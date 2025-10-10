Agenda cofradiera del segundo fin de semana de octubre y el Día de la Hispanidad
Procesiones emblemáticas recorrerán las calles de la ciudad en la jornada del 12 de octubre, desde San Pedro hasta los Humeros
La Esperanza de Triana será trasladada a la iglesia de Jesús Obrero continuando así con la Misión
Esperanza de Triana en Las Letanías: el Sur también existe
Continúa avanzando el calendario y la ciudad se asoma a otro de sus días más señalados del otoño: el Día de la Hispanidad, que en esta ocasión guarda un marcado carácter misionero. La Esperanza de Triana será trasladada el próximo 12 de octubre a la parroquia de Jesús Obrero, rezándose el rosario con carácter matutino. En dicho templo permanecerá otra semana, hasta que el sábado 18 regrese a su barrio.
Además de este acto extraordinario, el tiempo de glorias avanza inexorablemente y decenas de cofrades procuran no perderse citas imprescindibles. Por ejemplo, el rosario de la aurora de los Humeros, cargado de simbolismo y profundiad; la procesión de la Virgen del Pilar de San Pedro o la de Madre de Dios del Rosario de Triana, que llegará hasta la parroquia de la O con motivo de las obras en Pagés del Corro. Esta es la agenda de los próximos días en Sevilla capital.
Viernes
- San Gonzalo. Solemne triduo a Nuestra Señora de la Salud a las 19:30, predicado por don Gregorio Sillero, párroco de San Joaquín.
- Esperanza de Triana. Triduo en la Parroquia San Pío X a las 20:00, predicado por don Juan José Omella Omella, arzobispo de Barcelona. Apertura del 1º Congreso Nacional de HH y Cofradías bajo la advocación de Esperanza con el lema: “la vida: un camino de Esperanza”.
- Montserrat. A las 20:00, solemne función a Ntra. Sra. del Rosario presidida por don Francisco Román Castro, párroco de Santa María Magdalena. A su conclusión presentación del cartel de la peregrinación extraordinaria de Nuestra Señora de Montserrat a la Abadía de Santa María de Montserrat, realizado por DAROAL.
- Araceli. A las 19:45, solemne triduo a Nuestra Señora de Araceli predicado por don Francisco de los Reyes Rodríguez López, cura párroco de San Andrés y director espiritual. De 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 19:00, la Virgen estará en besamanos.
- Pilar. A las 19:30, triduo en honor a la Virgen del Pilar predicado por don Pedro Paz, sacerdote diocesano adscrito a la parroquia de San Pedro y San Juan Bautista. Estará en esta
- Rosario San Jerónimo. A las 19:40, triduo en honor a la Virgen del Rosario predicado por don Manuel Jiménez.
- Pura y Limpia. A las las 20:00, rezo del Rosario por los jóvenes de las hermandades del barrio y misa de Hermandad, en la capilla de la hermandad de Las Aguas.
- Ateneo. De 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30, exposición de José Manuel Ayllón bajo el título "El arte en sus manos. La magia de la aguja y el hilo" .
- Parr. Sagrada Famila. A las 20:30, conferencia explicativa acerca de la restauración de la imagen del Sagrado Corazón, a cargo del equipo de Musae.
Sábado
- Montemayor. A las 19:15, salida procesional con el siguiente itinerario: iglesia San Juan de la Palma, Madre María de la Purísima, Amparo, Plaza del Pozo Santo, Misericordia, Plaza de Zurbarán, José Gestoso, Plaza de la Encarnación, Laraña, Orfila, Plaza Fernando de Herrera, Daoiz, San Andrés, Cervantes, Plaza de San Martin, Saavedras, Alberto Lista, Marco Sancho, Correduría, Feria y entrada a las 23:15. Acompañará la Banda del Liceo de Sevilla.
- Pura y Limpia. A las 11:00, traslado de la Pura y Limpia a la capilla de la Carretería con el siguiente recorrido: Dos de Mayo, Rodo y Real de la Carretería. A las 20:00, misa de jóvenes.
- Milagrosa. De 9:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:30, besamanos a María Santísima del Rosario.
- San Pablo. A las 18:30, solemne eucaristía y a su término, Rosario vespertino presidido por Ntra. Sra. del Rosario con el siguiente itinerario recorrido: Avenida Pedro Romero, Antonio de Lara, Plaza Amanecer, Elisa Ruiz Romero, Mary Martin, Macedonia, Avd. De las Villas de Cuba, Antioquia, José Val de Omar, Virgen del Rosario.
- San Gonzalo. Solemne triduo a Nuestra Señora de la Salud a las 19:30, predicado por don Gregorio Sillero, párroco de San Joaquín.
