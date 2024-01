Antonio Velasco: "Esto es un momento que hay que disfrutarlo pero para ser feliz de verdad"

La banda está ensayando la recuperación de Despojado, marcha que será interpretada este viernes en un concierto en la parroquia de San Isidro Labrador. La insistencia de Javi, su director musical, es máxima para que ningún detalle se quede sin pulir. Los músicos responden. Son cerca de las once de la noche de un lunes de enero y se respira Semana Santa. Los ensayos se multiplican e intensifican pero la recompensa será más que gratificante.

Antonio Velasco acaba de llegar de una reunión en el Consejo de Bandas después de una escapada por Cádiz, ciudad que celebra una de sus fiestas más universales, el Carnaval, cuyo concurso sigue desde hace años. Nos sentamos con él para charlar sobre la actualidad de una de las bandas más esperadas del panorama: Virgen de los Reyes.

-Antonio, muchas gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo va todo?

-Pues mira, tú mismo lo estás viendo. Estamos en plenitud ahora mismo de los ensayos. Y bueno, hemos vuelto después de unos días después del último concierto y bueno, ya preparando el próximo, porque esto es un ir y venir, esto no parar.-Y este año que cae todo tan temprano parece que todos los plazos se adelantan.

-Parece que no nos da tiempo. Ya tenemos hasta ansiedad, ¿no? Porque estamos viendo que sí, que las fechas son más bajas y por lo tanto tenemos que andar un poquito más de prisa. Pero también tenemos el contraste que ya nos queda mucho menos para para llegar a nuestra Semana Santa.-¿Qué tal estáis ahora mismo, en qué punto nos encontramos en el apartado de gestión, estrenos...?

-Bueno, a mí me gusta preguntar a amigos como tú, que sabes que te apreciamos mucho, y que nos aportéis. Cuando te he visto te he preguntado: '¿Qué te parece?' Porque nos llena de satisfacción que vosotros nos digáis cómo estáis encontrando la banda, que vosotros, que conocéis a la formación perfectamente, nos digáis cómo va evolucionando. Creo que en el apartado musical no hay mucho que decir, sino simplemente escuchar el trabajo que están haciendo todos los compañeros. También destaco el tema de la asistencia. Como te he dicho antes, la asistencia ronda el 90% diaria de compañeros, y eso se nota en el trabajo. Se nota que la banda va mucho mejor musicalmente y a nivel de gestión, qué te voy a contar una locura, una locura...

-Esto evoluciona, Antonio.

-Realmente no hemos dejado de evolucionar. Yo empecé en esto en el año 78, quiero recordar. Desde entonces hasta hoy quien vea esto que no ha evolucionado yo creo que no está viendo la realidad. Y creo que la evolución es positiva. De hecho hoy se están haciendo obras muy interesantes del punto de vista musical, desde el punto de vista de formación, desde el punto de vista de plantilla, de punto de vista de calidad, desde el punto de vista de de todo. Entonces yo creo que la evolución nos está viniendo muy bien a todos.

-Y la banda, Virgen de los Reyes, que es consciente y se abre a todo tipo de autores.

-Por supuestísimo, Virgen de los Reyes, desde que nosotros formamos parte de la Junta, ha abierto las ventanas o las puertas para que todo aquel autor que se quiera acercar, dentro de los parámetros que define a Virgen de los Reyes, tiene abierta esta su casa. Por lo tanto, hoy, que vengan autores como los que están viniendo, para nosotros es una satisfacción. Y no, no lo elegimos nosotros porque el perfil sea tal o cual, sino es su obra la que aporta y, como aporta, nosotros, pues en ese momento decimos bueno, pues tiene que estar en nuestro repertorio. Hemos escuchado ahora el homenaje a Mena Hervás y otro tipo de autores, pero es que no quiero olvidarme de ninguno de los que están aportando ahora un nivel de musicalidad espectacular.

-Y qué nivel, Antonio, no solo el de Virgen de los Reyes sino en general.

