Así es el Stabat Mater de Nuria Barrera que anuncia el Pregón Universitario 2026

La hermandad de Los Estudiantes ha presentado, en la noche de este martes, el cartel anunciador del Pregón Universitario de la Semana Santa de Sevilla 2026, una obra de la artista Nuriba Barrera. Se trata de un Stabat Mater del Cristo de la Buena Muerte con la Virgen de la Angustia a sus pies.

La composición sitúa la escena sobre un monte Calvario de carácter agreste y natural. La Virgen de la Angustia aparece ataviada de hebrea y sostiene en sus manos la corona de espinas. "La imagen se enmarca en un paisaje de cielos crepusculares, con la ciudad de Sevilla insinuándose al fondo, donde se distinguen las siluetas de la Catedral, la Giralda y la Torre del Oro", señala la hermandad. La autora ha concebido la obra "como un espacio de encuentro entre la serenidad y la fuerza, entre la contemplación interior y la afirmación de la fe. He querido representar la unión de ambos titulares como síntesis del mensaje que los Estudiantes transmiten cada Martes Santo: el amor entregado hasta el final y la esperanza que nace del dolor compartido", abunda.

Acto de presentación del cartel en la casa hermandad

En este sentido, Barrera ha optado "por una paleta de color diferente, luminosa y abierta, que pretende aportar una nueva lectura sin perder el respeto a la identidad de la corporación. Los tonos cálidos conviven con matices fríos en un equilibrio que busca evocar el diálogo entre la razón y la emoción, tan propio del mundo universitario y de la espiritualidad que esta Hermandad representa", señala.

Proclamación del pregonero

En este sentido, el acto de presentación del cartel ha servido igualmente para la proclamación del pregonero universitario de 2026, Javier García del Junco, estudiante de 4º curso del Grado de Derecho de la US. Como es tradicional, el acto ha contado con la participación del pregonero de la Semana Santa de Sevilla del presente año, el periodista José Antonio Rodríguez.

El primer Pregón Universitario se celebró en 1973, siendo hermano mayor el recordado Ricardo Mena-Bernal. Para ello se designó a Enrique Henares Ortega, estudiante de la Facultad de Derecho, como pregonero. Desde entonces el Pregón Universitario, que organiza la Hermandad de Los Estudiantes en colaboración con la Universidad de Sevilla, se ha convertido en una importante cita del calendario cuaresmal en Sevilla. Desde el año 1989 también es elegido un cartelista con formación universitaria para que realice el cartel anunciador del Pregón Universitario de ese año. La quincuagésima edición del Pregón Universitario de la Semana Santa tendrá lugar el próximo 17 de marzo de 2026, martes previo al Domingo de Pasión, en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla.