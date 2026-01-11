El primer besamanos al Santísimo Cristo de la Púrpura de la Hermandad de las Cigarreras, en imágenes
El domingo 11 de enero, Fiesta del Bautismo del Señor, a las 12:00 horas, se celebró la Función Solemne en honor del Santísimo Cristo de la Púrpura, teniendo lugar en la capilla del colegio Santa Ana.
La Eucaristía fue presidida por el M.I. Sr. D. Marcelino Manzano Vilches, Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías, Delegado de Medios de Comunicación y Capellán Real del Excmo. Cabildo Catedral de Sevilla. A su término, se inició el devoto Besamanos a dicho titular, finalizando a las 20:00 horas.
Estos cultos constituyen los primeros que se celebran al Santísimo Cristo de la Púrpura como titular de la Hermandad, tras la aprobación de las nuevas reglas el pasado mes de septiembre.
En la función solemne participó la Coral polifónica de la Hermandad de Jesús Despojado y el grupo de acólitos de la Hermandad.
1/16Primer besamanos al Santísimo Cristo de la Púrpura de la Hermandad de las Cigarreras/José Ángel García
2/16Primer besamanos al Santísimo Cristo de la Púrpura de la Hermandad de las Cigarreras/José Ángel García
3/16Primer besamanos al Santísimo Cristo de la Púrpura de la Hermandad de las Cigarreras/José Ángel García
4/16Primer besamanos al Santísimo Cristo de la Púrpura de la Hermandad de las Cigarreras/José Ángel García
5/16Primer besamanos al Santísimo Cristo de la Púrpura de la Hermandad de las Cigarreras/José Ángel García
6/16Primer besamanos al Santísimo Cristo de la Púrpura de la Hermandad de las Cigarreras/José Ángel García
7/16Primer besamanos al Santísimo Cristo de la Púrpura de la Hermandad de las Cigarreras/José Ángel García
8/16Primer besamanos al Santísimo Cristo de la Púrpura de la Hermandad de las Cigarreras/José Ángel García
9/16Primer besamanos al Santísimo Cristo de la Púrpura de la Hermandad de las Cigarreras/José Ángel García
10/16Primer besamanos al Santísimo Cristo de la Púrpura de la Hermandad de las Cigarreras/José Ángel García
11/16Primer besamanos al Santísimo Cristo de la Púrpura de la Hermandad de las Cigarreras/José Ángel García
12/16Primer besamanos al Santísimo Cristo de la Púrpura de la Hermandad de las Cigarreras/José Ángel García
13/16Primer besamanos al Santísimo Cristo de la Púrpura de la Hermandad de las Cigarreras/José Ángel García
14/16Primer besamanos al Santísimo Cristo de la Púrpura de la Hermandad de las Cigarreras/José Ángel García
15/16Primer besamanos al Santísimo Cristo de la Púrpura de la Hermandad de las Cigarreras/José Ángel García
16/16Primer besamanos al Santísimo Cristo de la Púrpura de la Hermandad de las Cigarreras/José Ángel García