Así avanza la ejecución de las nuevas bambalinas del palio de Gracia y Amparo de Los Javieres

Será uno de los grandes estrenos patrimoniales de las cofradías hispalenses en los próximos años. La junta de gobierno de la hermandad de Los Javieres ha visitado en estas últimas horas el taller de Francisco Carrera Iglesias, en el barrio de San Isidoro, con objeto de conocer de primera mano el progreso y el estado actual de las que serán las futuras caídas del paso de palio de la Virgen de Gracia y Amparo, un ambicioso proyecto aprobado en cabildo en 2020. El nuevo diseño trata de integrar definitivamente la evolución estética de este palio del Martes Santo, resultado de numerosas intervenciones desde su primera salida procesional en la Semana Santa de 1980.

En estos momentos las bambalinas se encuentran en un avanzado estado de ejecución, pudiéndose contemplar el paño frontal de hasta tres de ellas. Sánchez de los Reyes, autor del diseño, estudió en su momento el diseño del manto y el techo para completar unas nuevas bambalinas y una nueva gloria central que, según explicaba el propio diseñador, definan definitivamente el diseño del palio a través de la unificación de la técnica del bordado a realce, la realización de unas nuevas bambalinas y la inclusión de la gloria bordada. En resumen, se trata de reunir el estilo de techo y manto, que son de estilo 'juanmanuelino', con el del resto de bordados.

Ya el pasado Martes Santo de 2023 pudo contemplarse el primero de los estrenos del conjunto completo en la calle: la gloria, que contiene un corazón llameante alado y los primeros versos del Sub Tuum praesidium, el himno más antiguo dedicado a la Virgen María. El diseño del palio presenta un estilo juanmanuelino, con la intención de unificar la estética tanto del techo como del manto, además de realizar todos los elementos bordados. Será ejecutado en terciopelo color burdeos.

La corporación por tanto que continúa atendiendo otros proyectos más allá del que ahora mismo ocupa toda la actualidad: el traslado a la iglesia del Sagrado Corazón, su sede fundacional, que tendrá lugar el próximo 17 de enero.