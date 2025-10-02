El Museo saldrá con los candelabros de la Cena de Jerez en la extraordinaria del 450 aniversario fundacional

Una estampa que nos retrotraerá décadas atrás y que permitirá a las nuevas generaciones contemplar unas piezas que aún perviven en la memoria de numerosos cofrades. La hermandad de la Sagrada Cena de Jerez ha informado acerca de la cesión de los cuatro candelabros originales a la hermandad del Museo, de cara a la salida extraordinaria que presidirán el Cristo de la Expiración y la Virgen de las Aguas el próximo mes de noviembre. Estos candelabros, obra emblemática de Antonio Castillo Lastrucci de 1929, iluminaron durante décadas al Cachorro de Triana, junto al resto del conjunto que hoy continúa en la ciudad jerezana.

Acto de cesión de dichos candelabros a la hermandad del Museo / Hermandad de la Cena

El acuerdo de cesión fue formalizado en la capilla de San Marcos, sede de la corporación de la Cena, donde se expone el misterio completo de Ortega Bru. "El evento tuvo lugar en un ambiente de solemnidad y colaboración fraternal, con la participación de Manuel Muñoz Natera, hermano mayor de la Hermandad de la Cena, y Angel Casal García, su homólogo del Museo. Este convenio no solo simboliza la unidad entre las dos cofradías, sino que también permite que las piezas jerezanas brillen en uno de los actos más significativos del calendario cofrade. La unión de estas dos hermandades a través de este préstamo no solo enriquece el patrimonio de Sevilla, sino que también refuerza los lazos de hermandad que caracterizan la cultura cofrade de Andalucía, convirtiendo esta celebración en un acontecimiento inolvidable que resonará en la memoria colectiva de los devotos", señala la cofradía del Lunes Santo jerezano. Dichos candelabros, por tanto, formarán conjunto con el canasto excepcional tallado por Fernández del Toro y dorado por Fuentes en 1940. Las dimensiones de los candelabros de Lastrucci permitirán una mayor y mejor contemplación de la Virgen.

El Santísimo Cristo de la Expiración y la Virgen de las Aguas, conformando un Stabat Mater, procesionarán de manera extraordinaria por las calles del centro en la jornada del 8 de noviembre -con acompañamiento musical de La Oliva de Salteras- previo traslado a la Catedral en la tarde del viernes 7. La intención de ofrecer esta iconografía es recuperar el formato procesional que desarrolló esta la cofradía desde el siglo XVIII hasta el año 1922, puesto que hasta ese entonces la dolorosa de Cristóbal Ramos procesionaba al pie de la cruz, momento en que se decidió aplicarle un candelero y ejecutarle unas manos nuevas de Infantes Reina para procesionar bajo palio.