El Sábado Santo de los Servitas, en una productora americana sobre tradiciones católicas

Su carácter irrepetible y sus infinitas particularidades continúan convirtiendo la Semana Santa en un fenómeno fascinante que capta la atención más allá de nuestras fronteras. Tal y como ocurriera desde finales del siglo XIX con los primeros viajeros franceses, el resto del mundo se maravilla con las manifestaciones religiosas de nuestra tierra y, gracias a las redes sociales, se difunde con especial impacto y trascendencia, a través de todos los formatos. En concreto, los audiovisuales.

La productora americana The mass of the ages (traducido, la Misa de los siglos), a través de su programa Discover tradition, estuvo presente en la capital andaluza -y otros puntos- durante la pasada Semana Santa. Dicho programa se dedica singularmente a explorar y divulgar tradiciones católicas a través del mundo, con fijación en "aquellas personas inspiradoras que las mantienen vivas", con el actor Austin Peck.

En este sentido, la productora ya ha compartido las primeras imágenes del documental, en el que se recoge la salida y los primeros metros de la procesión de la hermandad de Los Servitas, en la tarde del Sábado Santo, deteniéndose en el comportamiento de los monaguillos, el trabajo de los costaleros o el movimiento de los acólitos. De fondo, Soleá, dame la mano. El capítulo del cortometraje es esclarededor: ¿Es este el lugar más católico del mundo? Juzguen ustedes mismos.