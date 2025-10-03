Agenda cofradiera del primer fin de semana de octubre en Sevilla
Agenda
Infinidad de procesiones recorren los barrios de la ciudad en el inicio de la Misión de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur
El domingo, extraordinaria del Divino Perdón de Alcosa, y el sábado, primer rosario externo de Dolores y Misericordia
El Museo saldrá con los candelabros de la Cena de Jerez en la extraordinaria del 450 aniversario fundacional
Sevilla recibe el mes de octubre con plenitud de actos y cultos. Todos los ojos se focalizan como es natural en el barrio de Triana, porque hoy sale la Esperanza. La dolorosa marcha al Polígono Sur como inicio de la Santa Misión Evangelizadora que desarrollará en esta zona, una de las más desfavorecidas del país. Este formato misional, cada vez más impulsado y valorado por Palacio, servirá para desplegar un amplio programa de eventos en las parroquias del entorno, a través de la presencia de la Virgen. Este sábado se nos ofrecerán estampas inéditas como el transitar por la Plaza de España o el barrio del Tiro de Línea, hasta la llegada a media tarde a la parroquia de San Pío X. También está prevista para el domingo la salida extraordinaria del Divino Perdón por el XXV aniversario fundacional, con la novedad de que la imagen irá sobre el paso del Nazareno del Cerro para tal ocasión.
Pero el calendario de reglas y letífico continúa y, como siempre, se nos revelan citas imprescindibles. Tras varios años de ausencia vuelve a procesionar la Virgen del Rosario, de la Corona, en el marco también del primer cuarto de siglo de la cofradía del Viernes de Dolores. Además, Jesús Despojado celebra el primer rosario con la Virgen de los Dolores y Misericordia, culto recogido en la reforma de sus Reglas. A todo ello se suman ritos más que asentados, como las procesiones de la Virgen de la Cabeza, la Divina Enfermera o la Encarnación de La Cena, esta última el domingo, así como los rosarios de la Victoria o San José Obrero y los besamanos de Regla y Rosario de Montesión... Todo a punto para exprimir un intenso fin de semana.
Viernes
- Esperanza de Triana. A las 19:00, eucaristía en la capilla de los Marineros. Preside Antonio Rodríguez Babío. A las 20:30, traslado de Nuestra Señora de la Esperanza a la Real Parroquia de Señora Santa Ana por Pureza, Párroco Don Eugenio y Plazuela de Santa.
- La Corona. Solemne triduo en honor de Ntra. Sra. del Rosario, en la parroquia del Sagrario, a las 19:30, predicado por don José Luis García de la Mata Calvo, canónigo de la Catedral y vicario parroquial del Sagrario.
- La Milagrosa. A las 19:30, solemne triduo a María Santísima del Rosario.
- Sagrada Cena. A las 20:10, triduo a Ntra. Sra. de la Encarnación presidida por Javier Martínez Naranjo, párroco de San Isidro Labrador. A las 21:30, Fiestas de la Encarnación y Noche en Blanco.
- San Pablo. A las 20:00, eucaristía por el XVIII aniversario de la bendición de Ntra. Sra. del Rosario, presidida por don Jaime Conde Vaquero, párroco de Nuestra Señora de la Oliva y arcipreste de la Oliva – Bellavista.
- Las Aguas. A las 20:00, rezo del Rosario y solemne triduo a Ntra. Sra. del Rosario ocupando la sagrada cátedra José Luis García de la Mata, canónigo archivero de la Catedral y vicario parroquial del Sagrario.
- Los Javieres. A las 20:00, triduo a María Santísima de Gracia y Amparo predicado por don Ginés González de la Bandera.
- Los Panaderos. De 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 21:00, María Stma. de Regla estará en besamanos.
- Montserrat. A las 19:30, solemne traslado de Ntra. Sra. del Rosario desde la parroquia de Santa María Magdalena hasta la capilla.
