Agenda cofradiera del último fin de semana de enero en Sevilla

Punto y final a un extenso mes de enero. Las cofradías sevillanas se focalizan ya de pleno en la llegada cada vez más cercana de la Cuaresma y los cultos se intensifican. Las citas cofradieras copan las rutas de los fines de semana y compartimos en esta ocasión todos los detalles a tener en cuenta en estos próximos días en la capital andaluza. El Cristo de la Buena Muerte saldrá en su tradicional Vía Crucis este próximo sábado por la feligresía de San Julián, para quedar expuesto en veneración en la jornada del domingo. Asimismo, habrá besapiés y besamanos en puntos como Montesión, Padre Pío o Los Estudiantes, así como en la Candelaria, en torno a su festividad. Ojos puestos también en Los Gitanos, que celebra cabildo de elecciones con hasta tres listas el domingo.

Viernes

Padre Pío . Vía Crucis con el Señor de la Salud y Clemencia, que dará comienzo a la finalización de la santa misa de las 19:30. El itinerario es el siguiente: Parroquia El Buen Pastor y San Juan de la Cruz, Dra. Oeste, La Puebla del Río, Ronda de Padre Pío, Villaverde, Carrión de los Céspedes, Puebla de los Infantes, Castillo de las Guardas, Villaverde, La Pañoleta, Ronda de Padre Pío, Parroquia El Buen Pastor y San Juan de la Cruz.

La Hiniesta . A las 20:30, quinario en honor del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. La predicación estará a cargo de don Adrián Sanabria Mejido, párroco de Ntra. Sra. de los Ángeles y Santa Ángela de la Cruz.

San Roque . Concierto de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Salud (Los Gitanos) a las 20:00, en la parroquia de San Roque.

Estudiantes . A las 20:00, solemne triduo en honor a María Santísima de la Angustia, en la capilla de la Universidad, predicando don Alberto Jesús Campos Torres, adjunto a la Delegación de Pastoral Universitaria.

Carmen Doloroso (Omnium Sanctorum). Solemne quinario en honor a Nuestro Padre Jesús de la Paz comenzando a las 20:30. Predica don Francisco Román Castro, párroco de Santa María Magdalena.

Silencio. A las 19:45, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús Nazareno predicado por don Francisco de Borja Medina Gil-Delgado, rector de la Basílica de Jesús del Gran Poder.

La Sed . A las 21:00, en la parroquia de la Concepción Inmaculada, concierto monográfico de Daniel Albarrán en Nervión. Entrada libre hasta completar aforo.

Sagrada Lanzada . A las 21:00 horas traslado de María Santísima del Buen Fin a su altar de cultos.

Cristo de Burgos . A las 19.30, quinario al Santísimo Cristo de Burgos con predicación a cargo de don Antonio Bueno, Capellán del Convento de madre de Dios.

Esperanza de Triana. De 8:30 a 21:00, en la Casa de las Columnas, exposición fotográfica "La Esperanza. Historia de una devoción".

Calvario. Mesa redonda La impronta de Cayetano González en la Hermandad del Calvario, a las 21:00, en la casa-hermandad de la hermandad del Calvario. Contará con las intervenciones de Antonio Mañes Manaute, Doctor en Historia del Arte, y de Antonio J. Santos Márquez, Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla.

Candelaria Madre de Dios . Solemne triduo en honor de la Candelaria Madre de Dios a partir de las 19:00.

Círculo Mercantil. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, exposición del centenario de San Esteban.

Sábado

Hiniesta . A las 18:00, ejercicio Vía Crucis presidido por la imagen del Cristo de la Buena Muerte, con el siguiente itinerario: Plaza de San Julián, Plaza de Moravia, Pasaje Mallol, Santa Paula, Siete Dolores de Nuestra Señora, Plaza de San Marcos, Vergara, Hiniesta, Lira, Duque Cornejo y Plaza de San Julián.

Padre Pío . Besapiés a Nuestro Padre Jesús de la Salud y Clemencia de 17:00 a 20:00.

La Paz. A las 12:30, en los jardines de la parroquia de San Sebastián, certamen de bandas.

Candelaria. Besamanos a María Santísima de la Candelaria.

Estudiantes. A las 20:00, solemne triduo en honor a María Santísima de la Angustia, en la capilla de la Universidad, predicando don Alberto Jesús Campos Torres, adjunto a la Delegación de Pastoral Universitaria.

Carmen (Omnium Sanctorum) . Solemne quinario en honor a Nuestro Padre Jesús de la Paz comenzando a las 20:30. Predica don Francisco Román Castro, párroco de Santa María Magdalena.

Cristo de Burgos . A las 19.30, quinario al Santísimo Cristo de Burgos con predicación a cargo de don Antonio Bueno, Capellán del Convento de madre de Dios.

Montesión . De 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30, besapiés a Nuestro Señor Jesucristo Orando en el Huerto.

Silencio . A las 19:45, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús Nazareno predicado por don Francisco de Borja Medina Gil-Delgado, rector de la Basílica de Jesús del Gran Poder.

Esperanza de Triana . De 8:30 a 21:00, en la Casa de las Columnas, exposición fotográfica "La Esperanza. Historia de una devoción".

Soledad (San Lorenzo). A las 19:00 horas adoración eucarística, rezo del Santo Rosario y solemne triduo en honor a Ntra. Sra. de Roca-Amador predicado por Javier Martínez Naranjo, párroco de la de San Isidro Labrador.

Candelaria Madre de Dios. Solemne triduo en honor de la Candelaria Madre de Dios a partir de las 19:00.

Humildad (Sevilla Este). A las 17:00 Rosario vespertino de Nuestra Señora de los Ángeles, con recorrido: salida parroquia, Cueva de la Pileta, Plaza Farmacéutico José Luis, Plaza Médico Ricardo Diaz, Avenida de Altamira, Cueva de la Pileta, Cueva de Menga, Plaza Ntra. Sra. de los Ángeles, Cueva de Menga, Paseo Párroco José Moreno, Plaza Cristo de la Humildad, Gruta de las Maravillas, Paseo Miguel de Unamuno, Cueva de Menga y entrada parroquia (19:30)

Virgen de la Cabeza (San Juan de la Palma) . Besamanos de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00. A su término, XXXIX pregón a Ntra. Sra. de la Cabeza a cargo de Manuel Vales Palma.

Círculo Mercantil. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, exposición del centenario de San Esteban.

Domingo