Agenda cofradiera del tercer fin de semana de octubre en Sevilla

Nos asomamos a un nuevo fin de semana y la ciudad se prepara para continuar participando de numerosos actos y cultos cofradieros. La Esperanza de Triana regresa a la capilla de los Marineros este sábado, pero su presencia se mantendrá viva y encendida en el barrio del Polígono Sur, donde ha venido desarrollando la Misión evangelizadora. En su discurrir hacia el barrio visitará el Hospital infantil Virgen del Rocío, uno de los momentos más emotivos de la jornada.

A esta cuestión se le suma el rezo de la corona dolorosa con la Virgen de los Dolores de Las Penas, que será trasladada de manera extraordinaria al convento de Santa Ana, donde será velada por las hermanas, para regresar en la jornada del domingo a mediodía. Asimismo, contaremos con varias procesiones de gloria que son claves en el calendario, como la del Rosario de San Julián o las Nieves de Santa María la Blanca, ambas también en sesión dominical pero por la tarde. Igualmente, contaremos con besamanos en San Gonzalo o San Pablo. Esta es la agenda de estos días.

Viernes

Pasión y Muerte. Tras la misa de 20:00, Rosario vespertino presidido por la imagen de Nuestra Señora del Desconsuelo y Visitación con el siguiente itinerario: Virgen de Fátima, Teniente Rodríguez Carmona, Manuel Rodríguez Alonso, Salado, Virtud, Trabajo, Virgen del Prado, Virgen del Perpetuo Socorro, Virgen del Mar, Virgen del Pino, Virgen de Fátima, Enrique Mensaque, Manuel Rodríguez Alonso, Tadeo Soler, Virgen de Fátima y entrada a las 22:10.

Tras la misa de 20:00, Rosario vespertino presidido por la imagen de Nuestra Señora del Desconsuelo y Visitación con el siguiente itinerario: Virgen de Fátima, Teniente Rodríguez Carmona, Manuel Rodríguez Alonso, Salado, Virtud, Trabajo, Virgen del Prado, Virgen del Perpetuo Socorro, Virgen del Mar, Virgen del Pino, Virgen de Fátima, Enrique Mensaque, Manuel Rodríguez Alonso, Tadeo Soler, Virgen de Fátima y entrada a las 22:10. Pino Montano. A las 19:30, solemne triduo a María Santísima del Amor con predicación a cargo de don Alfredo Morilla Martínez, párroco de Nuestra Señora del Reposo.

A las 19:30, solemne triduo a María Santísima del Amor con predicación a cargo de don Alfredo Morilla Martínez, párroco de Nuestra Señora del Reposo. Cristo de Burgos. De 19:00 a 22:00, en la casa hermandad, cabildo general de elecciones.

De 19:00 a 22:00, en la casa hermandad, cabildo general de elecciones. Exaltación. A las 20:00, solemne triduo en honor a Nuestra Señora de las Lágrimas predicado por don José Antonio Salas Guerra, párroco de Santiago el Mayor de Herrera y de Santa María de Gracia de Isla Redonda.

A las 20:00, solemne triduo en honor a Nuestra Señora de las Lágrimas predicado por don José Antonio Salas Guerra, párroco de Santiago el Mayor de Herrera y de Santa María de Gracia de Isla Redonda. Esperanza de Triana. A las 20:00, función en la parroquia de Jesús Obrero presidida por don Ramón Valdivia Giménez, obispo auxiliar de Sevilla. Organiza la hermandad de Bendición y Esperanza.

A las 20:00, función en la parroquia de Jesús Obrero presidida por don Ramón Valdivia Giménez, obispo auxiliar de Sevilla. Organiza la hermandad de Bendición y Esperanza. Carretería. A las 20:30, misa de hermandad compartida con los hermanos de la Pura y Limpia. Al finalizar, proyección de imágenes de la coronación canónica de la Virgen, obra de Manuel Jesús Rodríguez Rechi y Rafael Alcázar Otero.

A las 20:30, misa de hermandad compartida con los hermanos de la Pura y Limpia. Al finalizar, proyección de imágenes de la coronación canónica de la Virgen, obra de Manuel Jesús Rodríguez Rechi y Rafael Alcázar Otero. Virgen del Prado. A las 19:00, conferencia bajo el título 75 años de la ejecución de la Virgen del Prado 1950-2025, visión artística e histórica, por el hermano Rafael Campanario Argüelles, Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, en la capilla de los Desamparados. La entrada es libre hasta completar aforo y se realizará por la calle Córdoba.

A las 19:00, conferencia bajo el título 75 años de la ejecución de la Virgen del Prado 1950-2025, visión artística e histórica, por el hermano Rafael Campanario Argüelles, Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, en la capilla de los Desamparados. La entrada es libre hasta completar aforo y se realizará por la calle Córdoba. Rocío (Triana). A las 20:00, triduo a Santa María del Rocío predicado por don José Miguel Verdugo Rasco, párroco de San Diego de Alcalá y arcipreste de San Bernardo, terminando con la Salve solemne.

