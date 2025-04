Salió cruz: la lluvia destroza el Lunes Santo en Sevilla

El Lunes se descosió a las seis de la tarde. A esa hora, la Hermandad de Santa Marta anunciaba que no realizaría su estación de penitencia. La Aemet había anunciado que existía un riesgo de lluvia importante a partir de esa hora. El Domingo salió cara. Este Lunes fue cruz. El día había comenzado con normalidad. Salieron a su hora, como no podía ser de otro modo, las hermandades de San Pablo y Santa Genoveva. También lo hicieron algunas horas después el Beso de Judas y San Gonzalo. A todas las sorprendió una lluvia de cierta intensidad en torno a las siete de la tarde. Se cumplía la amenaza, aunque la Aemet advertía que se trataba sólo de una avanzadilla del frente que llegaría más entrada la noche. Las cuatro cofradías aguantaron este chaparrón y siguieron adelante.

La confusión de la jornada estuvo en la Hermandad de las Aguas. Salió la corporación de la calle Dos de Mayo cuando el chaparrón, aunque breve, arreciaba. La cruz de guía ya estaba en la calle Castelar. La cabecera del cortejo no andaba y el palio de la Virgen de Guadalupe salió al atrio de su capilla. Fueron minutos de tensión en los que la cofradía ni se volvía no continuaba su camino. Finalmente, la junta de gobierno decidió que se desandara lo andado. Entre tanto, las hermandades de la Vera Cruz y las Penas anunciaron que no salían. La junta de gobierno posteriormente publicó un comunicado en el que pedía disculpas a sus hermanos “por las decisiones tomadas”.

Así ha sido la vuelta sobre sus pasos del misterio del Cristo de la Hermandad de Las Aguas

Paradójicamente, se recogió la Hermandad de las Aguas cuando el sol volvió a salir, pero los partes de la Aemet eran, cuando menos, inquietantes. El Beso de Judas decidió continuar hasta Santiago pero acortando su recorrido. El Polígono de San Pablo, tras tomar el camino más directo, optó por volver para buscar cobijo en el Santuario de los Gitanos. Santa Genoveva buscó refugio en el Rectorado de la Universidad de Sevilla, y San Gonzalo se agrupó en la Catedral a la espera de ver cómo evolucionaba la situación. Las cofradías buscaban asilo cuando, paradójicamente, no estaba lloviendo.

A esa hora ya sólo faltaba por saber qué haría el Museo. No hubo opción para la épica. Al mismo tiempo que el hermano mayor, Ángel Casal, anunciaba que suspendían la salida, comenzaba a llover con fuerza. Ya habrá oportunidad en noviembre de deleitarse con la belleza del Museo en su procesión extraordinaria de su 450 aniversario.

Decepción en San Vicente tras la decisión de no salir de la Hermandad de las Penas

San Pablo decidió quedarse en el santuario de los Gitanos. San Gonzalo, en la Catedral. Santa Genoveva ha decidido volver apresuradamente a su barrio por el camino más corto. Tremendo el esfuerzo de los hermanos del Tiro de Línea. Ahora tendrá que ser el Cecop junto al Consejo quienes decidan cuándo vuelven las dos hermandades. Probablemente sea el Miércoles Santo por la mañana, si el tiempo no lo impide, claro.

La mañana empezó aún con la resaca de lo vivido el día anterior. El Ayuntamiento, tras el bochorno vivido con el paso de Cristo de la Hiniesta en la Plaza del Duque, repasó los árboles de esta zona y de otros puntos de la ciudad. Uno de ellos era la Plaza de la Gavidia, donde un par de árboles habrían impedido en la noche el normal discurrir de la Hermandad de la Vera Cruz. El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, achacó la frondosidad de los árboles a las lluvias caídas en las últimas semanas. Por su parte, el hermano mayor, Nicolás de Alba, explicó que la incidencia no estaba comunicada, ni por ellos ni por ninguna otra hermandad, porque entendía, al menos él, que en la carrera oficial se presupone que todo esto está supervisado. Y este punto, ya vallado y con sillas, se entiende como el preámbulo de la misma. Sea como fuere, quedó de nuevo demostrado que el Domingo de Ramos es la jornada más complicada de la Semana Santa.

San Gonzalo en calle Rioja bajo la lluvia

Para analizar quedan también los excesivos retrasos. Está claro que el número de nazarenos es ya elevadísimo y que las costuras han reventado. La Virgen del Socorro entró a la Campana al filo de la doce y media del ya Lunes Santo. El aspecto de la carrera oficial fue también desolador. Mucho tiene que pensar y repensar el Consejo, aunque el año que viene, con elecciones en junio, no habrá ninguna revolución. La nueva junta superior que salga tiene trabajo. Mucho.

Lleno a las puertas del Museo en espera de la decisión de la hermandad

Por la noche también se vio menos público en la calle. Por la tarde muchos dicen que también había menos. Depende de dónde. Hubo bullas en la Magdalena y San Pablo y en otros puntos. No se activaron los semáforos rojos con los que el Cecop controla los aforos. Ayer sí hubo alguno, por ejemplo en la Cuesta del Bacalao con Francos. Pero lo cierto es que la Semana Santa pierde público. Es un hecho palmario. Lo dicen las lecturas de las cámaras. Habrá que esperar a ver los datos de este año, pero la Semana Santa de 2023, la última completa y con Santo Entierro Grande, el Ayuntamiento registró en los 14 puntos de muestreo del centro un 30% menos de movimientos, lo que se tradujo en 1 millón de personas menos que en 2019.