Guillermo Revuelta, candidato a hermano mayor en la Esperanza de Triana

El cofrade Guillermo Revuelta Casas ha anunciado su intención formal de concurrir como candidato a hermano mayor en las elecciones en la Esperanza de Triana, que tendrán lugar el próximo mes de junio. A través de una carta compartida con los hermanos, el actual teniente hermano mayor ha comunicado su concurrencia a dichos comicios, aspirando a suceder en la vara dorada a Sergio Sopeña, al término ya de sus dos mandatos.

Revuelta, hermano de nacimiento de la corporación, ha estado presente en varios ámbitos de la cofradía. "A lo largo de mi vida, la Esperanza de Triana ha sido un lugar de fe, de encuentro y de aprendizaje. He tenido la fortuna de servirla desde distintos ámbitos que han marcado profundamente mi camino como hermano. Durante dieciocho años fui costalero del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, una etapa que dejó una huella imborrable en mí. Posteriormente, he asumido diferentes responsabilidades en la Junta de Gobierno: como Promotor Sacramental, más tarde como Consiliario Primero y, durante los últimos siete años, como teniente de hermano mayor. Este compromiso no se entiende sin mis raíces familiares. Mi abuelo, Manuel Revuelta, fue hermano mayor, y mi padre, Curro Revuelta, ejerció como teniente de hermano mayor en la histórica Junta de la Coronación Canónica Pontificia. De ellos aprendí que la Hermandad es, ante todo, servicio, entrega y responsabilidad compartida. A ese legado se suma hoy el apoyo firme y constante de mi familia, pilar fundamental en mi vida personal, que me acompaña, me sostiene y me anima en cada paso que doy al servicio de la Hermandad", señala el candidato.

El cofrade Guillermo Revuelta

A todo ello "se une un momento reciente de enorme relevancia para todos nosotros: la Misión vivida en torno a la Esperanza y el desarrollo del Año Jubilar. La designación de nuestra querida Capilla de los Marineros como Lugar Sagrado de Peregrinación dentro de la Archidiócesis de Sevilla ha tenido una repercusión extraordinaria, convirtiéndose en punto de encuentro espiritual para multitud de hermanos y fieles devotos que han alcanzado la gracia jubilar ante nuestros Sagrados Titulares. Esta vivencia ha reforzado mi convicción de que la verdadera fortaleza de nuestra Hermandad reside en sus hermanos: en su implicación, en su compromiso y en la convivencia que nace cuando caminamos unidos. No ha sido un hecho aislado, sino la expresión viva del espíritu misionero que estamos llamados a mantener siempre activo, llevando esperanza allí donde más se necesita. Nos ha permitido mirarnos como Hermandad, reconocernos y tomar conciencia de la enorme responsabilidad que tenemos de cuidar y potenciar nuestro mayor patrimonio: el humano", abunda.

Por todo ello, y bajo el lema Más hermandad, Más Esperanza, "desde la experiencia adquirida, con una ilusión serena y con el firme propósito de servir a todos sin distinciones, he decidido presentar mi candidatura al cargo de hermano mayor dentro de los plazos establecidos por nuestras reglas. Mi proyecto se apoya en una continuidad responsable y en una renovación integradora, con el objetivo de proteger y poner en valor el patrimonio de la Hermandad en todas sus dimensiones, fortalecer la vida sacramental, impulsar la formación cristiana, desarrollar aún más nuestra acción social y fomentar espacios de convivencia fraterna que refuercen nuestro sentido de pertenencia en torno al Santísimo Cristo de las Tres Caídas y a Nuestra Bendita Madre, la Esperanza".

En las próximas semanas, el candidato compartirá las líneas principales de este proyecto, "que no es personal, sino común, construido desde el diálogo, la participación y el amor sincero a esta corporación seis veces centenaria. Confío en poder contar con tu cercanía, tu apoyo y tu compromiso para seguir construyendo juntos el presente y el futuro de nuestra Hermandad". De esta manera se confirma la presencia de dos listas para estos comicios, tras la anunciada previamente por el cofrade Feliciano Fernández.