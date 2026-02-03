Así será el Domingo de Ramos 2026 de La Cena: adelanto horario y ajustes en el itinerario

La hermandad de la Sagrada Cena celebró en la jornada de este pasado domingo, día 1 de febrero, su anual cabildo general de salida, en el que la junta de gobierno informó a todos los hermanosa cerca de los detalles de cara a la próxima estación de penitencia del Domingo de Ramos 2026, jornada en que la cofradía de la calle Sol ocupará un protagonismo singular. Como ya se informó, la hermandad adelanta varios puestos su lugar en la nómina, reubicándose en la segunda posición, por lo que será su cruz de guía la segunda en pedir la venia de toda la Semana Santa, tras los cofrades del Amor con el cortejo de la Borriquita.

En este sentido, la Cena adelantará hasta dos horas y cuarto su hora de salida establecida hasta el momento, quedando fijada para las 14:00 de la tarde, y no a las 16:15. Este notable adelanto significará también, por tanto, una llegada más temprana a la iglesia de Los Terceros, ya de recogida, fijándose la entrada en torno a las 22:00 horas aproximadamente. En cuanto a los itinerarios, la cofradía tomará por Javier Lasso y Trajano para acceder a la Carrera Oficial, sin pasar por Doña María Coronel a la ida. A la vuelta se suprime el transitar por la calle San Juan, optando directamente por Alfalfa, Odreros y Boteros, para así acceder a Sales y Ferré y continuar por la Plaza de San Pedro, Doña María Coronel, Gerona y Los Terceros. Se descarta nuevamente el regreso por la zona de la Plaza de San Leandro, como ocurría hasta 2023. De esta manera tanto La Cena -hasta su llegada a la esquina de Francos con Chapineros- como La Hiniesta dispondrán de relativo espacio por delante para regresar a sus templos, puesto que entre los dos cortejos se sitúa el de Jesús Despojado, que naturalmente buscará el Arenal al salir de Palos.