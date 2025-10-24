Agenda cofradiera del último fin de semana de octubre en Sevilla

Despedimos el mes de octubre cargado de cultos y actos cofradieros en nuestra ciudad. Todas las miradas se dirigen, naturalmente, a la parroquia de San Jacinto, donde la Esperanza de Triana aguarda su traslado hasta la Catedral de Sevilla para comenzar la conmemoración del LXXV aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción. Sin embargo, la agenda se nutre de diversas citas propias del calendario ordinario, como la procesión del Rosario de la Macarena el domingo, la de la Virgen de la Salud del Sol o el besamanos a Nuestra Señora de las Lágrimas y el Amor de Pino Montano. Esta es la agenda de los próximos días en nuestra ciudad.

Viernes

La Paz. A las 19:45 horas, solemne triduo en honor a María Santísima de la Paz.

A las 19:45 horas, solemne triduo en honor a María Santísima de la Paz. Santa Marta. A las 20:30, solemne triduo en honor a Santa Marta predicado por don Eduardo Martín, párroco de Santa Cruz.

A las 20:30, solemne triduo en honor a Santa Marta predicado por don Eduardo Martín, párroco de Santa Cruz. Penas (San Vicente). 150 aniversario fundacional. Ciclo de conferencias. A las 20:30 en la Cámara de Comercio, "Iconografía y la iconología de María Santísima de los Dolores", a cargo de Jesús Rojas-Marcos González, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla y miembro del Centro de Investigación del Patrimonio Artístico Andaluz, Licenciado en Historia del Arte. La entrada es libre hasta completar el aforo de 80 personas.

150 aniversario fundacional. Ciclo de conferencias. A las 20:30 en la Cámara de Comercio, "Iconografía y la iconología de María Santísima de los Dolores", a cargo de Jesús Rojas-Marcos González, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla y miembro del Centro de Investigación del Patrimonio Artístico Andaluz, Licenciado en Historia del Arte. La entrada es libre hasta completar el aforo de 80 personas. El Museo. A las 21:00, en la capilla, concierto Sevilla Lírica. La entrada será un donativo de 3€ que irá a beneficio de las obras asistenciales de la hermandad.

A las 21:00, en la capilla, concierto Sevilla Lírica. La entrada será un donativo de 3€ que irá a beneficio de las obras asistenciales de la hermandad. Buen Fin. A las 20:15, solemne triduo a Nuestra Señora de la Palma predicado por don Miguel Vázquez Lombo, párroco de San Lorenzo.

A las 20:15, solemne triduo a Nuestra Señora de la Palma predicado por don Miguel Vázquez Lombo, párroco de San Lorenzo. Siete Palabras. A las 20:00, solemne triduo en honor del Santísimo Sacramento predicado por don Carlos Coloma Ruiz, párroco de San Vicente Mártir y director espiritual de la Hermandad.

A las 20:00, solemne triduo en honor del Santísimo Sacramento predicado por don Carlos Coloma Ruiz, párroco de San Vicente Mártir y director espiritual de la Hermandad. Montesión. A las 20:15, septenario a la Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos predicado por don Alfonso Peña Blanco, párroco de San Francisco Javier y de San Ignacio de Loyola.

A las 20:15, septenario a la Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos predicado por don Alfonso Peña Blanco, párroco de San Francisco Javier y de San Ignacio de Loyola. El Valle. Velá en la Plaza de la Encarnación.

Velá en la Plaza de la Encarnación. Esperanza de Triana. A las 21:00, concierto de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, de carácter solidario, en la parroquia de San Jacinto.

A las 21:00, concierto de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, de carácter solidario, en la parroquia de San Jacinto. Virgen de la Sierra. Triduo a la Virgen de la Sierra a las 19:30, con predicación a cargo de don Jesús Espinar, vicario parroquial de San Roque. A su conclusión, concierto benéfico a cargo de la AM Nuestro Padre Jesús de la Redención. Entrada un kilo de alimentos.

