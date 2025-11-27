La Macarena regresará al culto la segunda semana de diciembre

La restauración de la Virgen de la Esperanza ha alcanzado un punto de culminación muy satisfactorio, con la intención anunciada de que la imagen sea repuesta al culto entre la primera y la segunda semana de diciembre, con mayor probabilidad en los primeros días de la segunda semana. Así lo ha afirmado el restaurador Pedro Manzano en un nuevo vídeo.

Dentro del desarrollo del tratamiento de restauración, se han completado varias etapas técnicas. Se finalizó la fase de reposición de estucos y el enrasado (nivelado). Posteriormente, se completó la primera reintegración cromática utilizando bases de acuarela para ajustar el tono general de la policromía. A continuación, se aplicó una capa de barniz con un doble objetivo: avivar el tono cromático de la policromía para facilitar la reintegración en zonas específicas de color, y actuar como capa de protección futura, evitando que depósitos superficiales, grasas y suciedad se asienten sobre la policromía original.

Durante este periodo, también se realizaron pruebas diagnósticas fundamentales. Se llevó a cabo la extracción de muestras de madera tanto de la pieza principal de la estructura de la Santísima Virgen como de la pieza adosada en la zona de la cadera. El propósito de estas muestras es la identificación de la especie de la madera y, además, una parte será enviada para la prueba de radiocarbono 14.

En la actual fase de reintegración cromática final, se ha priorizado la recomposición de las zonas más visibles y comprometidas de la imagen, como la zona de los ojos, mejillas, boca y frente. Se ha decidido posponer la reintegración de las áreas que permanecen ocultas por los ropajes para una segunda parte.

Para asegurar la máxima fidelidad y precisión en la reintegración cromática, se llevaron a cabo mediciones de la luz que la imagen recibe habitualmente en su lugar de culto (camarín, presbiterio). Estas mediciones se tomaron en distintas condiciones: luz normal diaria, luz durante la misa, y luz de culto. Dicha iluminación ha sido recreada fielmente en la zona de trabajo para que la reintegración fuese lo más acorde, justa y precisa con las condiciones de iluminación de la basílica.

La comisión fue convocada el miércoles día 19 para una primera prueba, obteniendo una impresión inicial satisfactoria, aunque era necesario afinar en determinadas áreas. El seguimiento de la documentación fotográfica de ese momento reveló que el ojo derecho presentaba una ligera abertura. Este hecho se determinó tras estudiar la pestaña conservada de ese ojo, que presenta un regrueso que hacía que el ojo se mostrara ligeramente más cerrado que en las imágenes anteriores a la intervención.

Como resultado de estos hallazgos, se decidió mantener la línea palpebral original. Se confeccionaron nuevas pestañas más acordes a la documentación fotográfica, se finalizó la limpieza del vidrio de las lágrimas, y se colocaron las lágrimas junto con las nuevas pestañas, completando y cerrando más la reintegración cromática de esa zona.

Finalmente, la comisión se reunió de nuevo el miércoles 26. La imagen fue expuesta nuevamente bajo las distintas condiciones de iluminación. En esta ocasión, la imagen fue vestida (con manto y corona) para no obviar ningún detalle. El resultado obtenido fue muy satisfactorio, lo que ha llevado al anuncio del inminente retorno de la imagen al culto.