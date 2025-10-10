Agenda cofradiera del segundo fin de semana de octubre y el Día de la Hispanidad

Continúa avanzando el calendario y la ciudad se asoma a otro de sus días más señalados del otoño: el Día de la Hispanidad, que en esta ocasión guarda un marcado carácter misionero. La Esperanza de Triana será trasladada el próximo 12 de octubre a la parroquia de Jesús Obrero, rezándose el rosario con carácter matutino. En dicho templo permanecerá otra semana, hasta que el sábado 18 regrese a su barrio.

Además de este acto extraordinario, el tiempo de glorias avanza inexorablemente y decenas de cofrades procuran no perderse citas imprescindibles. Por ejemplo, el rosario de la aurora de los Humeros, cargado de simbolismo y profundiad; la procesión de la Virgen del Pilar de San Pedro o la de Madre de Dios del Rosario de Triana, que llegará hasta la parroquia de la O con motivo de las obras en Pagés del Corro. Esta es la agenda de los próximos días en Sevilla capital.

Viernes

San Gonzalo. Solemne triduo a Nuestra Señora de la Salud a las 19:30, predicado por don Gregorio Sillero, párroco de San Joaquín.

Esperanza de Triana. Triduo en la Parroquia San Pío X a las 20:00, predicado por don Juan José Omella Omella, arzobispo de Barcelona. Apertura del 1º Congreso Nacional de HH y Cofradías bajo la advocación de Esperanza con el lema: "la vida: un camino de Esperanza".

Montserrat. A las 20:00, solemne función a Ntra. Sra. del Rosario presidida por don Francisco Román Castro, párroco de Santa María Magdalena. A su conclusión presentación del cartel de la peregrinación extraordinaria de Nuestra Señora de Montserrat a la Abadía de Santa María de Montserrat, realizado por DAROAL.

Araceli. A las 19:45, solemne triduo a Nuestra Señora de Araceli predicado por don Francisco de los Reyes Rodríguez López, cura párroco de San Andrés y director espiritual. De 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 19:00, la Virgen estará en besamanos.

Pilar. A las 19:30, triduo en honor a la Virgen del Pilar predicado por don Pedro Paz, sacerdote diocesano adscrito a la parroquia de San Pedro y San Juan Bautista. Estará en esta

Rosario San Jerónimo. A las 19:40, triduo en honor a la Virgen del Rosario predicado por don Manuel Jiménez.

Pura y Limpia. A las las 20:00, rezo del Rosario por los jóvenes de las hermandades del barrio y misa de Hermandad, en la capilla de la hermandad de Las Aguas.

Ateneo. De 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30, exposición de José Manuel Ayllón bajo el título "El arte en sus manos. La magia de la aguja y el hilo" .

Parr. Sagrada Famila. A las 20:30, conferencia explicativa acerca de la restauración de la imagen del Sagrado Corazón, a cargo del equipo de Musae.

Sábado

Montemayor. A las 19:15, salida procesional con el siguiente itinerario: iglesia San Juan de la Palma, Madre María de la Purísima, Amparo, Plaza del Pozo Santo, Misericordia, Plaza de Zurbarán, José Gestoso, Plaza de la Encarnación, Laraña, Orfila, Plaza Fernando de Herrera, Daoiz, San Andrés, Cervantes, Plaza de San Martin, Saavedras, Alberto Lista, Marco Sancho, Correduría, Feria y entrada a las 23:15. Acompañará la Banda del Liceo de Sevilla.

Pura y Limpia. A las 11:00, traslado de la Pura y Limpia a la capilla de la Carretería con el siguiente recorrido: Dos de Mayo, Rodo y Real de la Carretería. A las 20:00, misa de jóvenes.

Milagrosa . De 9:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:30, besamanos a María Santísima del Rosario.

San Pablo. A las 18:30, solemne eucaristía y a su término, Rosario vespertino presidido por Ntra. Sra. del Rosario con el siguiente itinerario recorrido: Avenida Pedro Romero, Antonio de Lara, Plaza Amanecer, Elisa Ruiz Romero, Mary Martin, Macedonia, Avd. De las Villas de Cuba, Antioquia, José Val de Omar, Virgen del Rosario.

San Gonzalo. Solemne triduo a Nuestra Señora de la Salud a las 19:30, predicado por don Gregorio Sillero, párroco de San Joaquín.

Esperanza de Triana. A las 20:00, en la parroquia de San Pío X, función presidida por don Luis Argüello García, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal.

Araceli. A las 19:45, solemne triduo a Nuestra Señora de Araceli predicado por don Francisco de los Reyes Rodríguez López, cura párroco de San Andrés y director espiritual. De 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 19:00, la Virgen estará en besamanos.

Divina Pastora (Sta. Marina). De 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00, besamanos extraordinario a la Divina Pastora. A las 20:30, rezo de la Corona Seráfica.

Mercedes (Puerta Real). Ntra. Sra. de las Mercedes estará expuesta en besamanos en la capilla.

Pilar. A las 19:30, triduo en honor a la Virgen del Pilar predicado por don Pedro Paz, sacerdote diocesano adscrito a la parroquia de San Pedro y San Juan Bautista. Estará en esta

Agrup. Rosario San Jerónimo. A las 19:00, procesión de Ntra. Sra. del Rosario por las calles de la feligresía. El itinerario será: Salida, Tiburón, Mejillón Calamar, Esturión, Salmón, Mejillón (20,45), Navarra, bajada H. Papachina, Huerta Papachina, Marruecos, Alcalá del Río, Río Piedras, Marruecos, Extremadura, Navarra (23,25), Glorieta Cataluña, Mejillón, Salmón, Tiburón y entrada parroquia (00,30).

Domingo