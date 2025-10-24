El arrendamiento del Hospital de los Venerables se destinará al sostenimiento de la Casa Sacerdotal

El patrimonio cultural de Sevilla está de enhorabuena tras la formalización de un acuerdo de arrendamiento que permitirá al Cabildo Catedral de Sevilla gestionar el antiguo Hospital de los Venerables Sacerdotes.

La firma del contrato se ha llevado a cabo este viernes en el mismo hospital, situado en el emblemático barrio de Santa Cruz. La intención principal de este arrendamiento es adaptar el inmueble para la futura apertura de un espacio dedicado a la exhibición de piezas del rico patrimonio del Cabildo que, actualmente, no se encuentran expuestas al público dentro de la Catedral.

Esta nueva dedicación del Hospital de los Venerables es considerada una buena noticia para la vida cultural de Sevilla, pues amplía la capacidad del Cabildo para mostrar su acervo cultural en un emplazamiento que se encuentra cercano al templo metropolitano.

Detalles del acuerdo y destino de los fondos

Los representantes del Cabildo y la Archidiócesis en los Venerables. / D. S.

Los firmantes del contrato han sido el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses; el deán del Cabildo Catedral, Francisco J. Ortiz; y el secretario general de la Archidiócesis, Isacio Siguero. También han estado presentes en la ceremonia monseñor Teodoro León, obispo auxiliar, y una representación del Cabildo Catedral.

Un aspecto fundamental del acuerdo, impulsado por la Archidiócesis, es la intención de que la renta generada por este arrendamiento se destine de manera preferente al sostenimiento de la Casa Sacerdotal, localizada en la calle Becas.

Como paso inmediato, próximamente se iniciarán las obras de remodelación y adaptación necesarias para acondicionar el inmueble a su nuevo uso como centro expositivo.

Vuelta a los orígenes del Siglo XVII

El Hospital de los Venerables Sacerdotes, que ahora inicia una nueva etapa, data de la segunda mitad del siglo XVII. Su origen se debe a la iniciativa de un canónigo, Justino de Neve, quien en 1673 comenzó la recaudación de fondos con el objetivo de crear una hermandad dedicada al cuidado de los sacerdotes mayores.

Las obras del hospital comenzaron en abril de 1676, y la casa fue finalmente inaugurada el 17 de mayo de 1699.