Agenda cofradiera del último fin de semana de noviembre

El Baratillo y el Calvario celebran sendos besamanos como colofón a penúltimo mes del año

Solo un culto externo: la procesión de la Medalla Milagrosa de Ciudad Jardín

El Sábado Santo de los Servitas, en una productora americana sobre tradiciones católicas

La Caridad del Baratillo estará en besamanos este próximo domingo
Y tras varias semanas de verdadero frenesí en cuanto a procesiones se refiere, con la llegada de diciembre el calendario se apacigua y la ciudad afronta ahora la celebración de sus fiestas navideñas. Con el punto y final a las extraordinarias en la capital, tan solo una procesión recorrerá nuestras calles este próximo sábado: la Medalla Milagrosa, de la parroquia de la Milagrosa en Ciudad Jardín.

Aún así, varias corporaciones se reúnen en torno a sus imágenes titulares para celebrar diversos cultos, como el caso del Santo Entierro, el Carmen o el Sol. Más allá del plano cultual, todas las miradas se detienen en la Resolana: la Macarena celebra cabildo de elecciones con hasta tres candidaturas. También habrá elecciones con una sola lista en el Gran Poder y el centro se llenará de formaciones musicales este domingo con la segunda edición de la Feria MARCO. Esta es la agenda de los próximos días en Sevilla.

Viernes

  • Bellavista. Concierto de la AM La Redención en la parroquia del Sagrado Corazón, con motivo del XX aniversario del acompañamiento de la formación. Habrá estreno de marcha.
  • La Milagrosa. Solemne triduo en honor de Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa, a las 20:00. Predicará don José Miguel Verdugo, párroco de San Diego de Alcalá.
  • El Carmen. A las 20:00, solemne triduo a Nuestra Señora del Carmen en sus Misterios Dolorosos. Predica fray Anthony Flores Vanegas.
  • Cristo de Burgos. A las 19:30, triduo a Madre de Dios de la Palma, predicado por don José Manuel Granados, de la comunidad del Buen Suceso. Los Panaderos. A las 20:15, solemne triduo a San Andrés apóstol predicando don Nemesio Isaac Lino Rosales, de la orden de los Ministros de los enfermos.
  • El Sol. A las 20:00, solemne triduo a Nuestra Señora del Sol. Predicará don Carlos Antonio Galán, párroco del Santísimo Redentor.
  • Los Servitas. A las 20:30, triduo a María Santísima de la Soledad. Predicará don Manuel Ángel Cano Muñoz, vicario parroquial de Santiago el Mayor de Alcalá de Guadaira.
  • Santo Entierro. A las 20:15, solemne triduo a María Santísima de Villaviciosa predicando Daniel Cuesta Gómez, S.J.
  • Pura y Limpia. A las 20:00, en el convento de la Encarnación, solemne novena a la Pura y Limpia Concepción, con predicación a cargo de don Adrián Ríos Bailón, pbro., delegado de Pastoral y Personal del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla.
  • Pastora de San Antonio. A las 20:00, Concierto de Navidad de las Hermandades de Gloria ofrecido por los coros de las hermandades del Rocío de Sevilla, Rocío del Cerro del Águila y Santa Genoveva.
  • Cautivo (San Ildefonso). Los fieles que así lo deseen podrán acercarse a la imagen del Señor a besarle el pie.
  • Círculo Mercantil. Exposición “20 años de Esencia, más de 100 años de estilo”. A las 20:00, proyección de la película “Semana Santa de Sevilla (1929-1930)”, rodada por Fox News y descubierta por los investigadores Enrique Guevara Pérez y Jesús Romero Dorado. Presenta: Rafael Jiménez Sampedro, abogado y director del Boletín de las Cofradías de Sevilla.
  • Ayuntamiento. De 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:00, exposición "Sevilla Fecit".
  • MARCO 2025. A las 17:00 se inaugura la feria con actuaciones a partir de las 18:00. A las 20:00, espectáculo especial titulado "La Procesión". Cierre a 22:00.