-La evolución no solamente es de Virgen de los Reyes. La evolución la está sufriendo toda banda, sevillana o no sevillana. O sea que esto es un no parar. ¿Por qué? Porque tenemos los conservatorios llenos de alumnos, tenemos las escuelas de música que están llenas de alumnos y tenemos que esos alumnos cuando terminan su formación de de grado medio, de grado, están incorporándose a bandas de cornetas y tambores o agrupaciones musicales. Eso tiene mucho. Es muy importante porque te das cuenta de que lo que antes era el "género pobre", por definirlo de alguna manera, no quiero que se me enfade nadie (risas)... Ahora ha cambiado. Que tú antes decías: 'He acabado mi carrera de grado medio de tuba, ¿qué hago tocando en Virgen de los Reyes?' Como te digo eso ha cambiado. Nosotros tenemos ahora compañeros y compañeras que están en grado medio de tuba o en trombones o en trompeta, y eso también favorece la instrumentación. Como te decía antes, también estamos invirtiendo en instrumentación, pues la afinación gana mucho más. Los instrumentos cada vez están mejor y después suma la formación del lenguaje musical de los propios chavales. Ya casi todo el mundo está leyendo partituras a primera vista. ¿Qué pasa? Pues que cuando tú montas una obra en dos días o tres días la tienes ya más o menos estructurada. Es algo muy importante.

-Y eso el músico lo asume.

-Yo esto lo hago extensivo no solo para la Virgen de los Reyes. En Sevilla yo no sé cuántos músicos se pueden contabilizar, no sé son dos mil o tres mil. No lo sé. Es un número que no tengo. Pero sí es verdad que el sacrificio se multiplica exponencialmente. Entre esos dos mil o tres mil chavales que hacen esta música tienen este tipo de afición. Y ahí pues lo que hablábamos antes: supone esfuerzo económico, un esfuerzo personal, un esfuerzo familiar. Y piensas... Pero Dios mío, ¿esto merece la pena, no?

-Y aquí en Virgen de los Reyes hay músicos que vienen desde diferentes puntos de la provincia y hasta de Andalucía.

-Te digo, por ejemplo, La Algaba y me voy más para allá. Estepa, La Roda, Vélez-Málaga, Lebrija... Bueno, es una, es una locura, es una locura. Yo no sería capaz. Mira que a mí me gusta esto (risas). Yo no sé si sería capaz a estas alturas de mi vida sacrificar tanto. También es cierto que son músicos que cumplen un ciclo, son chavales que se pegan ocho o nueve años y cuando ya pasan de ser adolescentes empiezan a formar su familia, y ahí evidentemente abandonan la formación temporalmente. Sin embargo, después vuelven. Desde el punto de vista sociológico es algo muy interesante que podríamos estudiar.

-Semana Santa 2024. Estrenos en Alcosa y Las Viñas, en Jerez.

-Cuando has nombrado a Las Viñas me ha recordado el cariño que existe entre las dos instituciones y, sobre todo, la implicación, porque no hay semana que no aparezca por aquí su hermano mayor o cualquier miembro de junta. El otro día estuvieron aquí no sé si fueron quince o dieciséis chavales, costaleros... Eso lo estamos notando no solamente con las Viñas, sino lo estamos notando con muchas. No nos faltan visitas de algunos de nuestros hermanos mayores que vienen aquí, tienen una convivencia con nosotros, le hablan a los chavales... Entonces es eso para nosotros también es muy interesante. No solamente son las varias horas que acompañamos a la procesión, sino que también después hay un vínculo de relaciones personales muy interesante. Eso sumado a nuestra labor, nuestra obra social que hemos inaugurado recientemente y que dirige nuestro compañero Miguel Ángel Carmona, que está haciendo un trabajo fantástico, pues eso nos hace estar en plenitud. En todos los sentidos, desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista musical. Y eso para nosotros muy importante.

-Viene Miguel Poveda, registráis millones de impactos en redes... ¿Sois conscientes?

