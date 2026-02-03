Pedro Manzano restaurará a los titulares de la hermandad de la Paz

Respaldo absoluto por el Porvenir. Los hermanos de La Paz, reunidos en cabildo extraordinario en la tarde de este martes, han aprobado por unanimidad la restauración de sus imágenes titulares, Nuestro Padre Jesús de la Victoria y María Santísima de la Paz. Los cofrades reunidos en esta asamblea han apoyado la propuesta de la junta de gobierno, previo conocimiento del informe del estado actual de las tallas.

En este sentido, se aprueba que Pedro Manzano Beltrán sea el encargado de acometer estos trabajos de restauración, que serán practicados tras haberse expuesto a los hermanos los informes de diagnóstico del estado de conservación de las imágenes. De los 124 votos emitidos, 124 han sido a favor. La junta de gobierno informará puntualmente del momento y las fechas en que dichas intervenciones vayan a ser realizadas.

La última vez que las imágenes de Illanes fueron restauradas fue entre los años 2002 y 2003, a cargo de Juan Manuel Miñarro. Por aquel entonces, la dolorosa permaneció retirada del culto entre los meses de julio y septiembre, mientras que el Señor hizo lo propio de septiembre a enero.