- Sol. A las 20:00, en la parroquia de San Diego de Alcalá, solemne triduo en honor a la Inmaculada Concepción de María Stma. de la Salud. Predicará don José Miguel Verdugo Rasco, párroco.
- Nieves. A las 19:30, rezo del Santo Rosario y solemne triduo a Ntra. Sra. de las Nieves. Predica don Juan Antonio Carrera Páramo.
- Humeros. A las 20:30, solemne triduo a Ntra. Sra. del Rosario predicado por don David Abad Cabello s.i.
Sábado
- Esperanza de Triana. A las 07:30, eucaristía de inicio de la “Misión de la Esperanza”, presidida por José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla. A las 08:30, traslado de Ntra. Sra. de la Esperanza a las parroquias San Pío X y Jesús Obrero. Salida desde Santa Ana con el siguiente itinerario: Plazuela de Señora Santa Ana, Bernardo Guerra, Pureza, Troya, Betis, Plaza de Cuba, Asunción, Virgen de Luján, Puente de los Remedios, Glorieta de los Marineros, entrada en el Parque de María Luisa por la Avenida de Rodríguez de Casso, Plaza de España, Avenida Isabel la Católica, Glorieta de Covadonga, Avenida de Don Pelayo, Felipe II, Nuestra Señora de las Mercedes, Cardenal Bueno Monreal, Coullaut Valera, Avenida de los Teatinos, entrada en la Parroquia de Santa Genoveva, Romero de Torres, Almirante Topete, Osuna, Lora del Río, Riscos Altos, Sierra de Gata, Glorieta Miguel Ángel Blanco, Poeta Manuel Benítez Carrasco, Nenúfar, Amaranto, Unión La Oliva, Barriada Nuestra Señora de la Oliva, Getsemaní, Ronda Nuestra Señora de la Oliva, Madre del Creador y entrada en la Parroquia de San Pío X a las 16:30.
- La Corona. Salida extraordinaria de la Virgen del Rosario a las 19:00 desde de la Puerta de Palos de la Catedral con el siguiente itinerario: Plaza Virgen de los Reyes, Cardenal Carlos Amigo Vallejo, Alemanes, García de Vinuesa, Puerta del Arenal, Arfe, Adriano, Gracia Fernández Palacios, Antonia Díaz, Techada, Real de la Carretería, Rodo, Dos de Mayo, Almirantazgo, Tomás de Ibarra, Santander, Santo Tomás, Miguel Mañara, Joaquín Romero Murube, Plaza de la Alianza, Rodrigo Caro, Mateos Gago, Plaza Virgen de los Reyes, Cardenal Carlos Amigo Vallejo (gradas), Alemanes y Puerta del Perdón (23:00). Acompañará la banda AMUECI.
- Virgen de la Cabeza. A las 19:00, salida procesional de Ntra. Sra. de la Cabeza por las calles: Salida, San Juan de la Palma, Espíritu Santo, Castellar, Laurel, Plaza de los Maldonados, Plaza de Monte-Sión, Feria, Conde de Torrejón, Europa, Amor de Dios, García Tassara, Parroquia de San Andrés, Daoiz, Plaza Fernando Herrera, Orfila, Plaza de Villasis, Laraña, Plaza de la Encarnación, José Gestoso, Misericordia, Plaza de Zurbarán, Misericordia, Plaza del Pozo Santo, Amparo, Madre María de la Purísima, San Juan de la Palma y entrada a las 23:45 horas. Acompañará la Banda de la Cruz Roja.
- Sagrada Lanzada. A las 18:00, solemne misa preparatoria de la procesión de Ntra. Sra. de la Esperanza Divina Enfermera. A partir de las 19:00, salida procesional con el siguiente itinerario: Plaza de San Martin, Cervantes, Plaza de San Andrés, Amor de Dios, Correduría, Feria, Plaza de Monte-Sión, Madre de la Purísima, Amparo, Viejos, Viriato, Alberto Lista, Saavedras, Plaza de San Martín y entrada sobre las 22:30. Acompañará la Banda de La Paz de Málaga.
