Agenda cofradiera del primer fin de semana de octubre en Sevilla

Sevilla recibe el mes de octubre con plenitud de actos y cultos. Todos los ojos se focalizan como es natural en el barrio de Triana, porque hoy sale la Esperanza. La dolorosa marcha al Polígono Sur como inicio de la Santa Misión Evangelizadora que desarrollará en esta zona, una de las más desfavorecidas del país. Este formato misional, cada vez más impulsado y valorado por Palacio, servirá para desplegar un amplio programa de eventos en las parroquias del entorno, a través de la presencia de la Virgen. Este sábado se nos ofrecerán estampas inéditas como el transitar por la Plaza de España o el barrio del Tiro de Línea, hasta la llegada a media tarde a la parroquia de San Pío X. También está prevista para el domingo la salida extraordinaria del Divino Perdón por el XXV aniversario fundacional, con la novedad de que la imagen irá sobre el paso del Nazareno del Cerro para tal ocasión.

Pero el calendario de reglas y letífico continúa y, como siempre, se nos revelan citas imprescindibles. Tras varios años de ausencia vuelve a procesionar la Virgen del Rosario, de la Corona, en el marco también del primer cuarto de siglo de la cofradía del Viernes de Dolores. Además, Jesús Despojado celebra el primer rosario con la Virgen de los Dolores y Misericordia, culto recogido en la reforma de sus Reglas. A todo ello se suman ritos más que asentados, como las procesiones de la Virgen de la Cabeza, la Divina Enfermera o la Encarnación de La Cena, esta última el domingo, así como los rosarios de la Victoria o San José Obrero y los besamanos de Regla y Rosario de Montesión... Todo a punto para exprimir un intenso fin de semana.

Viernes

Esperanza de Triana. A las 19:00, eucaristía en la capilla de los Marineros. Preside Antonio Rodríguez Babío. A las 20:30, traslado de Nuestra Señora de la Esperanza a la Real Parroquia de Señora Santa Ana por Pureza, Párroco Don Eugenio y Plazuela de Santa.

A las 19:00, eucaristía en la capilla de los Marineros. Preside Antonio Rodríguez Babío. A las 20:30, traslado de Nuestra Señora de la Esperanza a la Real Parroquia de Señora Santa Ana por Pureza, Párroco Don Eugenio y Plazuela de Santa. La Corona . Solemne triduo en honor de Ntra. Sra. del Rosario, en la parroquia del Sagrario, a las 19:30, predicado por don José Luis García de la Mata Calvo, canónigo de la Catedral y vicario parroquial del Sagrario.

. Solemne triduo en honor de Ntra. Sra. del Rosario, en la parroquia del Sagrario, a las 19:30, predicado por don José Luis García de la Mata Calvo, canónigo de la Catedral y vicario parroquial del Sagrario. La Milagrosa . A las 19:30, solemne triduo a María Santísima del Rosario.

. A las 19:30, solemne triduo a María Santísima del Rosario. Sagrada Cena . A las 20:10, triduo a Ntra. Sra. de la Encarnación presidida por Javier Martínez Naranjo, párroco de San Isidro Labrador. A las 21:30, Fiestas de la Encarnación y Noche en Blanco.

. A las 20:10, triduo a Ntra. Sra. de la Encarnación presidida por Javier Martínez Naranjo, párroco de San Isidro Labrador. A las 21:30, Fiestas de la Encarnación y Noche en Blanco. San Pablo . A las 20:00, eucaristía por el XVIII aniversario de la bendición de Ntra. Sra. del Rosario, presidida por don Jaime Conde Vaquero, párroco de Nuestra Señora de la Oliva y arcipreste de la Oliva – Bellavista.

. A las 20:00, eucaristía por el XVIII aniversario de la bendición de Ntra. Sra. del Rosario, presidida por don Jaime Conde Vaquero, párroco de Nuestra Señora de la Oliva y arcipreste de la Oliva – Bellavista. Las Aguas. A las 20:00, rezo del Rosario y solemne triduo a Ntra. Sra. del Rosario ocupando la sagrada cátedra José Luis García de la Mata, canónigo archivero de la Catedral y vicario parroquial del Sagrario.

A las 20:00, rezo del Rosario y solemne triduo a Ntra. Sra. del Rosario ocupando la sagrada cátedra José Luis García de la Mata, canónigo archivero de la Catedral y vicario parroquial del Sagrario. Los Javieres . A las 20:00, triduo a María Santísima de Gracia y Amparo predicado por don Ginés González de la Bandera.

