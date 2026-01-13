Antonio Villalba, nuevo hermano mayor de Los Javieres
La cofradía ha celebrado elecciones en su nueva sede canónica, a días del traslado definitivo de las imágenes
El actual teniente hermano mayor sucede en el cargo a José Antonio Oliert
La hermandad de Los Javieres, que se halla inmersa en una semana de especial trascendencia, ha celebrado este martes cabildo general de elecciones, unos comicios a los que concurría una única lista, la presentada por el actual teniente hermano mayor. De esta manera, una vez escrutados todos los votos, el cofrade Antonio Villalba Rincón se convertirá, a expensas de ratificación eclesiástica, en el nuevo hermano mayor de la cofradía del Martes Santo, tomando así el relevo a José Antonio Oliert, quien ha continuado en el cargo unas semanas más tras la dispensa solicitada a Palacio para resolver los trámites del traslado al Sagrado Corazón.
El resultado de las elecciones, cuyas urnas han permanecido abiertas hasta las diez de la noche, ha sido el siguiente:
- Votos totales: 194
- Votos a favor: 193
- Votos en blanco: 1
- Votos nulos: 0
Las elecciones han tenido lugar en la capilla de Los Luises, nueva sede canónica de la cofradía, y a la que serán trasladados los titulares este próximo sábado, 17 de enero, en andas. La nueva lista de de miembros de junta de gobierno y la relación de cargos a desempeñar es la siguiente:
- Hermano Mayor: Antonio Villalba Rincón
- Teniente Hermano Mayor: Juan Francisco Rodríguez Buiza
- Mayordomo 1º: José Antonio González Cruz
- Mayordomo 2º: Alejandro Núñez Marín
- Secretario 1º: Javier Garcia de Veas de Isla
- Secretario 2º: Antonio José Cabeza Ciudad
- Prioste 1º: Raúl Cadena Virtudes
- Prioste 2º: Santiago Carrasco García
- Consiliario 1º: José María Márquez Vilches
- Consiliario 2º: Francisco Javier Trigueros Muñoz
- Consiliario 3º: Julián González Garrido
- Consiliario 4º: José Luis Zayas Ortíz
- Consiliario 5º: María del Carmen Noa Ríos
- Diputado de cultos: Joaquín Caballero Aguilar
- Diputada de cultos: Sandra Cañal Gálvez
- Diputado de caridad: José Francisco Rodríguez Fernández
- Diputada de caridad: Rosa Navarro Fernández
- Diputado de formación y juventud: Alejandro Rodríguez Rodríguez
- Diputada de formación y juventud: Lucía Fernández Gordón
- Diputado de Capataces y Costaleros: Francisco Javier Garduño Pavón
- Diputado mayor de gobierno: Ismael Merón Bernal
- Censor: Fernando Caballero Aguilar