- Rosario (Barrio León). A las 18:30, procesión triunfal por las calles de Triana. El itinerario será: Plaza de San Gonzalo, Bienvenido Puelles, Dolores León, Avenida de Coria (Residencia), Plaza San Martín de Porres, Asturias, Evangelista, Juan Díaz de Solís, Lorenzo Leal, Álvar Núñez, Collantes de Teherán, Padre Mauri, Ángel Solans, José León Sanz, Enrique León, Regla León, José León, Giralda, Azucena, Plaza de San Gonzalo y entrada sobre las 23:30. Acompañará la BM Puebla del Río.
- Jesús Despojado. A las 19:00, Rosario vespertino con la Virgen de los Dolores y Misericordia. Itinerario: Plaza de Molviedro, Castelar, Gamazo, Padre Marchena, Quirós y Plaza de Molviedro, entrada a las 21:00. Acompañará la Coral Polifónica Jesús Despojado y trío de capilla del Liceo de Moguer.
- Los Panaderos. De 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 21:00, María Stma. de Regla estará en besamanos.
- La Milagrosa. A las 19:30, solemne triduo a María Santísima del Rosario.
- Divino Perdón. Función solemne a San Francisco de Asís presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, a las 19:00.
- Sagrada Cena. A las 20:10, triduo a Ntra. Sra. de la Encarnación presidida por Javier Martínez Naranjo, párroco de San Isidro Labrador. A las 21:30, Fiestas de la Encarnación.
- San Pablo. A las 20:00 horas rezo del Santo Rosario y solemne triduo a Ntra. Sra. del Rosario presidido por Manuel Anselmo Tomé Ríos, sacerdote de los Salesianos de San Pedro de Triana.
- Las Aguas. A las 20:00 horas rezo del Rosario y solemne triduo a Ntra. Sra. del Rosario ocupando la sagrada cátedra José Luis García de la Mata, canónigo archivero de la Catedral y vicario parroquial del Sagrario.
- Los Javieres. A las 20:00, triduo a María Stma. de Gracia y Amparo.
- Panaderos. De 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 21:00, María Stma. de Regla estará en besamanos.
- Montesión. De 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30, besamanos a la Virgen del Rosario.
- El Sol. A las 20:00, en la parroquia de San Diego de Alcalá, solemne triduo en honor a la Inmaculada Concepción de María Stma. de la Salud. Predicará don José Miguel Verdugo Rasco, párroco.
- Rosario (San Julián). A las 19:45, solemne triduo a Ntra. Sra. del Rosario, predicado por don José Blanco Gálvez.
- Pilar. A las 21:00, XLVIII Pregón del Pilar a cargo de Manuel Vales Palma, presentado por Justo Francisco Carretero Sánchez.
- Humeros. A las 20:30, solemne triduo a Ntra. Sra. del Rosario predicado por don David Abad Cabello s.i.
- Nieves. A las 19:30, rezo del Santo Rosario y solemne triduo a Ntra. Sra. de las Nieves. Predica don Juan Antonio Carrera Páramo
Domingo
- Divino Perdón. Salida extraordinaria de Ntro. Padre Jesús del Divino Perdón por el XXV aniversario con recorrido: Salida a las 11:00 horas, Emilia Barral, Beata Ana María de Javohuey, plaza Maestro Sánchez Rosa (11:35), plaza Azahín (12:05), Emilia Barral, avda. Ciudad de Chiva, plaza Zocodover, Ontur (13:15) Pintor Alfonso Grosso, Carmen Conde (13:50), avda. Ildefonso Marañón Lavín (14:30), Escritor Alfonso Grosso y entrada a las 15:10. Acompañará la AM Encarnación y la Banda de Santa Ana de Dos Hermanas.
- La Corona. A las 12:30, función solemne en honor de Ntra. Sra. del Rosario, en la parroquia del Sagrario. Predicará don Manuel Cotrino, párroco, y concelebrará don Marcelino Manzano, delegado diocesano de hermandades de la Archidiócesis.