. A las 20:00, triduo a María Santísima de Gracia y Amparo predicado por don Ginés González de la Bandera. Los Panaderos . De 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 21:00, María Stma. de Regla estará en besamanos.

. De 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 21:00, María Stma. de Regla estará en besamanos. Montserrat . A las 19:30, solemne traslado de Ntra. Sra. del Rosario desde la parroquia de Santa María Magdalena hasta la capilla.

. A las 19:30, solemne traslado de Ntra. Sra. del Rosario desde la parroquia de Santa María Magdalena hasta la capilla. Sol . A las 20:00, en la parroquia de San Diego de Alcalá, solemne triduo en honor a la Inmaculada Concepción de María Stma. de la Salud. Predicará don José Miguel Verdugo Rasco, párroco.

. A las 20:00, en la parroquia de San Diego de Alcalá, solemne triduo en honor a la Inmaculada Concepción de María Stma. de la Salud. Predicará don José Miguel Verdugo Rasco, párroco. Nieves . A las 19:30, rezo del Santo Rosario y solemne triduo a Ntra. Sra. de las Nieves. Predica don Juan Antonio Carrera Páramo.

. A las 19:30, rezo del Santo Rosario y solemne triduo a Ntra. Sra. de las Nieves. Predica don Juan Antonio Carrera Páramo. Humeros. A las 20:30, solemne triduo a Ntra. Sra. del Rosario predicado por don David Abad Cabello s.i.

Sábado

Esperanza de Triana. A las 07:30, eucaristía de inicio de la “Misión de la Esperanza”, presidida por José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla. A las 08:30, traslado de Ntra. Sra. de la Esperanza a las parroquias San Pío X y Jesús Obrero. Salida desde Santa Ana con el siguiente itinerario: Plazuela de Señora Santa Ana, Bernardo Guerra, Pureza, Troya, Betis, Plaza de Cuba, Asunción, Virgen de Luján, Puente de los Remedios, Glorieta de los Marineros, entrada en el Parque de María Luisa por la Avenida de Rodríguez de Casso, Plaza de España, Avenida Isabel la Católica, Glorieta de Covadonga, Avenida de Don Pelayo, Felipe II, Nuestra Señora de las Mercedes, Cardenal Bueno Monreal, Coullaut Valera, Avenida de los Teatinos, entrada en la Parroquia de Santa Genoveva, Romero de Torres, Almirante Topete, Osuna, Lora del Río, Riscos Altos, Sierra de Gata, Glorieta Miguel Ángel Blanco, Poeta Manuel Benítez Carrasco, Nenúfar, Amaranto, Unión La Oliva, Barriada Nuestra Señora de la Oliva, Getsemaní, Ronda Nuestra Señora de la Oliva, Madre del Creador y entrada en la Parroquia de San Pío X a las 16:30.

A las 07:30, eucaristía de inicio de la “Misión de la Esperanza”, presidida por José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla. A las 08:30, traslado de Ntra. Sra. de la Esperanza a las parroquias San Pío X y Jesús Obrero. Salida desde Santa Ana con el siguiente itinerario: Plazuela de Señora Santa Ana, Bernardo Guerra, Pureza, Troya, Betis, Plaza de Cuba, Asunción, Virgen de Luján, Puente de los Remedios, Glorieta de los Marineros, entrada en el Parque de María Luisa por la Avenida de Rodríguez de Casso, Plaza de España, Avenida Isabel la Católica, Glorieta de Covadonga, Avenida de Don Pelayo, Felipe II, Nuestra Señora de las Mercedes, Cardenal Bueno Monreal, Coullaut Valera, Avenida de los Teatinos, entrada en la Parroquia de Santa Genoveva, Romero de Torres, Almirante Topete, Osuna, Lora del Río, Riscos Altos, Sierra de Gata, Glorieta Miguel Ángel Blanco, Poeta Manuel Benítez Carrasco, Nenúfar, Amaranto, Unión La Oliva, Barriada Nuestra Señora de la Oliva, Getsemaní, Ronda Nuestra Señora de la Oliva, Madre del Creador y entrada en la Parroquia de San Pío X a las 16:30. La Corona. Salida extraordinaria de la Virgen del Rosario a las 19:00 desde de la Puerta de Palos de la Catedral con el siguiente itinerario: Plaza Virgen de los Reyes, Cardenal Carlos Amigo Vallejo, Alemanes, García de Vinuesa, Puerta del Arenal, Arfe, Adriano, Gracia Fernández Palacios, Antonia Díaz, Techada, Real de la Carretería, Rodo, Dos de Mayo, Almirantazgo, Tomás de Ibarra, Santander, Santo Tomás, Miguel Mañara, Joaquín Romero Murube, Plaza de la Alianza, Rodrigo Caro, Mateos Gago, Plaza Virgen de los Reyes, Cardenal Carlos Amigo Vallejo (gradas), Alemanes y Puerta del Perdón (23:00). Acompañará la banda AMUECI.

