La Agrupación del Santo Ángel incorpora nueva titular gloriosa: la Virgen de la Paz

Un paso más en el crecimiento de una corporación que, en apenas dos años, ha alcanzado el millar de hermanos. El Delegado Diocesano de Hermandades, Marcelino Manzano, dio lectura anoche de la agregación de la Virgen de la Paz, Reina de la Familia, como titular de la Agrupación del Santísimo Cristo de los Desamparados, del Santo Ángel. En una multitudinaria misa, Manzano compartió con todos los hermanos la inclusión de esta imágen, de carácter glorioso, al culto diario de esta agrupación, así como la unión a la nómina de hermanos de un grupo de fieles que le rendía previamente culto.

La nueva junta directiva de la Agrupación de los Desamparados

La Virgen de la Paz, obra de Dubé de Luque, es patrona de los Administradores de Fincas de Andalucía, y recibía culto en la capilla sacramental iglesia de los Terceros, sede canónica de la hermandad de la Cena. El origen de esta advocación se remonta a principios de los noventa, cuando el Colegio de Sevilla propone en Santo Domingo de la Calzada (patrono de los Administradores de Fincas) la adopción del patronazgo de la Virgen con una advocación relacionada como su labor profesional. La imagen fue bendecida en mayo de 2003 en la Catedral calceatense, para ser porsteriormente trasladada a la capital hispalense, generándose en torno a ella la devoción de todo este colectivo profesional. La imagen salió por última vez en procesión extraordinaria en noviembre de 2006, sobre el paso de las Mercedes de la Puerta Real. Asimismo, al término de la eucaristía, se nombró la nueva junta directiva de esta agrupación.