A las 20:00, triduo a Santa María del Rocío predicado por don José Miguel Verdugo Rasco, párroco de San Diego de Alcalá y arcipreste de San Bernardo, terminando con la Salve solemne. Anunciación (Juan XXIII). A las 18:30, triduo a Nuestra Señora de la Anunciación presidido por don Francisco Moreno, párroco.

A las 18:30, triduo a Nuestra Señora de la Anunciación presidido por don Francisco Moreno, párroco. Divina Pastora (San Antonio). A las 20:30, solemne triduo a la Divina Pastora ocupando la sagrada cátedra don Jaime Conde Vaquero, párroco de Nuestra Señora de la Oliva de Sevilla y arcipreste de La Oliva-Bellavista.

A las 20:30, solemne triduo a la Divina Pastora ocupando la sagrada cátedra don Jaime Conde Vaquero, párroco de Nuestra Señora de la Oliva de Sevilla y arcipreste de La Oliva-Bellavista. Círculo Labradores. Exposición de obras pictóricas con motivo del XXV aniversario de la coronación canónica de la Pura y Limpia del Postigo.

Exposición de obras pictóricas con motivo del XXV aniversario de la coronación canónica de la Pura y Limpia del Postigo. Ateneo. De 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 horas, exposición de las obras de José Manuel Ayllón "El arte en sus manos. La magia de la aguja y el hilo". Último día.

Sábado

Esperanza de Triana. A las 08:00, regreso de Nuestra Señora de la Esperanza a la capilla de los Marineros desde la parroquia de Jesús Obrero. El itinerario será: Padre José Sebastián Bandarán, Bendición y Esperanza, Rafael Pérez del Álamo, Victoria Domínguez Cerrato, Torcuato Luca de Tena, Luis Rosales, visita al Hospital Infantil Virgen del Rocío, salida del hospital por la calle Antonio Maura Montaner, Bogotá, Juan Pablos, Progreso, Felipe II, entrada en el Parque de María Luisa por la Avenida Don Pelayo, Avenida Isabel la Católica, Avenida del Cid, Real Fábrica de Tabacos de Sevilla (actual Rectorado de la Universidad de Sevilla), entrada en la capilla universitaria de la Hermandad de los Estudiantes, San Fernando, Paseo de Roma, Paseo de las Delicias, Puente de San Telmo, Plaza de Cuba, Betis, Troya, Pureza y entrada en la Capilla de los Marineros a las 16:30.

A las 08:00, regreso de Nuestra Señora de la Esperanza a la capilla de los Marineros desde la parroquia de Jesús Obrero. El itinerario será: Padre José Sebastián Bandarán, Bendición y Esperanza, Rafael Pérez del Álamo, Victoria Domínguez Cerrato, Torcuato Luca de Tena, Luis Rosales, visita al Hospital Infantil Virgen del Rocío, salida del hospital por la calle Antonio Maura Montaner, Bogotá, Juan Pablos, Progreso, Felipe II, entrada en el Parque de María Luisa por la Avenida Don Pelayo, Avenida Isabel la Católica, Avenida del Cid, Real Fábrica de Tabacos de Sevilla (actual Rectorado de la Universidad de Sevilla), entrada en la capilla universitaria de la Hermandad de los Estudiantes, San Fernando, Paseo de Roma, Paseo de las Delicias, Puente de San Telmo, Plaza de Cuba, Betis, Troya, Pureza y entrada en la Capilla de los Marineros a las 16:30. Penas (San Vicente). A las 19:00, rezo de la Corona Dolorosa con la Virgen de los Dolores hasta el convento de Santa Ana con el siguiente recorrido: Salida, Cardenal Cisneros, Alfaqueque, Antonio Salado, Plaza Puerta Real, Capilla de Ntra. Sra. Mercedes Puerta Real, Goles, Baños, San Vicente, Convento de Sta. María la Real, San Vicente, convento de San Antonio de Padua - Hermandad del Buen Fin -, San Vicente y Santa Ana, entrada a la Iglesia del convento de Santa Ana a las 21:30.

A las 19:00, rezo de la Corona Dolorosa con la Virgen de los Dolores hasta el convento de Santa Ana con el siguiente recorrido: Salida, Cardenal Cisneros, Alfaqueque, Antonio Salado, Plaza Puerta Real, Capilla de Ntra. Sra. Mercedes Puerta Real, Goles, Baños, San Vicente, Convento de Sta. María la Real, San Vicente, convento de San Antonio de Padua - Hermandad del Buen Fin -, San Vicente y Santa Ana, entrada a la Iglesia del convento de Santa Ana a las 21:30. Aguas . Procesión con Nuestra Señora del Rosario por las calles del Arenal a partir de las 17:55, con el siguiente itinerario: Temprado, Dos de Mayo, Arco del Postigo, Almirantazgo, Avenida de la Constitución, Federico Sánchez Bedoya, Cristóbal de Castillejos, Jimios, Fernández y González, Plaza Nueva, Barcelona, Joaquín Guichot, Gamazo, Padre Marchena, Doña Guiomar, Molviedro, Castelar, Puerta del Arenal, Adriano, Gracia Fernández Palacios, Antonia Díaz, Techada, Real de la Carretería, Velarde, Dos de Mayo y entrada (22:30). Abre el cortejo la banda de cornetas y tambores del Rosario de Cádiz y, tras el paso, la Municipal de Mairena del Alcor.

