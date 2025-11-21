Agenda cofradiera del cuarto fin de semana de noviembre en Sevilla

Continúa avanzando el calendario y cerramos ya el capítulo de eventos cofradieros extraordinarios en la capital en este exigente 2025. La hermandad de Las Penas regresa a San Vicente con su titular, Jesús de las Penas, desde la iglesia del Buen Suceso, donde se están registrando instantáneas inolvidables. Será el próximo sábado, en su paso procesional, y acompañado de la Banda del Maestro Tejera.

Asimismo, la ciudad se reencuentra estos días con una de sus devociones más predilectas: la Virgen de la Amargura. La dolorosa de San Juan de la Palma se halla en besamanos, en el marco del aniversario de la coronación canónica, por lo que es cita obligada y significa un cambio emocional en la espera cofradiera. Compartimos las actividades previstas en estos días.

Viernes

La Amargura. De 10:30 a 14:00 y de 17:30 a 21:00, besamanos a la Virgen de la Amargura. A las 20:00 horas solemne celebración eucarística con motivo del LXXI Aniversario de la coronación canónica de la Santísima Virgen de la Amargura.

Los fieles que así lo deseen podrán acercarse a la imagen del Señor a besarle el pie. Virgen del Mar. Procesión de la Virgen del Mar en horario de 18:30 a 22:15.

Procesión de la Virgen del Mar en horario de 18:30 a 22:15. Círculo Mercantil. A las 20:00, inauguración de la exposición “20 años de Esencia, más de 100 años de estilo”.

A las 20:00, inauguración de la exposición “20 años de Esencia, más de 100 años de estilo”. Ayuntamiento. De 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:00, exposición "Sevilla Fecit".

Sábado

Las Penas de San Vicente . 150 aniversario fundacional. A las 17:00, solemne procesión triunfal de Nuestro Padre Jesús de las Penas, en sus andas procesionales, desde el Convento del Buen Suceso a la parroquia de San Vicente, con el siguiente itinerario: Iglesia del Buen Suceso, Plaza del Buen Suceso, Ortiz de Zúñiga, Plaza del Cristo de Burgos, Sales y Ferré, Boteros, Odreros, Jesús de las Tres Caídas, Parroquia de San Isidoro, Cuesta del Rosario, Villegas, Plaza del Salvador, Cuna, Orfila, Plaza Fdo. de Herrera, Daoiz, García Tassara, Amor de Dios, San Miguel, Jesús del Gran Poder, Conde de Barajas, Plaza de San Lorenzo, Basílica del Gran Poder, Plaza de San Lorenzo, Cardenal Spínola, Baños, Jesús de la Veracruz, Cardenal Cisneros, parroquia de San Vicente y entrada a las 22:00. Acompaña la banda de música del Maestro Tejera.

A las 11:20, traslado de Pura y Limpia hasta el convento de la Encarnación con el siguiente itinerario: Almirantazgo, Avenida de la Constitución, Fray Ceferino González, Plaza del Triunfo, Plaza Virgen de los Reyes y entrada. Virgen del Prado. A las 18:15, misa solemne previa a la salida procesional, que se celebrará por las calles del entorno del Salvador.

A las 18:15, misa solemne previa a la salida procesional, que se celebrará por las calles del entorno del Salvador. El Valle . A las 20:00 rezo del Rosario y solemne triduo en honor al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas ocupando la sagrada cátedra Manuel Mena Jiménez, pbro., vicario parroquial del Espíritu Santo, de Mairena del Aljarafe.

. A las 20:00 rezo del Rosario y solemne triduo en honor al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas ocupando la sagrada cátedra Manuel Mena Jiménez, pbro., vicario parroquial del Espíritu Santo, de Mairena del Aljarafe. La Carretería . A las 20:00, solemne misa pontifical por el 475 aniversario del hallazgo de Nuestra Señora de la Luz en sus Misterios Gloriosos, presidida por el arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz Meneses.

. A las 20:00, solemne misa pontifical por el 475 aniversario del hallazgo de Nuestra Señora de la Luz en sus Misterios Gloriosos, presidida por el arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz Meneses. Soledad San Buenaventura. A las 20:00, función solemne al Santísimo Cristo de la Salvación presidida por el director espiritual, fray Joaquín Domínguez Serna Chaves.

A las 20:00, función solemne al Santísimo Cristo de la Salvación presidida por el director espiritual, fray Joaquín Domínguez Serna Chaves. El Calvario . A las 20:15 solemne triduo a la Virgen de la Presentación predicado por don Miguel Vázquez Lombo, párroco de San Lorenzo y Canónigo de la Catedral. A la finalización, por las naves del templo parroquial, solemne procesión claustral con S.D.M. bajo palio.

En el horario de apertura de la parroquia, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús estará expuesta en solemne besamanos. Cristo Rey (Triana). A las 17:30, salida en procesión del Niño Rey por las calles de Triana, desde la parroquia de Santa Ana

A las 17:30, salida en procesión del Niño Rey por las calles de Triana, desde la parroquia de Santa Ana Humildad (Sevilla Este). Besamanos de Ntro. Padre Jesús de la Humildad en horario de 10:00 a 13:00 y de 17:00 21:00.

Besamanos de Ntro. Padre Jesús de la Humildad en horario de 10:00 a 13:00 y de 17:00 21:00. Divina Pastora (Capuchinos). V edición del Cocido Maragato, en el Compás del Convento de Capuchinos, a partir de las 13:30.

V edición del Cocido Maragato, en el Compás del Convento de Capuchinos, a partir de las 13:30. Madre de Dios del Rosario. De 13:00 a 19:00, celebración en el patio del Colegio San Jacinto, del I Homenaje a capataces y costaleros.

De 13:00 a 19:00, celebración en el patio del Colegio San Jacinto, del I Homenaje a capataces y costaleros. Círculo Mercantil. Exposición “20 años de Esencia, más de 100 años de estilo”. A las 20:00, concierto de la Banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. Presenta: Antonio Silva de Pablos.

Exposición “20 años de Esencia, más de 100 años de estilo”. A las 20:00, concierto de la Banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. Presenta: Antonio Silva de Pablos. Ayuntamiento. De 10 a 13:30 y de 17:30 a 20:00, exposición "Sevilla Fecit".

Domingo