Salida extraordinaria de la Virgen del Rosario a las 19:00 desde de la Puerta de Palos de la Catedral con el siguiente itinerario: Plaza Virgen de los Reyes, Cardenal Carlos Amigo Vallejo, Alemanes, García de Vinuesa, Puerta del Arenal, Arfe, Adriano, Gracia Fernández Palacios, Antonia Díaz, Techada, Real de la Carretería, Rodo, Dos de Mayo, Almirantazgo, Tomás de Ibarra, Santander, Santo Tomás, Miguel Mañara, Joaquín Romero Murube, Plaza de la Alianza, Rodrigo Caro, Mateos Gago, Plaza Virgen de los Reyes, Cardenal Carlos Amigo Vallejo (gradas), Alemanes y Puerta del Perdón (23:00). Acompañará la banda AMUECI. Virgen de la Cabeza . A las 19:00, salida procesional de Ntra. Sra. de la Cabeza por las calles: Salida, San Juan de la Palma, Espíritu Santo, Castellar, Laurel, Plaza de los Maldonados, Plaza de Monte-Sión, Feria, Conde de Torrejón, Europa, Amor de Dios, García Tassara, Parroquia de San Andrés, Daoiz, Plaza Fernando Herrera, Orfila, Plaza de Villasis, Laraña, Plaza de la Encarnación, José Gestoso, Misericordia, Plaza de Zurbarán, Misericordia, Plaza del Pozo Santo, Amparo, Madre María de la Purísima, San Juan de la Palma y entrada a las 23:45 horas. Acompañará la Banda de la Cruz Roja.

. A las 19:00, salida procesional de Ntra. Sra. de la Cabeza por las calles: Salida, San Juan de la Palma, Espíritu Santo, Castellar, Laurel, Plaza de los Maldonados, Plaza de Monte-Sión, Feria, Conde de Torrejón, Europa, Amor de Dios, García Tassara, Parroquia de San Andrés, Daoiz, Plaza Fernando Herrera, Orfila, Plaza de Villasis, Laraña, Plaza de la Encarnación, José Gestoso, Misericordia, Plaza de Zurbarán, Misericordia, Plaza del Pozo Santo, Amparo, Madre María de la Purísima, San Juan de la Palma y entrada a las 23:45 horas. Acompañará la Banda de la Cruz Roja. Sagrada Lanzada. A las 18:00, solemne misa preparatoria de la procesión de Ntra. Sra. de la Esperanza Divina Enfermera. A partir de las 19:00, salida procesional con el siguiente itinerario: Plaza de San Martin, Cervantes, Plaza de San Andrés, Amor de Dios, Correduría, Feria, Plaza de Monte-Sión, Madre de la Purísima, Amparo, Viejos, Viriato, Alberto Lista, Saavedras, Plaza de San Martín y entrada sobre las 22:30. Acompañará la Banda de La Paz de Málaga.

A las 18:00, solemne misa preparatoria de la procesión de Ntra. Sra. de la Esperanza Divina Enfermera. A partir de las 19:00, salida procesional con el siguiente itinerario: Plaza de San Martin, Cervantes, Plaza de San Andrés, Amor de Dios, Correduría, Feria, Plaza de Monte-Sión, Madre de la Purísima, Amparo, Viejos, Viriato, Alberto Lista, Saavedras, Plaza de San Martín y entrada sobre las 22:30. Acompañará la Banda de La Paz de Málaga. Rosario (Barrio León) . A las 18:30, procesión triunfal por las calles de Triana. El itinerario será: Plaza de San Gonzalo, Bienvenido Puelles, Dolores León, Avenida de Coria (Residencia), Plaza San Martín de Porres, Asturias, Evangelista, Juan Díaz de Solís, Lorenzo Leal, Álvar Núñez, Collantes de Teherán, Padre Mauri, Ángel Solans, José León Sanz, Enrique León, Regla León, José León, Giralda, Azucena, Plaza de San Gonzalo y entrada sobre las 23:30. Acompañará la BM Puebla del Río.