Triduo a la Virgen de la Sierra a las 19:30, con predicación a cargo de don Jesús Espinar, vicario parroquial de San Roque. A su conclusión, concierto benéfico a cargo de la AM Nuestro Padre Jesús de la Redención. Entrada un kilo de alimentos. Todos los Santos. A las 20:00, solemne novena a la Reina de Todos los Santos predicada por don Pablo Colón.

A las 20:00, solemne novena a la Reina de Todos los Santos predicada por don Pablo Colón. Divina Pastora (Santa Marina). De 18:00 a 21:00, en la capilla de la calle Amparo, exposición "Ad Caeli Reginam", los estrenos de la coronación canónica.

De 18:00 a 21:00, en la capilla de la calle Amparo, exposición "Ad Caeli Reginam", los estrenos de la coronación canónica. Círculo Labradores. Exposición de obras pictóricas con motivo del XXV aniversario de la coronación canónica de la Pura y Limpia del Postigo.

Exposición de obras pictóricas con motivo del XXV aniversario de la coronación canónica de la Pura y Limpia del Postigo. Círculo Mercantil. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, exposición “Castilleja de la Cuesta y su Patrona”, 625 años de historia y devoción. A las 20:30 horas, conferencia “La Inmaculada de la Calle Real: un icono de referencia”, sobre la iconografía propia la titular, a cargo de Jesús Romanov López Alfonso.

Sábado

Esperanza de Triana. Traslado de Nuestra Señora de la Esperanza desde la parroquia de San Jacinto a la Catedral con el siguiente itinerario: Salida (8:00), Pagés del Corro, San Jacinto, visita a la Hermandad de la Estrella en su capilla, Plaza del Altozano, visita a la Hermandad del Carmen en su capilla, Puente de Isabel II, Reyes Católicos, Pastor y Landero, López de Arenas, Adriano, visita a la Hermandad del Baratillo, Arfe, Puerta del Arenal, García de Vinuesa, Alemanes, Cardenal Carlos Amigo, Plaza Virgen de los Reyes y entrada en la catedral por la Puerta de Palos a las 14:30. A las 20:00, jubileo de las hermandades en la Catedral presidido por el arzobispo de Sevilla.

Traslado de Nuestra Señora de la Esperanza desde la parroquia de San Jacinto a la Catedral con el siguiente itinerario: Salida (8:00), Pagés del Corro, San Jacinto, visita a la Hermandad de la Estrella en su capilla, Plaza del Altozano, visita a la Hermandad del Carmen en su capilla, Puente de Isabel II, Reyes Católicos, Pastor y Landero, López de Arenas, Adriano, visita a la Hermandad del Baratillo, Arfe, Puerta del Arenal, García de Vinuesa, Alemanes, Cardenal Carlos Amigo, Plaza Virgen de los Reyes y entrada en la catedral por la Puerta de Palos a las 14:30. A las 20:00, jubileo de las hermandades en la Catedral presidido por el arzobispo de Sevilla. Pino Montano. A las 9:30, la Stma. Virgen presidirá el Rosario de la aurora por las calles de la feligresía.

A las 9:30, la Stma. Virgen presidirá el Rosario de la aurora por las calles de la feligresía. Sol. A las 19:00, salida procesional de María Stma. de la Salud con el siguiente itinerario: Salida, Plaza del Aljarafe, Villegas y Marmolejo, Fernández de Ribera, Espinosa y Cárcel, Santa María Mazzarello (20:30 h), Marqués de Nervión, Urbión, Fundación Vicente Ferrer, Igueldo, Virgen del Sol, Plaza del Aljarafe, entrada (22:15)

A las 19:00, salida procesional de María Stma. de la Salud con el siguiente itinerario: Salida, Plaza del Aljarafe, Villegas y Marmolejo, Fernández de Ribera, Espinosa y Cárcel, Santa María Mazzarello (20:30 h), Marqués de Nervión, Urbión, Fundación Vicente Ferrer, Igueldo, Virgen del Sol, Plaza del Aljarafe, entrada (22:15) Pura y Limpia. A las 10:00, regreso de la Pura y Limpia a la capilla del Postigo del Aceite con el siguiente recorrido: Adriano, Arfe, Dos de Mayo y Arco del Postigo.

