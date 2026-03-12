Agenda cofradiera del jueves 12 de marzo

La Catedral y el Salvador podrán acoger hasta 14 pasos en caso de lluvia durante la Semana Santa

Hoy, tercer día de quinario a la Sagrada Resurrección
Compartimos la agenda cofradiera prevista para este jueves en Sevilla, ya en la antesala de un nuevo fin de semana.

  • Bendición y Esperanza. Solemne triduo en honor a Nuestro Padre Jesús de la Bendición en el Santo Encuentro, a partir de las 19:30. Devoto besapiés de 17:30 a 19:30.
  • Pasión y Muerte. A las 20:00, solemne quinario al Cristo de Pasión y Muerte. Predica don José Luis García, vicario parroquial de San Clemente.
  • Dulce Nombre (Bellavista). A las 20:00, quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud y Remedios. Preside don Manuel Carrasco, párroco de la localidad de Villanueva del Río y Minas.
  • La Macarena. A las 19:30, solemne septenario doloroso en honor a María Santísima de la Esperanza Macarena. Predicará don Eusebio López Rubio, sacerdote adscrito a la Basílica y director espiritual de la Hermandad de la Sagrada Mortaja.
  • La Esperanza de Triana. A las 20:00, en la parroquia de Santa Ana, septenario doloroso a Nuestra Señora de la Esperanza. Predicará don Marcelino Manzano Vilches, Canónigo de la Catedral y delegado diocesano de hermandades de la Archidiócesis.
  • Los Gitanos. A las 20:15, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud.
  • La Resurrección. Quinario a la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo a las 20:30. Preside y predica don Pablo Colón.
  • Juncal. Solemne quinario en honor de Nuestro Padre Jesús Cautivo en su Soledad, a las 19:00. Predicará don José Miguel Verdugo, párroco del Plantinar.
  • Sacramental del Sagrario. Triduo cuaresmal al Señor del Perdón predicado por don Francisco de Borja Medina, rector de la Basílica del Gran Poder.
  • Mercantil. De 17:00 a 21:00, taller de palmas rizadas en el patio de la sede del Círculo Mercantil
  • Cajasol. Tramos de Cuaresma 2026. Inauguración exposiciónes “Antoine Cas + Semana Santa” y "Historia, arte y devoción: El patrimonio pictórico en la Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana". Hasta el 1 de abril.