- Esperanza de Triana. A las 20:00, en la parroquia de San Pío X, función presidida por don Luis Argüello García, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal.
- Araceli. A las 19:45, solemne triduo a Nuestra Señora de Araceli predicado por don Francisco de los Reyes Rodríguez López, cura párroco de San Andrés y director espiritual. De 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 19:00, la Virgen estará en besamanos.
- Divina Pastora (Sta. Marina). De 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00, besamanos extraordinario a la Divina Pastora. A las 20:30, rezo de la Corona Seráfica.
- Mercedes (Puerta Real). Ntra. Sra. de las Mercedes estará expuesta en besamanos en la capilla.
- Pilar. A las 19:30, triduo en honor a la Virgen del Pilar predicado por don Pedro Paz, sacerdote diocesano adscrito a la parroquia de San Pedro y San Juan Bautista. Estará en esta
- Agrup. Rosario San Jerónimo. A las 19:00, procesión de Ntra. Sra. del Rosario por las calles de la feligresía. El itinerario será: Salida, Tiburón, Mejillón Calamar, Esturión, Salmón, Mejillón (20,45), Navarra, bajada H. Papachina, Huerta Papachina, Marruecos, Alcalá del Río, Río Piedras, Marruecos, Extremadura, Navarra (23,25), Glorieta Cataluña, Mejillón, Salmón, Tiburón y entrada parroquia (00,30).
Domingo
- Esperanza de Triana. A las 09:30, traslado en rosario matutino hasta la parroquia de Jesús Obrero, presidido por el arzobispo José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, con participación de todas las hermandades y cofradías de Sevilla y todas las advocaciones internacionales de la Esperanza. El itinerario será: Madre del Creador, Reina de los Ángeles, Avenida de las Letanías, Madre de Cristo, El Principito, Platero y Yo, La Colmena, Juan de Mairena, Padre José Sebastián Bandarán y entrada (11:45).
- Humeros. A las 07:00, Rosario de la aurora hacia el monasterio de Santa Rosalía, donde a las 09:45 se celebrará solemne eucaristía. A las 11:00, regreso a la capilla en solemne procesión de alabanzas con el acompañamiento musical de la Banda Municipal de Arahal.
- Madre de Dios del Rosario. A las 18:30, salida procesional con el siguiente itinerario: Plazuela Santa Ana, Párroco Don Eugenio, Pureza, Altozano, San Jorge, Callao, Castilla, Procurador, Alfarería, Antillano Campos, Pagés del Corro, San Jacinto, Rodrigo de Triana, Cristo de las Tres Caídas, Pelay Correa, Plazuela Santa Ana y entrada a las 23:30. Acompañará la Banda del Maestro Tejera.
- Pilar. A las 13:00, función solemne de instituto presidida por don Antero Pascual Rodríguez, párroco y director espiritual. A las 17:45, procesión triunfal con el siguiente itinerario: Salida, plaza de San Pedro, Imagen, plaza de la Encarnación, Regina, Jerónimo Hernández, plaza del Pozo Santo, Amparo, Aposentadores, Feria, Santa María de la Purísima, Amparo, plaza del Pozo Santo, Misericordia, plaza de Zurbarán, José Gestoso, plaza de la Encarnación, José Luis Luque, Santillana, Ortiz de Zúñiga, plaza de Cristo de Burgos, plaza San Pedro y entrada. Acompañará la BM de Las Cigarreras.
- Milagrosa. De 9:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:30, María Santísima del Rosario estará en besamanos.
- San Gonzalo. A las 13:00, función solemne predicada por don Juan José González González, párroco de San Gonzalo y director espiritual de la Hermandad.
- Siete Palabras. Nuestra Señora del Rosario estará en besamanos.
- Divina Pastora (Sta. Marina). De 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00, devoto besamanos extraordinario a la Divina Pastora. A las 20:30, rezo de la Corona Seráfica, tras misa de hermandad.
- Araceli. A las 12:30, solemne función principal de instituto estando la predicación a cargo de don Francisco de los Reyes Rodríguez López, director espiritual de esta Hermandad. De 11:00 a 13:00 horas la Virgen de Araceli estará en besamanos.
- Mercedes (Puerta Real). Ntra. Sra. de las Mercedes estará expuesta en besamanos en la capilla de la Puerta Real.
- Rosario (San Julián). Solemne besamanos a Ntra. Sra. del Rosario.
- Agrup. Rosario San Jerónimo. A las 12:00, función a Ntra. Sra. del Rosario estando la predicación a cargo de don Alexander García Urbáez.
