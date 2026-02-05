El Baratillo celebrará en la Catedral la Función Principal 2026

Será una de esas estampas que permanecerán en los anales de toda una cofradía. La hermandad del Baratillo ha comunicado a sus hermanos la relación de todos los actos y cultos previstos para este mes de febrero, en el que se incluye la celebración del tradicional quinario al Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de la Piedad Coronada. Como novedad más reseñable, se confirma que la función principal de instituto se desarrollará en el trascoro de la Catedral de Sevilla, debido en buena medida a las obras de restauración y rehabilitación que se están llevando a cabo en el Hospital de la Caridad, que habitualmente acoge esta eucaristía.

En este sentido, las imágenes serán trasladadas en andas en la tarde del sábado 21 de febrero, sobre las 20:15, toda vez que haya culminado el quinto día de quinario. Al día siguiente, domingo 22 de febrero, solemne función principal en el trascoro catedralicio, a las 11:00 de la mañana, con posterior traslado de regreso a la capilla de la Piedad, sobre las 12:45. Coincide precisamente que la hermandad de la Carretería también celebra sus cultos en esos días, por lo que el crucificado de la Salud estará en la parroquia del Sagrario, de ahí que la Piedad presida en la Catedral este culto mayor. El besapiés al Cristo de la Misericordia será en la jornada del 15 de febrero, convocándose el quinario entre los días 17 y 21.