- San José Obrero. A las 08:45, santo Rosario con Nuestra Señora de los Dolores por las calles de la feligresía.
- La Milagrosa. A las 12:00, función solemne a María Santísima del Rosario presidida por el párroco y director espiritual, José Antonio Plata Brito.
- Sagrada Cena. A las 12:00, función solemne a Ntra. Sra. de la Encarnación presidida por Javier Martínez Naranjo, párroco de San Isidro Labrador. De 19:00 a 22:00, procesión gloriosa con el siguiente itinerario: Salida, Sol, Plaza de los Terceros, Bustos Tavera, Plaza de San Marcos, Socorro, Plaza de San Román, Peñuelas, Doña María Coronel, San Pedro, Almirante Apodaca, Alhóndiga, Capataz Manuel Santiago, Plaza de los Terceros, Sol y entrada. Acompañará la Banda del Maestro Tejera.
- San Pablo. A las 20:00, triduo a Ntra. Sra. del Rosario presidido por don Manuel Anselmo Tomé Ríos, sacerdote de los Salesianos de San Pedro de Triana.
- Las Aguas. Durante todo el día estará expuesta en solemne besamanos la imagen de Nuestra Señora del Rosario. A las 13:00, función solemne predicada por don José Luis García Benítez, capellán de la hermandad.
- La Sed. Tras la eucaristía de las 9:00, Rosario público de la Virgen de Consolación con el siguiente itinerario: Cristo de la Sed, Beatriz de Suabia, Rico Cejudo, Goya, Eduardo Dato, San Juan de Dios. Eucaristía por el 475 aniversario del tránsito de San Juan de Dios. Regreso a las 19:30 por San Juan de Dios, Antonio de Solís, Marques de Nervión, Juan de Juanes, Ceán Bermúdez, Av. de la Ciudad Jardín, Gran Plaza, Dona María de Molina, Espinosa de los Monteros, Doña Juana de Castilla, Juan de Mariana, Francisco Pacheco, Cristo de la Sed y entrada.
- Los Javieres. A las 12:00, función principal a María Stma. de Gracia y Amparo.
- Los Panaderos. Besamanos a María Santísima de Regla en horario de 10:00 a 13:30.
- Las Cigarreras. A las 09:00, rosario de la aurora con la Virgen de la Victoria. Itinerario: Capilla Colegio Santa Ana, Virgen de la Victoria, Padre Damián, Virgen de la Cinta, Juan Ramón Jiménez, entrada parroquia Padres Blancos (10:15) eucaristía, Juan Ramón Jiménez, Fernando IV, Asunción, Virgen de la Victoria, Arcos, Virgen de Loreto, Padre Damián, Virgen de la Victoria y entrada sobre las 13:00.
- Montesión. De 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30, besamanos a la Virgen del Rosario.
- Esperanza de Triana. A las 12:00, eucaristía dominical, en la parroquia de San Pío X.
- Carmen (Sta. Catalina). Solemne triduo en honor a la Virgen del Rosario a partir de las 20:15, predicado por don Miguel Ángel Sánchez Fernández, vicario parroquial de San Isidoro y San Ildefonso.
- Pura y Limpia. A las 19:30, traslado de la Pura y Limpia a la capilla del Rosario con el siguiente recorrido: Almirantazgo, Tomas de Ybarra, Santander y Temprado.
- Los Humeros. A las 12:00, solemne función principal de instituto predicada por don Sergio García, superior de la Comunidad de padres Jesuitas de Portaceli.
- Nieves. A las 13:00, función principal de instituto predicando el director espiritual, Miguel Ángel Núñez Aguilera.
- Rosario (San Julián). A las 19:45, solemne triduo a la Virgen del Rosario a cargo de don Gonzalo Fernández, párroco de Nuestra Señora de las Nieves de la Algaba.
