Agenda cofradiera del lunes 2 de marzo

La Hiniesta continúa celebrando el septenario a la dolorosa

Jornada para disfrutar de las exposiciones en Cajasol y Mercantil

Así es el retablo diseñado por Sánchez de los Reyes para las Cigarreras

Ocasión para disfrutar de la exposición de estrenos en el Mercantil
  • Cristo de la Corona. A las 19:00, acto titulado El Cardenal Amigo y la Hermandad de la Corona, en la Sala San Clemente, ubicada en la parroquia del Sagrario, en la que intervendrán el Hermano Pablo Noguera y Rafael Belmonte Gómez, hermano de la corporación.
  • La Paz. A las 21:00, ensayo de todas las cuadrillas.
  • La Hiniesta. A las 20:00, previo rezo del Rosario, en la Iglesia Conventual de Santa Isabel, solemne septenario doloroso a la Virgen de la Hiniesta estando la predicación a cargo de Amador Domínguez Manchado, párroco de San Julián, Santa Marina y director espiritual de la Hermandad. El templo de Santa Isabel abre de 11.00 a 13.00 y de 19.15 a comienzo de la Santa Misa.
  • Penas (San Vicente). A las 21:00, en la parroquia de San Vicente, presentación oficial del libro titulado Nuestro Padre Jesús de las Penas: Patrimonio y devoción, con motivo del 150 aniversario fundacional.
  • Círculo Mercantil. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, exposición Estrenos y Restauraciones de la Semana Santa 2026.
  • Cajasol. Exposición sobre Cayetano González, de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00.

