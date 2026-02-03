Los titulares de Los Panaderos serán trasladados en privado a San Andrés ante las previsiones meteorológicas

Un inicio de un año especial truncado, de momento, por la lluvia. La hermandad de Los Panaderos ha anunciado la suspensión del traslado de sus imágenes titulares a San Andrés, un acto previsto para la jornada de este miércoles, con el objeto de celebrar en esta parroquia la misa estacional por el 425 aniversario de la corporación. El comisionado ha adoptado esta lógica decisión debido a las previsiones meteorológicas para estas próximas horas en toda Andalucía occidental, con la activación de varios avisos en diversas comarcas por las fuertes lluvias que se esperan.

La borrasca Leonardo, de hecho, ha obligado a las autoridades municipales a elevar el plan de emergencias al nivel 1 de alerta local, dado que se esperan hasta 60 litros por metro cuadrado en algunas zonas. "Debemos ser prudentes cuando de manifestaciones píblicas se trata y de proteger al patrimonio humano y artístico. Tenemos que atender a las recomendaciones de nuestros dirigentes", señala a este periódico José de Cristóbal, el comisionado. En este sentido, este organismo ha adoptado la decisión de trasladar de forma privada a los titulares en la jornada de mañana, "en el momento que dispongamos de los medios que nos garanticen seguridad".

Hasta el momento, se mantiene igualmente la celebración de dicha misa estacional el viernes, presidida por el arzobispo don Teodoro León y en presencia de Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento y María Santísima de Regla, y el regreso el sábado por la mañana a la capilla de San Andrés, siempre en formato de andas.