. A las 18:30, procesión triunfal por las calles de Triana. El itinerario será: Plaza de San Gonzalo, Bienvenido Puelles, Dolores León, Avenida de Coria (Residencia), Plaza San Martín de Porres, Asturias, Evangelista, Juan Díaz de Solís, Lorenzo Leal, Álvar Núñez, Collantes de Teherán, Padre Mauri, Ángel Solans, José León Sanz, Enrique León, Regla León, José León, Giralda, Azucena, Plaza de San Gonzalo y entrada sobre las 23:30. Acompañará la BM Puebla del Río. Jesús Despojado. A las 19:00, Rosario vespertino con la Virgen de los Dolores y Misericordia. Itinerario: Plaza de Molviedro, Castelar, Gamazo, Padre Marchena, Quirós y Plaza de Molviedro, entrada a las 21:00. Acompañará la Coral Polifónica Jesús Despojado y trío de capilla del Liceo de Moguer.

A las 19:00, Rosario vespertino con la Virgen de los Dolores y Misericordia. Itinerario: Plaza de Molviedro, Castelar, Gamazo, Padre Marchena, Quirós y Plaza de Molviedro, entrada a las 21:00. Acompañará la Coral Polifónica Jesús Despojado y trío de capilla del Liceo de Moguer. Los Panaderos . De 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 21:00, María Stma. de Regla estará en besamanos.

. De 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 21:00, María Stma. de Regla estará en besamanos. La Milagrosa. A las 19:30, solemne triduo a María Santísima del Rosario.

A las 19:30, solemne triduo a María Santísima del Rosario. Divino Perdón . Función solemne a San Francisco de Asís presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, a las 19:00.

. Función solemne a San Francisco de Asís presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, a las 19:00. Sagrada Cena . A las 20:10, triduo a Ntra. Sra. de la Encarnación presidida por Javier Martínez Naranjo, párroco de San Isidro Labrador. A las 21:30, Fiestas de la Encarnación.

. A las 20:10, triduo a Ntra. Sra. de la Encarnación presidida por Javier Martínez Naranjo, párroco de San Isidro Labrador. A las 21:30, Fiestas de la Encarnación. San Pablo. A las 20:00 horas rezo del Santo Rosario y solemne triduo a Ntra. Sra. del Rosario presidido por Manuel Anselmo Tomé Ríos, sacerdote de los Salesianos de San Pedro de Triana.

A las 20:00 horas rezo del Santo Rosario y solemne triduo a Ntra. Sra. del Rosario presidido por Manuel Anselmo Tomé Ríos, sacerdote de los Salesianos de San Pedro de Triana. Las Aguas. A las 20:00 horas rezo del Rosario y solemne triduo a Ntra. Sra. del Rosario ocupando la sagrada cátedra José Luis García de la Mata, canónigo archivero de la Catedral y vicario parroquial del Sagrario.

A las 20:00 horas rezo del Rosario y solemne triduo a Ntra. Sra. del Rosario ocupando la sagrada cátedra José Luis García de la Mata, canónigo archivero de la Catedral y vicario parroquial del Sagrario. Los Javieres. A las 20:00, triduo a María Stma. de Gracia y Amparo.

A las 20:00, triduo a María Stma. de Gracia y Amparo. Panaderos. De 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 21:00, María Stma. de Regla estará en besamanos.

De 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 21:00, María Stma. de Regla estará en besamanos. Montesión . De 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30, besamanos a la Virgen del Rosario.

. De 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30, besamanos a la Virgen del Rosario. El Sol . A las 20:00, en la parroquia de San Diego de Alcalá, solemne triduo en honor a la Inmaculada Concepción de María Stma. de la Salud. Predicará don José Miguel Verdugo Rasco, párroco.

. A las 20:00, en la parroquia de San Diego de Alcalá, solemne triduo en honor a la Inmaculada Concepción de María Stma. de la Salud. Predicará don José Miguel Verdugo Rasco, párroco. Rosario (San Julián). A las 19:45, solemne triduo a Ntra. Sra. del Rosario, predicado por don José Blanco Gálvez.

A las 19:45, solemne triduo a Ntra. Sra. del Rosario, predicado por don José Blanco Gálvez. Pilar . A las 21:00, XLVIII Pregón del Pilar a cargo de Manuel Vales Palma, presentado por Justo Francisco Carretero Sánchez.

. A las 21:00, XLVIII Pregón del Pilar a cargo de Manuel Vales Palma, presentado por Justo Francisco Carretero Sánchez. Humeros. A las 20:30, solemne triduo a Ntra. Sra. del Rosario predicado por don David Abad Cabello s.i.

A las 20:30, solemne triduo a Ntra. Sra. del Rosario predicado por don David Abad Cabello s.i. Nieves. A las 19:30, rezo del Santo Rosario y solemne triduo a Ntra. Sra. de las Nieves. Predica don Juan Antonio Carrera Páramo

Domingo