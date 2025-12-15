La Policía Local de Sevilla busca cámaras que graben caras y matrículas en Semana Santa y Feria

La Policía Local de Sevilla busca cámaras que graben caras y matrículas, preferiblemente en calidad 4K, para la Semana Santa y la Feria de Abril. Así consta en un informe elaborado por el jefe del cuerpo, Antonio Luis Moreno, que se adjunta en el pliego de condiciones técnicas para el alquiler de un sistema de videovigilancia y altavoces para las fiestas mayores, que acaba de publicar el Ayuntamiento. El precio de salida del contrato ronda los 100.000 euros.

En el objeto del contrato, el jefe de la Policía Local explica que para estas fiestas se activa el plan de emergencias municipal, que implica a los diferentes servicios operativos. En el centro de control de la Policía Local se consolida el órgano de coordinación, en el que se integran todos los servicios operativos. Ahí están tanto la Policía Local como la Nacional, la Guardia Civil y la Policía Autonómica, los Bomberos y sanitarios y servicios sociales.

Estos cuerpos de seguridad tienen encomendadas funciones como garantizar el orden público y la seguridad ciudadana, el control de acceso y señalización de las diferentes áreas de actuación, establecer vías de evacuación y rutas alternativas de tráfico, colaborar en los avisos a la población y garantizar la seguridad en los bienes, evitando el saqueo en la zona afectada. Uno de los riesgos que se contempla en el plan es el de las grandes concentraciones de personas.

Para responder con garantías ante un posible incidente, explica el jefe de la Policía Local que es preciso contratar, como en años anteriores, el alquiler de un sistema de videovigilancia como herramienta de apoyo a la toma de decisiones desde el centro de control. "Estas medidas contemplan acciones predictivas y preventivas sobre la aglomeración de personas y la comisión de delitos, acciones de intervención ante alguna contingencia o emergencia, así como las posibles medidas para restablecer la normalidad".

El responsable del cuerpo detalla que el contrato debe ser de corta duración, dado el carácter efímero de las fiestas. "La experiencia de los años anteriores en el uso de estas instalaciones especiales, así como la constante y rápida evolución tecnológica tanto en los elementos técnicos de equipamiento como de software informático, han justificado la necesidad de no adquirir en propiedad ninguna de ellos. Por este motivo se opta al alquiler y no a la adquisición". El proyecto tiene un plazo de ejecución de 111 días, desde el 9 de febrero al 30 de mayo de 2026.

El gasto total previsto es de 98.600 euros. Se desglosa en 40.300 euros del alquiler de cámaras a instalar en la vía pública, 15.300 de los dispositivos que se montarán en el centro de control y de 43.000 euros correspondientes a los trabajos de instalación, traslados, desinstalación y conservación de las grabaciones. Los servicios que se contratarán constan de cámaras para videovigilancia y altavoces IP, una plataforma de gestión, monitorización y alertas que permita gestionar las cámaras y los altavoces.

En total se desplegarán 33 cámaras y 33 altavoces en otros tantos emplazamientos, que el Ayuntamiento indicará con antelación a la empresa. Los dispositivos se instalarán primero en el centro de la ciudad para la Semana Santa y, una vez finalizada ésta, se trasladarán al recinto ferial para la Feria de Abril. Precisa el informe que las cámaras deben ser nuevas, de un fabricante solvente y reconocido en el sector de la seguridad profesional, y fabricadas dentro de la Unión Europea.

La resolución debe ser mínimo de Full HD-1080 adecuado para vistas generales, aunque preferiblemente 4K, "esencial para realizar un zoom digital sobre la grabación para identificar detalles finos, rasgos faciales, matrículas, etc. a distancia, con una óptica varifocal motorizada que ayude a eliminar los errores de enfoque mediante el autoenfoque al ajustar la distancia focal del objetivo de la cámara". Los equipos deben garantizar la identificación de una persona a una distancia mínima de cien metros.

Dado que gran parte de la operativa durante la Semana Santa y la Feria se realiza de noche, las cámaras deben contar con capacidad de utilización en condiciones de baja luminosidad o contraste muy alto, con tecnología infrarrojos y que permita visualizar y grabar a color con muy poca luz ambiental. Para ello, deben integrar sistemas de iluminación mediante led infrarrojos al menos con un alcance de 300 metros como mínimo.

Junto a cada una de las cámaras se instalarán altavoces que permitan la difusión de mensajes informativos o instrucciones operativas desde el centro de control de la Policía Local en caso de necesidad, de forma individual en un punto, segmentada por áreas o globales para todos los equipos. "Se trata de anticipar la intervención mientras llegan los efectivos policiales al lugar en el que se requiere la presencia", apunta el informe.