapié al Santísimo Cristo de la Salud. Tras la finalización de la misa de las 20:00, Vía Crucis con el Santísimo Cristo de la Salud por las calles de la feligresía.

A partir de las 18:00, inicio del besapié al Santísimo Cristo de la Salud. Tras la finalización de la misa de las 20:00, Vía Crucis con el Santísimo Cristo de la Salud por las calles de la feligresía. La Lanzada. Tras la santa misa de 18:00, Vía Crucis presidido por el Santísimo Cristo de la Sagrada Lanzada con recorrido: Plaza de San Martín, Divina Enfermera, plaza de la Europa, Correduría, Quintana, Marco Sancho, Conde de Torrejón, Alberto Lista, Saavedras, plaza de San Martín.

Tras la santa misa de 18:00, Vía Crucis presidido por el Santísimo Cristo de la Sagrada Lanzada con recorrido: Plaza de San Martín, Divina Enfermera, plaza de la Europa, Correduría, Quintana, Marco Sancho, Conde de Torrejón, Alberto Lista, Saavedras, plaza de San Martín. San José Obrero. A las 19:00, Vía Crucis con la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Caridad.

A las 19:00, Vía Crucis con la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Caridad. Bendición y Esperanza . Solemne triduo en honor a Nuestro Padre Jesús de la Bendición en el Santo Encuentro, a partir de las 19:30. Devoto besapiés de 17:30 a 19:30.

A las 20:00, quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud y Remedios. Preside don Manuel Carrasco, párroco de la localidad de Villanueva del Río y Minas. La Cena. De 18:00 a 20:30, besamanos a Nuestra Señora de la Encarnación.

De 18:00 a 20:30, besamanos a Nuestra Señora de la Encarnación. La Paz. De 16:00 a 20:30, besapiés a Nuestro Padre Jesús de la Victoria.

De 16:00 a 20:30, besapiés a Nuestro Padre Jesús de la Victoria. La Estrella. De 10:00 a 20:00, besamanos a María Santísima de la Estrella.

De 10:00 a 20:00, besamanos a María Santísima de la Estrella. San Pablo. De 12:00 a 18:30, besamanos a Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado.

De 12:00 a 18:30, besamanos a Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. La Sed. A las 19:00, en el Colegio Sagrada Familia, XLI Anuncio de la Semana Santa en Nervión a cargo de Daniel Pastor y Enrique Guevara.

A las 19:00, en el Colegio Sagrada Familia, XLI Anuncio de la Semana Santa en Nervión a cargo de Daniel Pastor y Enrique Guevara. El Valle. De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, besamanos a Nuestra Señora del Valle.

Candelaria Madre de Dios. A las 20:00, Vía Crucis con el Stmo. Cristo del Perdón y Caridad. Ira por: Candeleta, Candelera, Candelas, Candelón, Virgen de la Candelaria, Candelario, Candeleta y entrada.

Sacramental del Sagrario. Triduo cuaresmal al Señor del Perdón predicado por don Francisco de Borja Medina, rector de la Basílica del Gran Poder.

Cajasol. Tramos de Cuaresma 2026. Exposiciónes "Antoine Cas + Semana Santa" y "Historia, arte y devoción: El patrimonio pictórico en la Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana". Hasta el 1 de abril. Pregón Inclusivo de la Semana Santa a las 12:00.

Domingo