Los Servitas estrenará los faldones laterales del palio el Sábado Santo 2026

Uno de los estrenos más destacados de la próxima Semana Santa nos llegará desde San Marcos. La hermandad de Los Servitas estrenará el Sábado Santo 2026 los faldones laterales del paso de palio de María Santísima de la Soledad, una obra prolongada en el tiempo que por fin alcanza su fin. La corporación se halla inmersa en los preparativos para ultimar este proyecto, que culminará definitivamente en 2027, año en que será estrenado el faldón trasero, puesto que el delantero fue estrenado en 2015.

Los faldones laterales, que están siendo ejecutados en el taller de Jesús Rosado, formarán parte de la exposición de estrenos y restauraciones que acoge el Círculo Mercantil en la antesala de una nueva Semana Santa; será entonces cuando puedan contemplarlo los cofrades y devotos. Aunque el primero de los faldones se bendijo en 2021, aún estaba sin estrenar a la espera de la confección de la otra de las piezas. De esta manera, se acerca la terminación de este proyecto diseñado por el recordado Antonio Dubé, en estilo renacimiento español, caracterizado por la plasmación de los principios clásicos de la arquitectura grecorromana antigua a través de la simetría, la proporción, la geometría y los detalles clásicos.

Los faldones de terciopelo granate de algodón fabricado en Chequia y con forro de ruán, de 107 cm de altura, están bordados en oro fino en distintas hilaturas y tonalidades cromáticas metálicas, y siguen un dibujo completamente simétrico y de poco relieve que se asemeja, por su nobleza y calidad, al de los bordados de los siglos XVI y XVII en los frontales de altar de las grandes catedrales y monasterios de España. Cada faldón consta de una cenefa de trazas rectilíneas decorada con girnaldas de hojas y flores en la que destaca la cabeza alada de un ángel en la parte central inferior y cuernos de la abundancia en cada una de las esquinas. Dicha cenefa enmarca el elemento más identitario y principal del faldón: una cartela central tetralobulada en forma de medallón, rodeada de profusos ramos enlazados, y con una leyenda en su interior que en el faldón delantero es “Mater Dolorosa Ora por Nobis” y en los faldones laterales “Mater in Solitudine” y “Mater Angustiae”. Las medidas del faldón lateral son 356 cm de zanco a zanco y 20 kilos de peso aproximadamente.