Aplazada la presentación del cartel de la Semana Santa de Sevilla 2026 por el accidente de Adamuz

El Consejo General de Hermandades y Cofradías ha informado que la presentación del cartel de la Semana Santa de Sevilla 2026, obra del artista Antoine Cas, tendrá lugar finalmente el lunes 2 de febrero, a las 20:00 horas, en el salón de actos de la Fundación Caja Rural del Sur.

Inicialmente, este acto estaba previsto para el 31 de enero, si bien el Consejo ha decidido modificar la "fecha en señal de respeto y solidaridad con motivo del Homenaje de Estado a las víctimas del accidente de Adamuz, que se celebrará ese mismo día en la ciudad de Huelva. Con este cambio, el Consejo de Hermandades desea mostrar su cercanía y apoyo a las familias y allegados de las víctimas, así como a toda la sociedad onubense", abunda la nota. Las circunstancias sobrevenidas han motivado a la institución de San Gregorio a posponer esta presentación, que se celebrará en una jornada laborable, a diferencia de estos últimos años, cuando solía presentarse un sábado de finales de enero o principios de febrero.