Sábado

  • La Milagrosa. Salida procesional de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, a partir de las 18:00, con el siguiente itinerario: Avda. Ciudad Jardín, Francisco Buendia, Doña María de Molina, Cardenal Rodrigo de Castro, Antonio de Nebrija, Almotamid, Espinosa de los Monteros, Doña María de Molina, Arzobispo Salcedo, Avda. Ciudad Jardín y entrada.
  • Penas (San Vicente). 150 aniversario fundacional. A las 19:00, solemne misa estacional de clausura del 150 aniversario, presidida por José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla.
  • El Carmen. A las 20:00, solemne triduo a Nuestra Señora del Carmen en sus Misterios Dolorosos. Predica fray Anthony Flores Vanegas.
  • Cristo de Burgos. A las 19:30, triduo a Madre de Dios de la Palma, predicado por don José Manuel Granados, de la comunidad del Buen Suceso.
  • Los Panaderos. A las 20:15, solemne triduo a San Andrés apóstol predicando don Nemesio Isaac Lino Rosales, de la orden de los Ministros de los enfermos.
  • El Sol. A las 20:00, solemne triduo a Nuestra Señora del Sol. Predicará don Carlos Antonio Galán, párroco del Santísimo Redentor.
  • Los Servitas. A las 20:30, triduo a María Santísima de la Soledad. Predicará don Manuel Ángel Cano Muñoz, vicario parroquial de Santiago el Mayor de Alcalá de Guadaira.
  • Santo Entierro. A las 20:15, solemne triduo a María Santísima de Villaviciosa predicando Daniel Cuesta Gómez, S.J.
  • Pura y Limpia. A las 20:00 en el convento de la Encarnación, rezo del Santo Rosario y solemne novena a la Pura y Limpia, con predicación a cargo de don Antero Pascual.
  • MARCO 2025. A las 11:00 se abre la feria con actuaciones a partir de las 12:00. A las 20:30 en el santuario de la Hermandad de los Gitanos concierto de la agrupación musical de los Armaos del Bonillo (Albacete). A las 21:00, en la iglesia de los Terceros, concierto de la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Dolor de Hellín (Albacete).
  • Círculo Mercantil. Exposición “20 años de Esencia, más de 100 años de estilo”.

Domingo

  • La Milagrosa. A las 12:00, función solemne a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, presidida por el párroco y director espiritual, don José Antonio Plata Brito.
  • El Carmen. A las 13:00, función solemne a Ntra. Sra. del Carmen en sus Misterios Dolorosos. Presidirá don Ginés González de la Bandera Romero, párroco de Omnium Sanctorum y director espiritual de la Hermandad.
  • El Baratillo. De 11:30 hasta las 14:00 y desde 17:00 a 20:00, besamanos a María Santísima de la Caridad.
  • Los Panaderos. A las 12:00, solemne función a San Andrés apóstol. Predicará don Leonardo Sánchez Acevedo, director espiritual de la Hermandad y delegado diocesano de Medios de la Archidiócesis de Sevilla. Al término se expondrá en veneración la reliquia del Santo.
  • Cristo de Burgos. A las 13.00, función a Madre de Dios de la Palma predicada por don Antero Pascual, párroco de San Pedro.
  • El Calvario. Tras la misa de 10:30, besamanos a la Virgen de la Presentación hastalas 20:00, concluyendo alas 21:00 con bendición y reserva delSantísimo.
  • El Sol. A las 12:00, función principal de instituto predicada por don José Miguel Verdugo Rasco, arcipreste de San Bernardo, párroco de San Diego de Alcalá y director espiritual de la Hermandad.
  • Los Servitas. A las 12:00, solemne función a María Santísima de la Soledad. Predicará don Manuel Ángel Cano Muñoz, vicario parroquial de Santiago el Mayor de Alcalá de Guadaira.
  • Santo Entierro. A las 12:30, solemne función a María Santísima de Villaviciosa presidida por fray José Anido Rodríguez, comendador de la Celeste Real y Militar Orden de la Merced en Sevilla y director espiritual de esta Hermandad.
  • Pura y Limpia. A las 20:00 horas en el convento de la Encarnación, rezo del Santo Rosario y solemne novena a la Pura y Limpia predicada por don Antonio Rodríguez Babío, delegado diocesano de Patrimonio Cultural de la Archidiócesis de Sevilla y canónigo de la Santa Iglesia Catedral.
  • Círculo Mercantil. Exposición “20 años de Esencia, más de 100 años de estilo”. A las 12:00, concierto de cierre a cargo de la Banda de cornetas y tambores Esencia de Sevilla. Presentará Miguel Ángel Oliver.

