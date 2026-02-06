Así es el altar del 425 aniversario de Los Panaderos en San Andrés

Una instantánea cuanto menos insólita que ha generado numerosas opiniones. La parroquia de San Andrés acoge en la tarde de este viernes la solemne misa estacional del 425 aniversario de la hermandad de Los Panaderos, corporación que se halla desarrollando la conmemoración de esta efeméride con un amplio programa de actos de toda índole.

Una de las citas troncales era, precisamente, esta eucaristía, de carácter especial por su significación. Las imágenes fueron trasladadas de manera privada esta semana; aunque estaba previsto realizar dicho traslado de manera pública, las condiciones meteorológicas desaconsejaron lógicamente este formato. Tras unas horas recibiendo culto en la capilla del Sagrado Corazón, Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento y María Santísima de Regla, junto a San Andrés, ya se encuentran en el altar dispuesto para esta ocasión, ubicado en el presbiterio de la parroquia. Sin embargo, se da la, cuanto menos, curiosa circunstancia de que en este espacio también están dispuestas las imágenes del misterio de Santa Marta, quedando colocadas las tallas de la cofradía de la calle Orfila ante los titulares de la del Lunes Santo. El Santísimo Cristo de la Caridad, María Santísima de las Penas y Santa Marta se hallan en este enclave del templo de manera provisional desde el pasado mes de diciembre, con motivo de la instalación de nuevos altares en su capilla.

La solemne misa estacional conmemorativa de este 425 aniversario comenzará a las 20:30 de la tarde, y finalmente estará presidida por don Leonardo Sánchez, Delegado Diocesano de Medios de Comunicación y director espiritual de la hermandad. En un principio estaba previsto que la predicación corriese a cargo de don Teodoro Muñoz, obispo auxiliar, si bien su asistencia será imposible debido al reciente fallecimiento de su madre. El acompañamiento musical correrá a cargo del Coro Santa María, de Coria del Río. Las imágenes regresarán en la mañana del sábado a la capilla de San Andrés, su sede canónica, si la meteorología lo permite.