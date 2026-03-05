Sevilla controlará el flujo de personas en Semana Santa con unos innovadores sensores

El Señor de Pasión en la Plaza del Salvador, uno de los espacios más vigilados de la Semana Santa de Sevilla.

Sevilla se prepara para transformar la gestión de sus grandes concentraciones humanas mediante la innovación tecnológica. La junta de gobierno aprobará hoy la firma de un convenio de colaboración público-privada con la empresa Iertec Smart Technologies, S.L., marcando un hito en la planificación de la Semana Santa. Este acuerdo tiene como objetivo principal el despliegue de una avanzada infraestructura de “sensórica” destinada al análisis del flujo de multitudes durante la Semana Santa de 2026.

La iniciativa se ha planteado como un proyecto piloto de vanguardia que busca testear la eficacia de la monitorización en tiempo real en uno de los escenarios más complejos del mundo por su densidad y configuración urbanística. Según los términos del convenio, la empresa tecnológica procederá a la instalación de entre 30 y 40 sensores estratégicamente distribuidos por la ciudad. El foco principal de esta red de sensores será el Casco Histórico, donde se medirán de forma constante los movimientos y la densidad de personas en los puntos de mayor afluencia y sensibilidad durante la celebración religiosa.

Para la ejecución de este despliegue, el Ayuntamiento se encargará de la instalación física de los dispositivos y garantizará los suministros necesarios para su correcto funcionamiento operativo. Por ello, los sensores serán colocados en los mismos lugares en los que desde hace años se pueden ver las cámaras que hasta ahora eran las encargadas de estudiar los aforos. A cambio de esta infraestructura logística, el Consistorio obtendrá el derecho de uso de los sensores, el acceso total a los datos recopilados y, fundamentalmente, el asesoramiento técnico en tiempo real por parte de los expertos de Iertec.

Los sensores calculan el número de personas presentes en cada espacio captando la presencia de los dispositivos móviles. El Ayuntamiento recalca que no se recoge ningún tipo de dato personal.

Seguridad y toma de decisiones estratégicas

La integración de estos datos no será meramente estadística, sino que tendrá una aplicación directa e inmediata en la seguridad pública. La información sobre la ocupación de la vía pública será una herramienta clave para el Centro de Coordinación Operativa (CECOP). Gracias a la monitorización en tiempo real, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los servicios de emergencias podrán realizar un análisis exhaustivo de la situación y agilizar la toma de decisiones ante posibles aglomeraciones o situaciones de riesgo.

Una de las grandes novedades es que esta información estará disponible para todos los ciudadanos a través de canales digitales. Por primera vez, en la Semana Santa de 2026, el público podrá consultar el estado de las calles a través de la APP Sevilla.

La aplicación integrará un novedoso “semáforo de ocupación” que indicará visualmente el nivel de saturación de las vías monitorizadas. Este sistema permitirá a los peatones planificar sus rutas con antelación, evitando zonas colapsadas y facilitando una movilidad peatonal más fluida y cómoda por el centro de la ciudad. Hasta la Semana Santa del año pasado era el propio Ayuntamiento el que informaba de estas ocupaciones –semáforos verde, naranja y rojo– mediante las cuentas de Emergencias Sevilla en redes sociales.

Más allá de los resultados inmediatos para la próxima Semana Santa, el Ayuntamiento concibe esta prueba piloto como un periodo de aprendizaje institucional. El objetivo final es adquirir la experiencia necesaria para, en el futuro, ser capaz de habilitar por sí misma este tipo de sensórica avanzada. De este modo, la tecnología de control de flujos podrá extenderse a otros eventos multitudinarios que forman parte del calendario de la ciudad, como la Feria de Abril o la Cabalgata de Reyes Magos, consolidando a Sevilla como un referente en el uso de la tecnología smart city para la gestión de masas.