-No, no, no somos conscientes. Porque tú siempre sueñas, tú puedes soñar que la gente te apoye. A mí siempre me ha gustado el hecho de decir: "Por favor, querednos". Yo siempre invito al que quiera venir para que conozca cómo funciona interiormente Virgen de los Reyes. Lo que pasa que no somos conscientes de que hay mucha gente que también nos quieren, gente que ya se ha situado en la posición de decir: "Oye, me encanta la Virgen de los Reyes y me encanta lo que lo que hacen". Y lo de Miguel Poveda... Pues para nosotros ha sido un regalo del cielo. Además viene con una humildad impresionante, hablando de que él escucha Virgen de los Reyes y que quiere compartir cosas con nosotros. Y otras cosas vendrán un poquito más adelante y que son muy muy interesantes.

-¿Cuál es la clave del éxito de Virgen de los Reyes?

-Yo tengo una deformación profesional y sabes a lo que me dedico. Entonces yo con el tema artístico he vivido muchísimas circunstancias. Yo procuro decirle a nuestra gente que esto es un momento que hay que disfrutarlo, pero para ser feliz de verdad. O sea, no podemos estar ahí a ver qué es lo que van a decir de nosotros. Yo quiero que mi gente mire para adelante y que sean felices. Has dicho tú Cieza, Murcia, Puertollano, Burgos... Todo eso a un precio de entrada, y se están llenando los teatros de 1400 o 1500 personas. O sea, eso es para tenerlo en cuenta. Entonces te das cuenta de que te están metiendo en las casas y en las vidas de gente de, por ejemplo Navarra, que hoy me han llamado de Navarra. Es decir, te estás metiendo en las vidas de gente que tú no te imaginabas que esta música pudiese llegar a ellos. Lo que pasa es que hay que hacerlo con humildad. Esto no es decir: "Bueno, nosotros es que somos tal". Nuestras reglas internas prohíben cualquier consideración de este tipo por parte de ningún miembro de la banda. Somos humildes, tenemos que disfrutar y ser felices. Ya las banderillas que nos quieran poner van a venir solas... En nuestra profesión están por el aire y nos caen de vez en cuando, pero por lo demás yo quiero que ellos disfruten y sea conscientes de lo que estamos haciendo. Que una banda de trompetas y tambores esté llegando a este punto... Si yo te enseñara mensajes... Lo de la Cabalgata de Reyes no solo fue un momento de alegría maravilloso, sino que después en los comentarios ves ves cómo se presumía de sevillanía bonita y hasta de andalucismo bien entendido. Y piensas lo que hemos sido capaces de hacer... A nosotros nos han seguido políticos que se han sumado a nuestras cuentas, artistas, personalidades... De todos los colores. te das cuenta de que esa labor no cae en saco roto. Tenemos que seguir haciendo felices a la gente.

-Pero sin desviar la atención de lo esencial.

Eso va en nuestro ADN. Lo que sí es cierto y evidente es que cada vez hay más oferta. Las cofradías son las que son y no podemos más. Lo que no podemos hacer es entrar en guerra porque tú quieras una cofradía u otra. Pero las bandas de música tienen que abrirse. Lo esencial es que somos músicos cofrades, pero todo esto tiene un coste... Tienes que seguir trabajando e ilusionando a la gente. Yo toco cuatro o cinco veces en Semana Santa, pero después hay que tocar en magnas, extraordinarias... Y así motivas a la gente. Después vas a Burgos en octubre, metes a 1400 personas en un teatro, aquello boca abajo... Dices, perdona, ¿por qué no? Es otra manera de evangelizar. Y así lo veo humildemente. Cuando se dice: 'Es que va mucha gente detrás del paso...' La música puede ser un hilo conductor maravilloso para llegar a Dios.

-¿Qué se marca Virgen de los Reyes ahora mismo?

-Ahora pensamos en el concierto por cáritas en la parroquia de Pino Montano, donde se ha hecho labor maravillosa igual que con la hermandad del Santo Entierro en San Jacinto. Después más conciertos... Y a corto plazo, nuestro 45 aniversario en 2025. Tenemos preparada una sorpresa extraordinaria que ya os contaremos cuando esté todo más avanzado.

-Gracias, Antonio.

-Gracias por venir a tu casa y estas puertas están abiertas a todo aquel que quiera a Virgen de los Reyes.