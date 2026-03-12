La Catedral y el Salvador podrán acoger hasta 14 pasos en caso de lluvia durante la Semana Santa

En una Semana Santa cada vez más protocolizada y auditada, los templos también cuentan con sus propios planes para las hermandades que tengan que buscar refugio en caso de lluvia. No hay más remedio. Los cortejos cada vez son más numerosos y donde hace 20 o 30 años se cobijaba una cofradía con 2 pasos y 500 nazarenos, ahora se necesita espacio para 2000 personas. Algo inviable por motivos de espacio y de seguridad. La Catedral y el Salvador, templos gestionados por el Cabildo, han redactado unos protocolos para determinar cómo hay que actuar en el caso de que las precipitaciones sorprendan a una hermandad y decida cobijarse en sus dependencias. En el caso del primer templo de la Archidiócesis son hasta 10 los pasos los que se podrán refugiar, en el Salvador se daría cabida a 4. Si se completara este aforo no podría acceder ningún otro cortejo. La Magdalena y la Anunciación también han desarrollado protocolos similares que darán a conocer a las cofradías.

En la Catedral elaboraron este protocolo de lluvia para las hermandades en caso tras la Semana Santa de 2024, cuando el Domingo de Ramos se juntaron en el interior del templo un total de 7 pasos. Este reglamento recoge dónde se pueden colocar los pasos teniendo en cuenta los espacios reservados al culto o para el propio discurrir de los cortejos. En concreto, la Catedral puede dar cabida a diez pasos que se situarían por parejas ante las capillas de Las Doncellas, San Francisco, los Evangelistas, San Andrés y Santiago. En el interior de las capillas se pueden situar los enseres e insignias correspondientes.

Refugio de la lluvia en la Catedral en Semana Santa / Departamento de Infografía

Este protocolo también especifica que si coinciden dos hermandades al mismo tiempo con sus pasos en el interior del templo, los cortejos se situarían en paralelo en las naves del recorrido procesional. Los pasos quedarían arriados ante una de las capillas dispuestas para ello durante el tiempo que permanezcan en la Catedral. Además, el documento señala otras cuestiones, como que los menores de edad integrantes de los cortejos serán entregados a sus padres en la puerta de Campanillas, siempre bajo la coordinación de sus diputados de tramo. El Cabildo también pone a disposición de las juntas de gobierno la sacristía de la Antigua para sus reuniones y toma de decisiones.

El paso de misterio de la Hermandad de la Paz y los pasos de la Cena y Jesús Despojado refugiados en el año 2024 en la Catedral. / José Ángel García

El Cabildo recalca que no hay horario alguno establecido ni presión para que una hermandad retome su templo tras refugiarse en la Catedral. Esta circcunstancia la decide el Consejo de Cofradías con la hermandad. Si la corporación se queda hasta otra jornada en la Catedral, todos los recursos del templo metropolitano se ponen a su disposición y, por supuesto, no tiene que pagar canon alguno por la permanencia. Ni en Semana Santa ni en ningún otro momento del año.

Un trabajador del Cabildo y el delegado del Consejo responsable de ese día en la Catedral son los responsables de organizarlo todo. Este protocolo de actuación se facilita al Consejo para que lo haga llegar a las hermandades.

Cuatro pasos en el Salvador

Los pasos de la Redención en la iglesia del Salvador. / D. S.

El caso del Salvador es más complejo, puesto que hay dos hermandades y tres cortejos que efectúan su salida procesional desde allí. El protocolo se ha desarrollado este año. Una de las cuestiones importantes es que la iglesia colegial no estará disponible como lugar de refugio ni el Domingo de Ramos ni el Jueves Santo por las salidas del Amor y Pasión. Además, se establece una limitación el Lunes Santo entre las 17:00 y las 19:00 por la subida del Señor de Pasión a su paso procesional.

Refugio de la lluvia en el Salvador en Semana Santa / Departamento de Infografía

El contacto para buscar este refugio lo hará el delegado de día del Consejo con el responsable de guardia que haya ese día en el templo o con el rector. Los cuatro pasos que tienen cabida en el Salvador se situarían ante el altar del Cristo de los Afligidos, la capilla Sacramental y dos enfrentados al retablo de la Virgen de las Aguas. Estos pasos convivirían con los tres de la Hermandad del Amor y los dos de Pasión.

El protocolo prevé que los menores sean entregados a través del pasaje Juan Garrido Mesa (con salida a la Plaza), mientras que el resto del cortejo abandonaría el templo por el pasaje de la calle Córdoba.

Este nuevo plan del Salvador también deber ser informado por parte el Consejo a las cofradías.

La Magdalena, otro templo sin espacio

La Virgen de Guadalupe refugiada en la Magdalena. / Antonio Pizarro

La Magdalena es otro templo en el que tradicionalmente han buscado refugio las hermandades y en el que se evidencian claramente las dificultades para facilitar un refugio. Las corporaciones que pasan por San Pablo o sus aledaños deben ser conscientes de que es muy complicado que puedan entrar para refugiarse. Los motivos son obvios. Hasta tres hermandades salen o forman sus cortejos allí, ya hay tres pasos y se celebran los oficios del Triduo Pascual con gran afluencia del público.

Los hermanos mayores y sus juntas de gobierno han de ser conscientes de que deben tener otras alternativas o asumir que en caso de lluvia tendrían que seguir hasta la Catedral, como sucediera en 2025 con San Gonzalo. Las dificultades son grandes y las hermandades deben ser conscientes de ello con antelación.

La Magdalena también ha elaborado un protocolo de lluvia que hará llegar al Consejo de Cofradías para que se lo envíe a las cofradías interesadas. Para salvaguardar la liturgia, el patrimonio, a las personas o la salida de sus propias hermandades, no se podrá dar refugio durante el Jueves Santo, la Madrugada y el Viernes Santo (forma el cortejo de Montserrat).

El antiguo templo de los dominicos sólo podrá acoger dos pasos, pero sin el cortejo. Por tanto, la hermandad debe tener prevista esta circunstancia. Además, se hace casi imprescindible que la cofradía abandone el templo ese mismo día por las circunstancias antes mencionadas.

Cerca de la parroquia de la Magdalena, en la calle Pastor y Landero, se encuentran los soportales del antiguo mercado de entradores en los que sí se pueden refugiar tanto pasos como integrantes de los cortejos. Tanto el Ayuntamiento como muchas hermandades tienen previsto este lugar en sus protocolos de actuación por si les sorprendiera la lluvia.

El caso de la Anunciación

El templo universitario ha estado vedado en los últimos años para el refugio de las hermandades, siendo un lugar histórico para ello por su cercanía a la Campana. Sólo hay que recordar lo sucedido con San Benito el último Martes Santo. Este año, tras el cambio de gobierno en la Universidad de Sevilla, se va a firmar un protocolo con el Consejo de Cofradías por el cual la institución cofradiera se va a hacer cargo de su gestión durante los días de la Semana Santa. Así lo han confirmado a este periódico fuentes del Rectorado, que añaden que la rúbrica del documento todavía está pendiente. Esta normativa señala, entre otras cuestiones, que los pasos se podrán refugiar en el templo de la calle Laraña, mientras que los cortejos harán lo propio en el patio y otras dependencias de la anexa facultad de Bellas Artes. Sin duda, todo un alivio para muchas hermandades que discurren por allí.