Manuel Jurado y Javier Aguilar, pregonero y cartelista de los Armaos de la Macarena 2026

La junta de gobierno de la hermandad de la Macarena, reunida en cabildo de oficiales, ha acordado las designaciones del cartelista y pregonero del Pregón de los Armaos 2026, un acto que alcanza ya su trigésima edición, y que se celebrará en la Cuaresma -en fecha por determinar- y en la Basílica de la Macarena.

El encargado de pronunciar el XXX Pregón de los Armaos será Manuel Jesús Jurado, artista sevillano de reconocida trayectoria en el ámbito cofrade, cuya obra y palabra se caracterizan por una profunda carga emotiva y una marcada raíz macarena. Nacido en la plazuela de San Gil, ha desarrollado a lo largo de su carrera una intensa labor como cantante, compositor y pregonero, tanto en solitario como formando parte del grupo Los del Guadalquivir. "Sus intervenciones, pregones y composiciones, muchas de ellas dedicadas a la Virgen de la Esperanza, lo han consolidado como una de las voces más personales del panorama cofrade sevillano. Ahora dará voz y forma a una nueva y muy especial edición del tradicional pregón de los Armaos", señala la cofradía.

Por su parte, el cartel anunciador del Pregón de los Armaos 2026 será realizado por Javier Aguilar Cejas, pintor, dibujante y ceramista natural de Puente Genil. Técnico Superior en Orfebrería y Platería Artística, es Académico de Mérito de la Pontificia Academia Bonifaciana de Roma y miembro de la Capellanía de los Artistas de Siena, así como autor de una amplia producción artística vinculada al mundo cofrade. Su relación con la Hermandad de la Macarena quedó especialmente reflejada en la exposición extraordinaria de pintura cofrade celebrada en la Basílica en 2011, así como en diversas obras dedicadas a la Santísima Virgen de la Esperanza. Entre sus trabajos más destacados se encuentran las pinturas del altar mayor del Santuario de los Gitanos, retratos de personalidades eclesiásticas y civiles, y un cuadro a tamaño natural de la Santísima Virgen de la Esperanza Macarena, además de importantes retablos cerámicos para el Rocío y diversas corporaciones.