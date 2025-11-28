Arranca la Feria MARCO 2025 con la presencia de decenas de bandas y expositores: todos los detalles

La Feria de Música, Arte y Cofradías vuelve a FIBES del 28 al 30 de noviembre con más de cuarenta conciertos, una treintena de expositores y nuevas actividades culturales. Tras el éxito del año pasado, donde participaron más de 15.000 personas, MARCO 2025 vuelve con una programación ampliada y un objetivo claro: consolidarse como el gran referente nacional del universo cofrade y proyectar su riqueza cultural desde Sevilla hacia el exterior.

A lo largo de los tres días, los visitantes podrán disfrutar de más de 40 conciertos en directo, además de una zona expositiva formada por una treintena de stands entre hermandades, bandas, artesanos y comercios especializados. MARCO 2025 incorpora nuevas propuestas destinadas a conectar con públicos diversos dentro del ámbito cofrade:

I Encuentro de Influencers Cofrades . El sábado a las 19:00 tendrá lugar el primer Encuentro de Influencers Cofrades, con la participación de creadores de contenido de toda Andalucía. En una mesa redonda analizarán el presente del sector, su comunicación en redes sociales, los nuevos formatos y las tendencias de futuro.

. El sábado a las 19:00 tendrá lugar el primer Encuentro de Influencers Cofrades, con la participación de creadores de contenido de toda Andalucía. En una mesa redonda analizarán el presente del sector, su comunicación en redes sociales, los nuevos formatos y las tendencias de futuro. Holyquedada de Holy Cards . El domingo a las 11:00 se celebrará una Holyquedada de Holy Cards, un encuentro dirigido a coleccionistas y aficionados que quieran encontrar esa pieza que falta para completar el álbum. Además, los asistentes a este encuentro podrán acceder con un 50% de descuento presentando el flyer disponible en la tienda Artabán, ubicada en la calle Asunción, 24. El descuento se aplicará exclusivamente a la entrada del domingo por la mañana.

. El domingo a las 11:00 se celebrará una Holyquedada de Holy Cards, un encuentro dirigido a coleccionistas y aficionados que quieran encontrar esa pieza que falta para completar el álbum. Además, los asistentes a este encuentro podrán acceder con un 50% de descuento presentando el flyer disponible en la tienda Artabán, ubicada en la calle Asunción, 24. El descuento se aplicará exclusivamente a la entrada del domingo por la mañana. Desfile de bandas. El domingo a las 11:00, el público podrá disfrutar del tradicional pasacalles de formaciones musicales de toda España, que volverá a llenar de música el corazón de Sevilla. El recorrido será: Patio de Banderas, Joaquín Moreno Murube, Miguel de Mañara, Plaza del Triunfo, Fray Ceferino González, Avenida de la Constitución, Plaza Nueva, Tetuán, Rioja y Plaza de la Magdalena.

Las entradas para MARCO 2025 pueden adquirirse online a través de la web oficial y de forma presencial en la taquilla de FIBES. El horario de apertura será: Viernes de 17:00 a 22:00, sábado de 11:00 a 22:00 y domingo de 11:00 a 19:00. Con esta nueva edición, MARCO reafirma su compromiso con la difusión, evolución y profesionalización del arte cofrade, consolidando a Sevilla como epicentro cultural de referencia internacional.