Antonio Villalba, nuevo hermano mayor de Los Javieres

La hermandad de Los Javieres, que se halla inmersa en una semana de especial trascendencia, ha celebrado este martes cabildo general de elecciones, unos comicios a los que concurría una única lista, la presentada por el actual teniente hermano mayor. De esta manera, una vez escrutados todos los votos, el cofrade Antonio Villalba Rincón se convertirá, a expensas de ratificación eclesiástica, en el nuevo hermano mayor de la cofradía del Martes Santo, tomando así el relevo a José Antonio Oliert, quien ha continuado en el cargo unas semanas más tras la dispensa solicitada a Palacio para resolver los trámites del traslado al Sagrado Corazón.

El resultado de las elecciones, cuyas urnas han permanecido abiertas hasta las diez de la noche, ha sido el siguiente:

Votos totales: 194

Votos a favor: 193

Votos en blanco: 1

Votos nulos: 0

Las elecciones han tenido lugar en la capilla de Los Luises, nueva sede canónica de la cofradía, y a la que serán trasladados los titulares este próximo sábado, 17 de enero, en andas. La nueva lista de de miembros de junta de gobierno y la relación de cargos a desempeñar es la siguiente: