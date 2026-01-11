Primer besamanos al Santísimo Cristo de la Púrpura de la Hermandad de las Cigarreras

El primer besamanos al Santísimo Cristo de la Púrpura de la Hermandad de las Cigarreras, en imágenes

El domingo 11 de enero, Fiesta del Bautismo del Señor, a las 12:00 horas, se celebró la Función Solemne en honor del Santísimo Cristo de la Púrpura, teniendo lugar en la capilla del colegio Santa Ana.

La Eucaristía fue presidida por el M.I. Sr. D. Marcelino Manzano Vilches, Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías, Delegado de Medios de Comunicación y Capellán Real del Excmo. Cabildo Catedral de Sevilla. A su término, se inició el devoto Besamanos a dicho titular, finalizando a las 20:00 horas.

Estos cultos constituyen los primeros que se celebran al Santísimo Cristo de la Púrpura como titular de la Hermandad, tras la aprobación de las nuevas reglas el pasado mes de septiembre.

En la función solemne participó la Coral polifónica de la Hermandad de Jesús Despojado y el grupo de acólitos de la Hermandad.