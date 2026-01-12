Así son las primeras instantáneas del proceso de restauración de la Macarena

Una serie de imágenes que ya son parte de la historia reciente de la ciudad y a las que se regresará en un futuro, como consulta y como investigación. La hermandad de la Macarena ha publicado en el anuario Esperanza nuestra las primeras fotografías del proceso de restauración de la Esperanza Macarena, practicado durante casi cuatro meses por Pedro Manzano, entre agosto y diciembre del pasado 2025. La corporación ha querido así divulgar para con sus hermanos algunos detalles más pormenorizados de esta intervención, que ha permitido recuperar el esplendor de la Virgen no solo tras la fallida actuación del profesor Arquillo en junio (y que derivó todas las tareas restantes), sino para conocer en profundidad el estado preocupante en el que se encontraba la talla.

Detalle de Manzano actuando sobre el rostro de la Virgen

En una de las instantáneas contemplamos una de las patologías que padecía la Virgen, en el lado izquierdo del rostro, y sobre las que actúa el propio Manzano en otra de las fotografías. En el informe que compartió el IAPH en el célebre cabildo del 29 de julio se reveló que, más allá del recrecimiento de los párpados, se habían hallado tres diferentes patologías: la presencia de galerías provocadas por ataques de dos tipos de insectos xilófagos; a la altura de la espalda un clavo insertado en un nudo de la madera, que presenta indicios de alteración por proliferación de hongos; y una separación de ensambles en la mascarilla y una fisura en la sien derecha.

Detalle de la mejilla izquierda de la Macarena

La Virgen de la Esperanza fue repuesta al culto en la jornada del pasado 8 de diciembre, una jornada inolvidable para todos los macarenos, y que significaría la antesala de otro hito histórico como la celebración del centenario del multitudinario besamanos en la parroquia de San Gil.