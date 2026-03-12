Agenda cofradiera del jueves 12 de marzo

Compartimos la agenda cofradiera prevista para este jueves en Sevilla, ya en la antesala de un nuevo fin de semana.

Bendición y Esperanza . Solemne triduo en honor a Nuestro Padre Jesús de la Bendición en el Santo Encuentro, a partir de las 19:30. Devoto besapiés de 17:30 a 19:30.

. Solemne triduo en honor a Nuestro Padre Jesús de la Bendición en el Santo Encuentro, a partir de las 19:30. Devoto besapiés de 17:30 a 19:30. Pasión y Muerte. A las 20:00, solemne quinario al Cristo de Pasión y Muerte. Predica don José Luis García, vicario parroquial de San Clemente.

A las 20:00, solemne quinario al Cristo de Pasión y Muerte. Predica don José Luis García, vicario parroquial de San Clemente. Dulce Nombre (Bellavista). A las 20:00, quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud y Remedios. Preside don Manuel Carrasco, párroco de la localidad de Villanueva del Río y Minas.

A las 20:00, quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud y Remedios. Preside don Manuel Carrasco, párroco de la localidad de Villanueva del Río y Minas. La Macarena . A las 19:30, solemne septenario doloroso en honor a María Santísima de la Esperanza Macarena. Predicará don Eusebio López Rubio, sacerdote adscrito a la Basílica y director espiritual de la Hermandad de la Sagrada Mortaja.

. A las 19:30, solemne septenario doloroso en honor a María Santísima de la Esperanza Macarena. Predicará don Eusebio López Rubio, sacerdote adscrito a la Basílica y director espiritual de la Hermandad de la Sagrada Mortaja. La Esperanza de Triana . A las 20:00, en la parroquia de Santa Ana, septenario doloroso a Nuestra Señora de la Esperanza. Predicará don Marcelino Manzano Vilches, Canónigo de la Catedral y delegado diocesano de hermandades de la Archidiócesis.

. A las 20:00, en la parroquia de Santa Ana, septenario doloroso a Nuestra Señora de la Esperanza. Predicará don Marcelino Manzano Vilches, Canónigo de la Catedral y delegado diocesano de hermandades de la Archidiócesis. Los Gitanos . A las 20:15, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud.

. A las 20:15, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud. La Resurrección . Quinario a la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo a las 20:30. Preside y predica don Pablo Colón.

. Quinario a la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo a las 20:30. Preside y predica don Pablo Colón. Juncal . Solemne quinario en honor de Nuestro Padre Jesús Cautivo en su Soledad, a las 19:00. Predicará don José Miguel Verdugo, párroco del Plantinar.

. Solemne quinario en honor de Nuestro Padre Jesús Cautivo en su Soledad, a las 19:00. Predicará don José Miguel Verdugo, párroco del Plantinar. Sacramental del Sagrario. Triduo cuaresmal al Señor del Perdón predicado por don Francisco de Borja Medina, rector de la Basílica del Gran Poder.

Triduo cuaresmal al Señor del Perdón predicado por don Francisco de Borja Medina, rector de la Basílica del Gran Poder. Mercantil . De 17:00 a 21:00, taller de palmas rizadas en el patio de la sede del Círculo Mercantil

. De 17:00 a 21:00, taller de palmas rizadas en el patio de la sede del Círculo Mercantil Cajasol. Tramos de Cuaresma 2026. Inauguración exposiciónes “Antoine Cas + Semana Santa” y "Historia, arte y devoción: El patrimonio pictórico en la Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana". Hasta el 1 de abril.