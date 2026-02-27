Agenda cofradiera del segundo fin de semana de Cuaresma en Sevilla

Recibimos ya el segundo fin de semana de la Cuaresma que, como siempre, nos arroja numerosas citas imprescindibles, como por ejemplo el regreso de los titulares de La Estrella a su capilla en la mañana del domingo, jornada también en que se celebra el Vía Crucis con el Cristo Yacente del Santo Entierro. Besamanos, besapiés, funciones... Todo a punto para sumergirnos, más aún, en este tiempo de espera.

Viernes

Santa Cruz. A las 20:30, Vía Crucis con la imagen del Santísimo Cristo de las Misericordias por el siguiente itinerario: Mateos Gago, Mesón del Moro, Ximénez de Enciso, Convento de Las Teresas, Santa Teresa, Plaza de Santa Cruz, Plaza Alfaro, Callejón del Agua, Vida, Judería, patio de Banderas, Plaza del Triunfo, Joaquín Romero Murube, Plaza de la Alianza, Rodrigo Caro, Pasaje de Andreu, Ximénez de Enciso, Mesón del Moro, Mateos Gago y entrada.

Sábado

Divino Perdón (Alcosa). A las 19:00, rezo del Vía Crucis con Nuestro Padre Jesús del Divino Perdón por el siguiente itinerario: Emilia Barral, Avenida Fernando Corral Corachan, Avenida de las ONG, Plaza de las Tendillas, Plaza del Obradoiro, Avenida Ildefonso Marañón, Escritor Alfonso Grosso y entrada a las 21:15.

A las 19:00, rezo del Vía Crucis con Nuestro Padre Jesús del Divino Perdón por el siguiente itinerario: Emilia Barral, Avenida Fernando Corral Corachan, Avenida de las ONG, Plaza de las Tendillas, Plaza del Obradoiro, Avenida Ildefonso Marañón, Escritor Alfonso Grosso y entrada a las 21:15. Mercedes (Puerta Real). Vía Crucis con el Cristo del Perdón hasta la parroquia de San Vicente, a partir de las 18:30, por Gravina, Pedro del Toro, Bailén, Miguel de Carvajal, Plaza del Museo, San Vicente y entrada. A las 20:00, solemne función. A su término, regreso por Alfaqueque, Antonio Salado y Puerta Real.

Vía Crucis con el Cristo del Perdón hasta la parroquia de San Vicente, a partir de las 18:30, por Gravina, Pedro del Toro, Bailén, Miguel de Carvajal, Plaza del Museo, San Vicente y entrada. A las 20:00, solemne función. A su término, regreso por Alfaqueque, Antonio Salado y Puerta Real. La Corona. Besapiés al Santísimo Cristo de la Corona en horario de 10:00a 12:30 y de 17:00 a 20:00.

Besapiés al Santísimo Cristo de la Corona en horario de 10:00a 12:30 y de 17:00 a 20:00. Pino Montano. A las 20:00, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de Nazaret. Predicará don Javier Martínez Naranjo, párroco de San Isidro Labrador y director espiritual de la hermandad.

A las 20:00, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de Nazaret. Predicará don Javier Martínez Naranjo, párroco de San Isidro Labrador y director espiritual de la hermandad. La Milagrosa. De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, besamanos a Nuestro Padre Jesús de la Esperanza en el Puente Cedrón.

De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, besamanos a Nuestro Padre Jesús de la Esperanza en el Puente Cedrón. San José Obrero. A las 19:30, triduo en honor a Nuestro Padre Jesús de la Caridad presidido por fray Francisco José Collantes.

A las 19:30, triduo en honor a Nuestro Padre Jesús de la Caridad presidido por fray Francisco José Collantes. San Roque. Triduo al Santo Crucifijo de San Agustín a partir de las 19:45.

Triduo al Santo Crucifijo de San Agustín a partir de las 19:45. La Estrella . A las 20:00 en la parroquia de San Jacinto, solemne quinario. Predicará don Enrique Gómez-Blanco Pontes, misionero redentorista.

. A las 20:00 en la parroquia de San Jacinto, solemne quinario. Predicará don Enrique Gómez-Blanco Pontes, misionero redentorista. El Amor. A las 19:45, rosario y solemne quinario al Santísimo Cristo del Amor. Predicará don Manuel Orta Gotor, director del programa Palabra y Vida de Radio María.

A las 19:45, rosario y solemne quinario al Santísimo Cristo del Amor. Predicará don Manuel Orta Gotor, director del programa Palabra y Vida de Radio María. San Pablo. Quinario en honor a Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, a las 20:00. La predicación estará a cargo de don Manuel García Valero, párroco de la Ascensión del Señor y arcipreste de Aeropuerto-Torreblanca.

Quinario en honor a Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, a las 20:00. La predicación estará a cargo de don Manuel García Valero, párroco de la Ascensión del Señor y arcipreste de Aeropuerto-Torreblanca. La Redención. A las 20:30, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Redención en el Beso de Judas presidido por don Ángel López Oliveros, párroco del Divino Salvador en El Ronquillo y párroco de la Purísima Concepción en El Garrobo.

A las 20:30, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Redención en el Beso de Judas presidido por don Ángel López Oliveros, párroco del Divino Salvador en El Ronquillo y párroco de la Purísima Concepción en El Garrobo. Santa Marta. A las 20:30, piadoso ejercicio del Vía Crucis y traslado de la imagen del Santísimo Cristo de la Caridad a su Capilla.