. Procesión con Nuestra Señora del Rosario por las calles del Arenal a partir de las 17:55, con el siguiente itinerario: Temprado, Dos de Mayo, Arco del Postigo, Almirantazgo, Avenida de la Constitución, Federico Sánchez Bedoya, Cristóbal de Castillejos, Jimios, Fernández y González, Plaza Nueva, Barcelona, Joaquín Guichot, Gamazo, Padre Marchena, Doña Guiomar, Molviedro, Castelar, Puerta del Arenal, Adriano, Gracia Fernández Palacios, Antonia Díaz, Techada, Real de la Carretería, Velarde, Dos de Mayo y entrada (22:30). Abre el cortejo la banda de cornetas y tambores del Rosario de Cádiz y, tras el paso, la Municipal de Mairena del Alcor. Pura y Limpia. A las 11:00, traslado de la Pura y Limpia a la capilla de la Piedad con el siguiente recorrido: Real de la Carretería, Techada, Antonia Díaz, Gracia Fernández Palacios, Otto Moeckel y Adriano.

A las 11:00, traslado de la Pura y Limpia a la capilla de la Piedad con el siguiente recorrido: Real de la Carretería, Techada, Antonia Díaz, Gracia Fernández Palacios, Otto Moeckel y Adriano. Pino Montano. A las 19:30, solemne triduo a María Santísima del Amor con predicación a cargo de don Alfredo Morilla Martínez, párroco de Nuestra Señora del Reposo.

A las 19:30, solemne triduo a María Santísima del Amor con predicación a cargo de don Alfredo Morilla Martínez, párroco de Nuestra Señora del Reposo. Cautivo Polígono San Pablo . De 17:00 a 20:00, besamanos a la Virgen del Rosario.

. De 17:00 a 20:00, besamanos a la Virgen del Rosario. San Gonzalo. La Virgen de la Salud estará en besamanos de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, interrumpido por las misas de 10:00, 11:00, 13:00 y 20:00.

La Virgen de la Salud estará en besamanos de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, interrumpido por las misas de 10:00, 11:00, 13:00 y 20:00. Exaltación. A las 20:00, solemne triduo en honor a Nuestra Señora de las Lágrimas predicado por don José Antonio Salas Guerra, párroco de Santiago el Mayor de Herrera y de Santa María de Gracia de Isla Redonda.

A las 20:00, solemne triduo en honor a Nuestra Señora de las Lágrimas predicado por don José Antonio Salas Guerra, párroco de Santiago el Mayor de Herrera y de Santa María de Gracia de Isla Redonda. Macarena. A las 19:30, triduo a Nuestra Señora del Santo Rosario oficiada por don José Manuel Martínez Guisasola, párroco de San Gil Abad.

A las 19:30, triduo a Nuestra Señora del Santo Rosario oficiada por don José Manuel Martínez Guisasola, párroco de San Gil Abad. Rocío (Sevilla Sur). A las 19:00, función solemne con predicación a cargo de don José Capitas Durán. Tras la función, salida procesional de la Virgen del Rocío por las calles de la feligresía.

A las 19:00, función solemne con predicación a cargo de don José Capitas Durán. Tras la función, salida procesional de la Virgen del Rocío por las calles de la feligresía. Alegría. A la finalización de la sabatina en honor de María Santísima de la Alegría, tras la misa de las 19:30, Rosario público por las calles de la feligresía.

A la finalización de la sabatina en honor de María Santísima de la Alegría, tras la misa de las 19:30, Rosario público por las calles de la feligresía. Anunciación (Juan XXIII). A las 18:30, triduo a Nuestra Señora de la Anunciación presidido por don Francisco Moreno, párroco.

A las 18:30, triduo a Nuestra Señora de la Anunciación presidido por don Francisco Moreno, párroco. Divina Pastora (San Antonio). A las 20:30, solemne triduo a la Divina Pastora ocupando la sagrada cátedra don Jaime Conde Vaquero, párroco de Nuestra Señora de la Oliva de Sevilla y arcipreste de La Oliva-Bellavista.

A las 20:30, solemne triduo a la Divina Pastora ocupando la sagrada cátedra don Jaime Conde Vaquero, párroco de Nuestra Señora de la Oliva de Sevilla y arcipreste de La Oliva-Bellavista. Rocío (Triana). A las 20:00, triduo a Santa María del Rocío predicado por don José Miguel Verdugo Rasco, párroco de San Diego de Alcalá y arcipreste de San Bernardo, terminando con la Salve solemne.

A las 20:00, triduo a Santa María del Rocío predicado por don José Miguel Verdugo Rasco, párroco de San Diego de Alcalá y arcipreste de San Bernardo, terminando con la Salve solemne. Círculo Labradores. Exposición de obras pictóricas con motivo del XXV aniversario de la coronación canónica de la Pura y Limpia del Postigo.

Domingo