Los titulares de Los Panaderos ya reciben culto en la parroquia de San Andrés

La hermandad de Los Panaderos ha realizado en estas últimas horas el traslado privado de sus imágenes titulares a la parroquia de San Andrés, con motivo de la celebración de la misa estacional del 425 aniversario fundacional de la corporación.. Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento y María Santísima de Regla se encuentran recibiendo culto concretamente en la capilla del Sagrado Corazón, una de las más interesantes y ricas del templo por su variedad patrimonial y la más antigua que rinde culto a esta advocación. El traslado ha sido realizado de manera privada con motivo de las condiciones meteorológicas que en estos días están afectando no solo a nuestra ciudad, sino también a toda Andalucía.

La parroquia permanecerá abierta hoy miércoles con motivo de la celebración de la Misa a las 19:00. El jueves abrirá en horario de tarde y el viernes en horario de mañana y tarde, hasta la celebración de dicha misa estacional, que estará presidida por el obispo auxiliar don Teodoro Muñoz. Como apunte, la imagen de la Virgen de Regla luce la medalla de oro de la vecina hermandad de Santa Marta, así como un broche donado por la hermandad de los Aceituneros de Utrera. El Señor viste la túnica bordada de Juan Manuel Rodríguez Ojeda.