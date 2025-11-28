Agenda cofradiera del último fin de semana de noviembre

Y tras varias semanas de verdadero frenesí en cuanto a procesiones se refiere, con la llegada de diciembre el calendario se apacigua y la ciudad afronta ahora la celebración de sus fiestas navideñas. Con el punto y final a las extraordinarias en la capital, tan solo una procesión recorrerá nuestras calles este próximo sábado: la Medalla Milagrosa, de la parroquia de la Milagrosa en Ciudad Jardín.

Aún así, varias corporaciones se reúnen en torno a sus imágenes titulares para celebrar diversos cultos, como el caso del Santo Entierro, el Carmen o el Sol. Más allá del plano cultual, todas las miradas se detienen en la Resolana: la Macarena celebra cabildo de elecciones con hasta tres candidaturas. También habrá elecciones con una sola lista en el Gran Poder y el centro se llenará de formaciones musicales este domingo con la segunda edición de la Feria MARCO. Esta es la agenda de los próximos días en Sevilla.

Viernes

Bellavista . Concierto de la AM La Redención en la parroquia del Sagrado Corazón, con motivo del XX aniversario del acompañamiento de la formación. Habrá estreno de marcha.

. Concierto de la AM La Redención en la parroquia del Sagrado Corazón, con motivo del XX aniversario del acompañamiento de la formación. Habrá estreno de marcha. La Milagrosa . Solemne triduo en honor de Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa, a las 20:00. Predicará don José Miguel Verdugo, párroco de San Diego de Alcalá.

. Solemne triduo en honor de Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa, a las 20:00. Predicará don José Miguel Verdugo, párroco de San Diego de Alcalá. El Carmen . A las 20:00, solemne triduo a Nuestra Señora del Carmen en sus Misterios Dolorosos. Predica fray Anthony Flores Vanegas.

. A las 20:00, solemne triduo a Nuestra Señora del Carmen en sus Misterios Dolorosos. Predica fray Anthony Flores Vanegas. Cristo de Burgos. A las 19:30, triduo a Madre de Dios de la Palma, predicado por don José Manuel Granados, de la comunidad del Buen Suceso. Los Panaderos. A las 20:15, solemne triduo a San Andrés apóstol predicando don Nemesio Isaac Lino Rosales, de la orden de los Ministros de los enfermos.

A las 19:30, triduo a Madre de Dios de la Palma, predicado por don José Manuel Granados, de la comunidad del Buen Suceso. A las 20:15, solemne triduo a San Andrés apóstol predicando don Nemesio Isaac Lino Rosales, de la orden de los Ministros de los enfermos. El Sol. A las 20:00, solemne triduo a Nuestra Señora del Sol. Predicará don Carlos Antonio Galán, párroco del Santísimo Redentor.

A las 20:00, solemne triduo a Nuestra Señora del Sol. Predicará don Carlos Antonio Galán, párroco del Santísimo Redentor. Los Servitas . A las 20:30, triduo a María Santísima de la Soledad. Predicará don Manuel Ángel Cano Muñoz, vicario parroquial de Santiago el Mayor de Alcalá de Guadaira.

. A las 20:30, triduo a María Santísima de la Soledad. Predicará don Manuel Ángel Cano Muñoz, vicario parroquial de Santiago el Mayor de Alcalá de Guadaira. Santo Entierro. A las 20:15, solemne triduo a María Santísima de Villaviciosa predicando Daniel Cuesta Gómez, S.J.

A las 20:15, solemne triduo a María Santísima de Villaviciosa predicando Daniel Cuesta Gómez, S.J. Pura y Limpia . A las 20:00, en el convento de la Encarnación, solemne novena a la Pura y Limpia Concepción, con predicación a cargo de don Adrián Ríos Bailón, pbro., delegado de Pastoral y Personal del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla.

. A las 20:00, en el convento de la Encarnación, solemne novena a la Pura y Limpia Concepción, con predicación a cargo de don Adrián Ríos Bailón, pbro., delegado de Pastoral y Personal del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Pastora de San Antonio. A las 20:00, Concierto de Navidad de las Hermandades de Gloria ofrecido por los coros de las hermandades del Rocío de Sevilla, Rocío del Cerro del Águila y Santa Genoveva.

A las 20:00, Concierto de Navidad de las Hermandades de Gloria ofrecido por los coros de las hermandades del Rocío de Sevilla, Rocío del Cerro del Águila y Santa Genoveva. Cautivo (San Ildefonso) . Los fieles que así lo deseen podrán acercarse a la imagen del Señor a besarle el pie.

. Los fieles que así lo deseen podrán acercarse a la imagen del Señor a besarle el pie. Círculo Mercantil. Exposición “20 años de Esencia, más de 100 años de estilo”. A las 20:00, proyección de la película “Semana Santa de Sevilla (1929-1930)”, rodada por Fox News y descubierta por los investigadores Enrique Guevara Pérez y Jesús Romero Dorado. Presenta: Rafael Jiménez Sampedro, abogado y director del Boletín de las Cofradías de Sevilla.

Exposición “20 años de Esencia, más de 100 años de estilo”. A las 20:00, proyección de la película “Semana Santa de Sevilla (1929-1930)”, rodada por Fox News y descubierta por los investigadores Enrique Guevara Pérez y Jesús Romero Dorado. Presenta: Rafael Jiménez Sampedro, abogado y director del Boletín de las Cofradías de Sevilla. Ayuntamiento . De 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:00, exposición "Sevilla Fecit".

. De 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:00, exposición "Sevilla Fecit". MARCO 2025. A las 17:00 se inaugura la feria con actuaciones a partir de las 18:00. A las 20:00, espectáculo especial titulado "La Procesión". Cierre a 22:00.

Sábado

La Milagrosa. Salida procesional de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, a partir de las 18:00, con el siguiente itinerario: Avda. Ciudad Jardín, Francisco Buendia, Doña María de Molina, Cardenal Rodrigo de Castro, Antonio de Nebrija, Almotamid, Espinosa de los Monteros, Doña María de Molina, Arzobispo Salcedo, Avda. Ciudad Jardín y entrada.

Salida procesional de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, a partir de las 18:00, con el siguiente itinerario: Avda. Ciudad Jardín, Francisco Buendia, Doña María de Molina, Cardenal Rodrigo de Castro, Antonio de Nebrija, Almotamid, Espinosa de los Monteros, Doña María de Molina, Arzobispo Salcedo, Avda. Ciudad Jardín y entrada. Penas (San Vicente). 150 aniversario fundacional. A las 19:00, solemne misa estacional de clausura del 150 aniversario, presidida por José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla.

150 aniversario fundacional. A las 19:00, solemne misa estacional de clausura del 150 aniversario, presidida por José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla. El Carmen. A las 20:00, solemne triduo a Nuestra Señora del Carmen en sus Misterios Dolorosos. Predica fray Anthony Flores Vanegas.

A las 20:00, solemne triduo a Nuestra Señora del Carmen en sus Misterios Dolorosos. Predica fray Anthony Flores Vanegas. Cristo de Burgos . A las 19:30, triduo a Madre de Dios de la Palma, predicado por don José Manuel Granados, de la comunidad del Buen Suceso.

. A las 19:30, triduo a Madre de Dios de la Palma, predicado por don José Manuel Granados, de la comunidad del Buen Suceso. Los Panaderos . A las 20:15, solemne triduo a San Andrés apóstol predicando don Nemesio Isaac Lino Rosales, de la orden de los Ministros de los enfermos.

. A las 20:15, solemne triduo a San Andrés apóstol predicando don Nemesio Isaac Lino Rosales, de la orden de los Ministros de los enfermos. El Sol. A las 20:00, solemne triduo a Nuestra Señora del Sol. Predicará don Carlos Antonio Galán, párroco del Santísimo Redentor.

A las 20:00, solemne triduo a Nuestra Señora del Sol. Predicará don Carlos Antonio Galán, párroco del Santísimo Redentor. Los Servitas . A las 20:30, triduo a María Santísima de la Soledad. Predicará don Manuel Ángel Cano Muñoz, vicario parroquial de Santiago el Mayor de Alcalá de Guadaira.

. A las 20:30, triduo a María Santísima de la Soledad. Predicará don Manuel Ángel Cano Muñoz, vicario parroquial de Santiago el Mayor de Alcalá de Guadaira. Santo Entierro . A las 20:15, solemne triduo a María Santísima de Villaviciosa predicando Daniel Cuesta Gómez, S.J.

. A las 20:15, solemne triduo a María Santísima de Villaviciosa predicando Daniel Cuesta Gómez, S.J. Pura y Limpia. A las 20:00 en el convento de la Encarnación, rezo del Santo Rosario y solemne novena a la Pura y Limpia, con predicación a cargo de don Antero Pascual.

A las 20:00 en el convento de la Encarnación, rezo del Santo Rosario y solemne novena a la Pura y Limpia, con predicación a cargo de don Antero Pascual. MARCO 2025. A las 11:00 se abre la feria con actuaciones a partir de las 12:00. A las 20:30 en el santuario de la Hermandad de los Gitanos concierto de la agrupación musical de los Armaos del Bonillo (Albacete). A las 21:00, en la iglesia de los Terceros, concierto de la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Dolor de Hellín (Albacete).

A las 11:00 se abre la feria con actuaciones a partir de las 12:00. A las 20:30 en el santuario de la Hermandad de los Gitanos concierto de la agrupación musical de los Armaos del Bonillo (Albacete). A las 21:00, en la iglesia de los Terceros, concierto de la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Dolor de Hellín (Albacete). Círculo Mercantil. Exposición “20 años de Esencia, más de 100 años de estilo”.

Domingo