A las 20:30, piadoso ejercicio del Vía Crucis y traslado de la imagen del Santísimo Cristo de la Caridad a su Capilla. San Gonzalo. Besapiés a Nuestro Padre Jesús en su Soberano Poder de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.

Besapiés a Nuestro Padre Jesús en su Soberano Poder de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. Las Aguas. Solemne quinario en honor al Santísimo Cristo de Las Aguas, a las 18:30. Preside don Leonardo Sánchez Acevedo, Delegado Diocesano de medios de comunicación de la Archidiócesis de Sevilla. A su término, traslado de la imagen a la parroquia del Sagrario.

Solemne quinario en honor al Santísimo Cristo de Las Aguas, a las 18:30. Preside don Leonardo Sánchez Acevedo, Delegado Diocesano de medios de comunicación de la Archidiócesis de Sevilla. A su término, traslado de la imagen a la parroquia del Sagrario. El Museo. Quinario al Santísimo Cristo de la Expiración a partir de las 20:30, predicado por don Luis Alberto Hoyo, deán de la Catedral de Bilbao.

Quinario al Santísimo Cristo de la Expiración a partir de las 20:30, predicado por don Luis Alberto Hoyo, deán de la Catedral de Bilbao. San Esteban. A las 21:30, concierto de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes en la Casa de Pilatos, previa invitación.

A las 21:30, concierto de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes en la Casa de Pilatos, previa invitación. Santa Cruz. De 10:30 a 21:00, besapiés al Santísimo Cristo de las Misericordias.

De 10:30 a 21:00, besapiés al Santísimo Cristo de las Misericordias. San Bernardo . A las 20:15, rezo del Santo Rosario y solemne quinario a predicado por don Álvaro Román Villalón, vicedecano de la Facultad de Teología de Sevilla, director de la Cátedra de Mariología y párroco de San Lucas Evangelista.

. A las 20:15, rezo del Santo Rosario y solemne quinario a predicado por don Álvaro Román Villalón, vicedecano de la Facultad de Teología de Sevilla, director de la Cátedra de Mariología y párroco de San Lucas Evangelista. El Buen Fin. Quinario al Santísimo Cristo del Buen Fin predicado por don Francisco García, vicario parroquial de Santa María de las Flores. A las 20:00.

Quinario al Santísimo Cristo del Buen Fin predicado por don Francisco García, vicario parroquial de Santa María de las Flores. A las 20:00. Los Panaderos. De 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 21:00, besapiés a Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento.

De 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 21:00, besapiés a Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento. Sagrada Lanzada. A las 20:30, solemne quinario a sus titulares. Predicará don Pablo Colón Perales, vicario parroquial de Santa Cruz y director espiritual de esta Hermandad.

A las 20:30, solemne quinario a sus titulares. Predicará don Pablo Colón Perales, vicario parroquial de Santa Cruz y director espiritual de esta Hermandad. Las Cigarreras. A partir de las 11:30, ininterrumpidamente hasta las 20:00, besamanos a Nuestra Señora de la Victoria en la capilla del Colegio de Santa Ana.

A partir de las 11:30, ininterrumpidamente hasta las 20:00, besamanos a Nuestra Señora de la Victoria en la capilla del Colegio de Santa Ana. La Macarena. Solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia con predicación a cargo de don Manuel Palma, Presidente-Decano de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla.

Solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia con predicación a cargo de don Manuel Palma, Presidente-Decano de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. El Cachorro. A las 20:30, solemne quinario a los titulares. Presidirá don Andrés Ybarra Satrústegui, rector del Seminario Metropolitano de Santa María del Buen Aire y San Isidoro.

A las 20:30, solemne quinario a los titulares. Presidirá don Andrés Ybarra Satrústegui, rector del Seminario Metropolitano de Santa María del Buen Aire y San Isidoro. La O. De 10:00 a 19:00, besapiés a Nuestro Padre Jesús Nazareno.

De 10:00 a 19:00, besapiés a Nuestro Padre Jesús Nazareno. La Mortaja. Septenario doloroso a María Santísima de la Piedad a partir de las 20:00 predicado por don Alfonso Peña, párroco de San Ignacio de Loyola.

Septenario doloroso a María Santísima de la Piedad a partir de las 20:00 predicado por don Alfonso Peña, párroco de San Ignacio de Loyola. Sol. A las 20:00, solemne quinario al Santo Cristo Varón de Dolores de la Divina Misericordia con celebración de la eucaristía a cargo de don Juan Antonio Carrera Páramo, superior de los Paulinos de Sevilla y director espiritual de la Hermandad de la Sagrada Cena.

A las 20:00, solemne quinario al Santo Cristo Varón de Dolores de la Divina Misericordia con celebración de la eucaristía a cargo de don Juan Antonio Carrera Páramo, superior de los Paulinos de Sevilla y director espiritual de la Hermandad de la Sagrada Cena. Los Servitas. Solemne quinario a Nuestra Señora de los Dolores en la parroquia de San Marcos, a partir de las 20:00. Predicará don Adrián Sanabria Mejido.

Solemne quinario a Nuestra Señora de los Dolores en la parroquia de San Marcos, a partir de las 20:00. Predicará don Adrián Sanabria Mejido. Anunciación (Juan XXIII) . De 18:00 a 21:00, besapiés a Nuestro Padre Jesús del Poder.

Domingo