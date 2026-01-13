Antonio Villalba, nuevo hermano mayor de Los Javieres

La cofradía ha celebrado elecciones en su nueva sede canónica, a días del traslado definitivo de las imágenes

El actual teniente hermano mayor sucede en el cargo a José Antonio Oliert

El cofrade Antonio Villalba
La hermandad de Los Javieres, que se halla inmersa en una semana de especial trascendencia, ha celebrado este martes cabildo general de elecciones, unos comicios a los que concurría una única lista, la presentada por el actual teniente hermano mayor. De esta manera, una vez escrutados todos los votos, el cofrade Antonio Villalba Rincón se convertirá, a expensas de ratificación eclesiástica, en el nuevo hermano mayor de la cofradía del Martes Santo, tomando así el relevo a José Antonio Oliert, quien ha continuado en el cargo unas semanas más tras la dispensa solicitada a Palacio para resolver los trámites del traslado al Sagrado Corazón.

El resultado de las elecciones, cuyas urnas han permanecido abiertas hasta las diez de la noche, ha sido el siguiente:

  • Votos totales: 194
  • Votos a favor: 193
  • Votos en blanco: 1
  • Votos nulos: 0

Las elecciones han tenido lugar en la capilla de Los Luises, nueva sede canónica de la cofradía, y a la que serán trasladados los titulares este próximo sábado, 17 de enero, en andas. La nueva lista de de miembros de junta de gobierno y la relación de cargos a desempeñar es la siguiente:

  • Hermano Mayor: Antonio Villalba Rincón
  • Teniente Hermano Mayor: Juan Francisco Rodríguez Buiza
  • Mayordomo 1º: José Antonio González Cruz
  • Mayordomo 2º: Alejandro Núñez Marín
  • Secretario 1º: Javier Garcia de Veas de Isla
  • Secretario 2º: Antonio José Cabeza Ciudad
  • Prioste 1º: Raúl Cadena Virtudes
  • Prioste 2º: Santiago Carrasco García
  • Consiliario 1º: José María Márquez Vilches
  • Consiliario 2º: Francisco Javier Trigueros Muñoz
  • Consiliario 3º: Julián González Garrido
  • Consiliario 4º: José Luis Zayas Ortíz
  • Consiliario 5º: María del Carmen Noa Ríos
  • Diputado de cultos: Joaquín Caballero Aguilar
  • Diputada de cultos: Sandra Cañal Gálvez
  • Diputado de caridad: José Francisco Rodríguez Fernández
  • Diputada de caridad: Rosa Navarro Fernández
  • Diputado de formación y juventud: Alejandro Rodríguez Rodríguez
  • Diputada de formación y juventud: Lucía Fernández Gordón
  • Diputado de Capataces y Costaleros: Francisco Javier Garduño Pavón
  • Diputado mayor de gobierno: Ismael Merón Bernal
  • Censor: Fernando Caballero Aguilar

