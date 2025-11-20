Madre de Dios del Rosario organiza el I Homenaje a capataces y costaleros de Sevilla

Una iniciativa para fomentar la unión y la comunidad entre un colectivo esencial de nuestra Semana Santa. La hermandad de Madre de Dios del Rosario organiza para este próximo sábado, 22 de noviembre, el I Homenaje a capataces y costaleros. Esta cita, prevista para el pasado fin de semana, hubo de posponerse por motivos meteorológicos, garantizándose así su desarrollo.

Cartel anunciador de este homenaje

Se trata de la primera edición de este proyecto, puesto en marcha por la actual junta de gobierno presidida por Rosario Basterra, y que busca no solo reunir a cofrades y devotos del barrio en torno a esta emblemática hermandad, fomentando su vida y su participación en Triana; sino que también persigue reconocer la presencia de este grupo con el que guarda tan vinculación, puesto que Madre de Dios es patrona de capataces y costaleros desde 1951, y siempre supuso un punto de encuentro y unión entre los mismos.

Este homenaje tendrá lugar en el Colegio San Jacinto, de 13:00 a 19:00, y contará con la presentación de varios compañeros como Paco García, Jaime Navarro, Pablo Sánchez o Guillermo Sánchez. Además se contará con diversas actuaciones musicales como Los del Guadalquivir, la Agrupación Musical Juvenil Virgen de los Reyes, la banda de cornetas y tambores Rosario y Victoria y otros artistas.