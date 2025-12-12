Agenda cofradiera del segundo fin de semana de diciembre en Sevilla

Alcalzado ya el ecuador del mes de diciembre y con la celebración de la Festividad de la Expectación en el horizonte, y por supuesto en el marco de las fechas navideñas, Sevilla despide un intenso 2025 en clave cofradiera aún con la triste noticia de la suspensión del traslado de la Virgen de Guadalupe, este viernes, a la parroquia del Sagrario para celebrar allí la función en su honor, nuevamente debido a la falta de efectivos policiales. Sí se desarrollará su habitual besamanos, culto también previsto en Santa Lucía o en San Isidoro, con su Virgen de Loreto.

Aún así, hay cultos externos que de momento continúan programados como el tan esperado rosario público de la Virgen de la Esperanza de la Trinidad, que recorrerá las calles del barrio la tarde del sábado recuperando así una estampa de otro tiempo. Además, la O arranca los besamanos de la semana de la Esperanza en la jornada del domingo. Esta es la agenda de los próximos días en nuestra ciudad.

Viernes

Las Aguas . A las 20:00, función solemne en la capilla del Rosario. Preside don Manuel Cotrino Bautista, canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana Catedral de Sevilla y párroco del Sagrario.

. A las 20:00, función solemne en la capilla del Rosario. Preside don Manuel Cotrino Bautista, canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana Catedral de Sevilla y párroco del Sagrario. Museo . Solemne triduo en honor de la Virgen de las Aguas a las 20:30, predicado por don Pedro José Rodríguez Medina, párroco de Santa María de Gracia (Camas).

. Campaña de donación de sangre, en la casa hermandad de 17:00 a 21:00. A esta hora, concierto de Navidad a cargo de la Banda de música de la Cruz Roja, en la iglesia de San Bernardo. Trinidad . A las 21:00, en la basílica de María Auxiliadora, 50ª Pregón de la Esperanza a cargo del periodista Antonio Cattoni.

. A las 21:00, en la basílica de María Auxiliadora, 50ª Pregón de la Esperanza a cargo del periodista Antonio Cattoni. Montserrat. Peregrinación extraordinaria de la hermandad a la Abadía de Montserrat (Barcelona). A las 19:30, bienvenida a los peregrinos y oración jubilar. A las 19:45, Besamanos a la Moreneta.

Peregrinación extraordinaria de la hermandad a la Abadía de Montserrat (Barcelona). A las 19:30, bienvenida a los peregrinos y oración jubilar. A las 19:45, Besamanos a la Moreneta. Servitas . A las 21:00, en la parroquia de San Marcos, concierto de Navidad del Coro de la hermandad.

. A las 21:00, en la parroquia de San Marcos, concierto de Navidad del Coro de la hermandad. Juncal . Solemne triduo en honor de Nuestra Señora de la Esperanza, Reina de los Mártires, a las 18:30, en la parroquia de San Diego de Alcalá, predicado por don Antonio José Guerra Martínez, párroco de la iglesia del Corpus Christi en Sevilla.

A las 20:00, triduo a Santa Lucía predicado por don Francisco Blanc, párroco de San Román y Santa Catalina. Círculo Mercantil. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, exposición “Los Carteles de Gloria del Consejo: una visión global”.

De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, exposición “Los Carteles de Gloria del Consejo: una visión global”. Ayuntamiento. De 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00, exposición “Rocío de Sevilla. 75 Estrellas”

Sábado

Trinidad . A las 18:00 rezo del santo rosario presidido Nuestra Señora de la Esperanza con el siguiente itinerario: Salida, María Auxiliadora, Madre Isabel de la Trinidad, Sol, Plaza de San Román, Sol, Plaza de Los Terceros, Bustos Tavera, Peñuelas, Plaza de San Román, Sol, Butrón, Verónica, Cristo de las Cinco Llagas, Sol, Madre Isabel de la Trinidad, María Auxiliadora y entrada. Acompañará la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva, de Salteras.

