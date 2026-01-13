Las Cigarreras y Cruz Roja firman un convenio para atención psicológica a personas vulnerables

El Hermano Mayor de la Hermandad de Las Cigarreras, Luis de la Iglesia García, y la presidenta provincial de Cruz Roja en Sevilla, Marta Vilches de la Paz, han firmado un convenio de colaboración que permitirá ampliar la atención integral a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Gracias a este acuerdo, Cruz Roja podrá derivar directamente al Centro de Atención Educativa y Psicológica “Virgen de la Victoria” (CAES) de la Hermandad a personas con dificultades económicas que necesiten apoyo psicológico especializado, reforzando así el acompañamiento que ya reciben en distintos programas de la institución humanitaria.

Las personas beneficiarias procederán de los distintos proyectos que se llevan a cabo en el Área de Inclusión Social de Cruz Roja en Sevilla. A su vez, la Hermandad de Las Cigarreras podrá derivar a Cruz Roja a hermanos u otras personas de su entorno que requieran orientación y apoyo socioeconómico. Este convenio supone un avance significativo en la consolidación de la relación institucional entre ambas entidades, basada en el compromiso compartido de ofrecer una atención integral, accesible y de calidad a quienes atraviesan momentos de especial dificultad.

La presidenta de Cruz Roja Sevilla, Marta Vilches, ha destacado: “la salud mental es un eje fundamental de nuestro trabajo con familias en situación de vulnerabilidad. Este acuerdo nos permite sumar esfuerzos con una entidad comprometida y cercana como la Hermandad de Las Cigarreras, ampliando la red de apoyo psicológico para quienes más lo necesitan. Solo desde la cooperación podemos llegar más lejos y acompañar mejor.”

Por su parte, el Hermano Mayor, Luis de la Iglesia, ha subrayado: “este convenio refuerza la labor de Caridad de la Hermandad y responde a la necesidad urgente de acompañar y ayudar a jóvenes y familias con recursos limitados en el ámbito de la salud mental. Además, esta iniciativa se suma al reciente acuerdo suscrito con la Universidad Loyola, ampliando la red de apoyo psicológico y educativo impulsada por esta Hermandad del Jueves Santo, cuyo espíritu de Amor Fraterno lo lleva siempre presente”.