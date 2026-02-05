La Resurrección modifica al completo su itinerario de ida para visitar a Los Javieres en el Sagrado Corazón

Un gesto que estrecha aún más los lazos entre dos hermandades históricamente unidas y, de hecho, hermanadas. La hermandad de la Resurrección modificará al completo su itinerario de ida en la próxima estación de penitencia. El motivo es que el cortejo visitará a la hermandad de Los Javieres en la iglesia del Sagrado Corazón, su nueva sede canónica.

La junta de gobierno ha acordado la modificación del horario e itienrario para este 2026, una cuestión informada en la noche de este miércoles en cabildo general de salida celebrado en la iglesia de Santa Marina. Por un lado, el horario de salida de la cofradía se adelanta 15 minutos, por lo que está previsto que la cruz de guía cruce la ojiva de la puerta de Santa Marina a las 8:15 horas. Este cambio "obedece al aumento del cortejo que hemos experimentado en los últimos años, muy próximo ya a la cifra de los 500 nazarenos, y a las dificultades que encontrábamos para que especialmente el paso de palio llegase a tiempo a pedir la venia en el inicio de la Carrera Oficial. De este modo, estos 15 minutos permitirán cumplir horarios y que la cofradía realice su recorrido de ida a una velocidad más adecuada", señala la cofradía.

Por otro lado, y sólo por este año, también se ha acordado modificar al completo el itinerario de ida de la cofradía a la Catedral. Así, una vez que salga de la Iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de La Salle, el cortejo tomará por el siguiente itinerario: Plaza del Señor de la Resurrección, San Luis, Relator, Alameda de Hércules (carril de emergencias), Trajano, Conde de Barajas, Jesús del Gran Poder, Plaza del Duque (lado derecho) y Carrera Oficial. Con esta decisión, la hermandad "quiere que el Señor de la Sagrada Resurrección y la Virgen de la Aurora visiten al Cristo de las Almas y a la Virgen de Gracia y Amparo en la Iglesia del Sagrado Corazón de la calle Jesús del Gran Poder, templo que recientemente se ha convertido en la sede canónica de la Hermandad de Los Javieres, corporación con la que nos unen lazos fraternales y con la que firmamos carta de hermanamiento en el año 1996, es decir, hace ya 30 años", abunda la cofradía.

El resto del horario se mantiene igual que el Domingo de Resurrección de 2025, con la entrada de la cruz de guía prevista para las 15:20 y la del paso de palio de Nuestra Señora de la Aurora a las 16:30. En cuanto al itinerario de regreso a la iglesia de Santa Marina, tampoco sufrirá modificaciones este año con respecto al anterior.