A las 10:00, regreso de la Pura y Limpia a la capilla del Postigo del Aceite con el siguiente recorrido: Adriano, Arfe, Dos de Mayo y Arco del Postigo. La Paz. A las 19:45, solemne triduo en honor a María Santísima de la Paz.

A las 19:45, solemne triduo en honor a María Santísima de la Paz. Santa Marta. A las 20:30, solemne triduo en honor a Santa Marta predicado por don Eduardo Martín, párroco de Santa Cruz.

A las 20:30, solemne triduo en honor a Santa Marta predicado por don Eduardo Martín, párroco de Santa Cruz. Buen Fin. A las 20:15, solemne triduo a Nuestra Señora de la Palma predicado por don Miguel Vázquez Lombo, párroco de San Lorenzo.

A las 20:15, solemne triduo a Nuestra Señora de la Palma predicado por don Miguel Vázquez Lombo, párroco de San Lorenzo. Siete Palabras. A las 20:00, solemne triduo en honor del Santísimo Sacramento predicado por don Carlos Coloma Ruiz, párroco de San Vicente Mártir y director espiritual de la Hermandad.

A las 20:00, solemne triduo en honor del Santísimo Sacramento predicado por don Carlos Coloma Ruiz, párroco de San Vicente Mártir y director espiritual de la Hermandad. Exaltación. De 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:15 horas besamanos a Nuestra Señora de las Lágrimas.

De 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:15 horas besamanos a Nuestra Señora de las Lágrimas. Montesión. A las 20:15, septenario a la Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos predicado por don Alfonso Peña Blanco, párroco de San Francisco Javier y de San Ignacio de Loyola.

A las 20:15, septenario a la Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos predicado por don Alfonso Peña Blanco, párroco de San Francisco Javier y de San Ignacio de Loyola. Valle. Velá en la Plaza de la Encarnación.

Velá en la Plaza de la Encarnación. Virgen de la Sierra. Triduo a la Virgen de la Sierra,a las 19:30, predicado por don Alberto Jesús Campos.

Triduo a la Virgen de la Sierra,a las 19:30, predicado por don Alberto Jesús Campos. Parr. San Antonio Mª Claret. A las 18:00 salida procesional de San Antonio María Claret, con entrada prevista a las 21:00 horas. Acompañará la Banda AMUECI.

A las 18:00 salida procesional de San Antonio María Claret, con entrada prevista a las 21:00 horas. Acompañará la Banda AMUECI. Círculo Mercantil. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, exposición “Castilleja de la Cuesta y su Patrona”, 625 años de historia y devoción.

De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, exposición “Castilleja de la Cuesta y su Patrona”, 625 años de historia y devoción. Parr. San Jacinto. A las 18:00, concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda de cornetas y tambores “Santa Bárbara” de la Línea de la Concepción.

A las 18:00, concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda de cornetas y tambores “Santa Bárbara” de la Línea de la Concepción. Todos los Santos. A las 20:00, solemne novena a la Reina de Todos los Santos predicada por don Pablo Colón.

A las 20:00, solemne novena a la Reina de Todos los Santos predicada por don Pablo Colón. Divina Pastora (Santa Marina). De 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas, en la capilla de la calle Amparo, exposición "Ad Caeli Reginam".

De 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas, en la capilla de la calle Amparo, exposición "Ad Caeli Reginam". Divina Pastora (Capuchinos). A las 19:00, solemne Sabatina en honor a la Divina Pastora. Las intenciones serán ofrecidas por la Asociación de mujeres con cáncer de mama de Sevilla.

A las 19:00, solemne Sabatina en honor a la Divina Pastora. Las intenciones serán ofrecidas por la Asociación de mujeres con cáncer de mama de Sevilla. Círculo Labradores. Exposición de obras pictóricas a celebrar con motivo del XXV aniversario de la coronación canónica de la Pura y Limpia del Postigo.

Domingo