. A las 18:00 rezo del santo rosario presidido Nuestra Señora de la Esperanza con el siguiente itinerario: Salida, María Auxiliadora, Madre Isabel de la Trinidad, Sol, Plaza de San Román, Sol, Plaza de Los Terceros, Bustos Tavera, Peñuelas, Plaza de San Román, Sol, Butrón, Verónica, Cristo de las Cinco Llagas, Sol, Madre Isabel de la Trinidad, María Auxiliadora y entrada. Acompañará la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva, de Salteras. Montserrat . 425 aniversario fundacional. A las 10:00, Rosario matutino de la Virgen por las inmediaciones del Santuario de Montserrat. A las 12:00, misa solemne oficiada por José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla. A las 17:30, inauguración de un azulejo conmemorativo en la basílica de Montserrat con motivo de la peregrinación extraordinaria de la Virgen de Montserrat realizado por Isabel Parente.

. 425 aniversario fundacional. A las 10:00, Rosario matutino de la Virgen por las inmediaciones del Santuario de Montserrat. A las 12:00, misa solemne oficiada por José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla. A las 17:30, inauguración de un azulejo conmemorativo en la basílica de Montserrat con motivo de la peregrinación extraordinaria de la Virgen de Montserrat realizado por Isabel Parente. Dolores (Torreblanca). De 11:00 a 17:45, belén viviente en la parroquia de San Antonio de Padua.

De 11:00 a 17:45, belén viviente en la parroquia de San Antonio de Padua. La Milagrosa. A partir de las 10:30, operación recogida de alimentos.

A partir de las 10:30, operación recogida de alimentos. Las Aguas. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 la Virgen de Guadalupe estará en besamanos.

De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 la Virgen de Guadalupe estará en besamanos. El Museo . Solemne triduo en honor de la Virgen de las Aguas a las 20:30, predicado por don Pedro José Rodríguez Medina, párroco de Santa María de Gracia (Camas).

. A las 17:00, traslado de Nuestra Señora de la Encarnación a la residencia de las Hermanitas de los Pobres. San Isidoro . De 10:30 a 14:00 y de 17:30 a 20:30, salvo coincidencias de misas parroquiales, besamanos a Nuestra Señora de Loreto. Tras el cierre del besamanos, I Meditación ante Nuestra Señora de Loreto, pronunciada por Gonzalo Figueroa García.

. De 10:30 a 14:00 y de 17:30 a 20:30, salvo coincidencias de misas parroquiales, besamanos a Nuestra Señora de Loreto. Tras el cierre del besamanos, I Meditación ante Nuestra Señora de Loreto, pronunciada por Gonzalo Figueroa García. Divina Pastora (Triana). De 13:00 a 23:00, festival Navideño "Pastora de Triana", en la Plazuela de Santa Ana. Se recogerán pañales, ropa infantil y productos de aseo.

De 13:00 a 23:00, festival Navideño "Pastora de Triana", en la Plazuela de Santa Ana. Se recogerán pañales, ropa infantil y productos de aseo. Círculo Mercantil. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, exposición “Los Carteles de Gloria del Consejo: una visión global”.

De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, exposición “Los Carteles de Gloria del Consejo: una visión global”. Ayuntamiento . De 10:00 a 13:30, exposición “Rocío de Sevilla. 75 Estrellas"

. De 10:00 a 13:30, exposición “Rocío de Sevilla. 75 Estrellas" Juncal . Solemne triduo en honor de Nuestra Señora de la Esperanza, Reina de los Mártires, a las 18:30, en la parroquia de San Diego de Alcalá, predicado por don Antonio José Guerra Martínez, párroco de la iglesia del Corpus Christi en Sevilla.

Una vez finalizada la santa misa, sobre las 21:00, en la parroquia de Santa María de la Cabeza, concierto de Navidad solidario a cargo de la Banda del Sol en beneficio de las Hermanitas de los Pobres. Santa Lucía. A las 20:30, función principal de instituto predicada por don Francisco Blanc Castán, párroco de San Román y Santa Catalina y director espiritual de la Hermandad. La Santa estará en besamanos de 9:00 a 21:00 horas, interrumpido por misas de 10:00, 11:00 y 18:00.

Domingo