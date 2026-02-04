La Asociación de Mujeres Cofrades de Sevilla convoca elecciones con una candidatura

La Asociación de Mujeres Cofrades de Sevilla, institución que supera ya el medio siglo de historia, convoca asamblea general extraordinaria de elecciones el próximo miércoles 18 de febrero, con la concurrencia de una única lista, encabezada por la cofrade María del Valle Maldonado Salas. La convocatoria se realiza previa autorización eclesiástica y teniendo en cuenta las prescripciones contenidas en los Estatutos de la Asociación de Mujeres Cofrades de Sevilla y en las Normas Diocesanas para HH. y CC. de la Archidiócesis de Sevilla.

Dichas elecciones tendrán lugar el Miércoles de Ceniza, a las 19:15 en primera convocatoria y a las 19:45 en segunda, en el salón parroquial de la Iglesia de Santa Cruz, sita en la calle Mateos Gago. El arzobispado ha nombrado como miembros de la comisión electoral a María José Carrión García, María del Carmen Elvás Santos y María Vázquez Valiente. La candidatura sometida a votación de las asociadas se relaciona como sigue:

Presidenta: María del Valle Maldonado Salas

Vicepresidenta: Antonia de Paz Gamero

Secretaria: Soledad Saldaña Cruz

Tesorera: Marta Stroecker Pallarolas

Vocal Primera: Amparo Campos Morillo

Vocal Segunda: María Dolores Hurtado Gómez

La asociación se fundó en 1970 por monseñor Rafael Bellido. La componen mujeres pertenecientes a hermandades de penitencia, de gloria y sacramentales, y se da la coincidencia de que muchas de ellas son camareras de sus titulares. Su labor es la formación espiritual, la caridad y los actos solidarios. Asimismo, organizan peregrinaciones y colectas, colaborando estrechamente con diversas instituciones caritativas, entre ellas, Manos Unidas o Cáritas. Además de la autoformación religiosa, desarrollan actividades culturales, como visitas a conventos y museos o conferencias. Realizan retiros espirituales como los de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua de Resurrección.